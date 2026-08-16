ایران بلوف ترامپ را خوانده است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مجله آتلانتیک در گزارشی می‌نویسد ایران در ماه‌های اخیر بارها تهدیدهای دونالد ترامپ را نادیده گرفته و با تشخیص فاصله میان تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا و توانایی یا اراده او برای اجرای آنها، ابتکار عمل را در جنگ به دست گرفته است. برخی محورهای گزارش به شرح زیر است:

1- تهران تهدیدها را جدی نمی‌گیرد

آتلانتیک می‌نویسد ترامپ بارها ایران را تهدید به نابودی کرده و بارها نیز از پیروزی سخن گفته است، اما هیچ‌کدام از این تهدیدها به نتیجه مورد انتظار او منجر نشده است. ایران با نادیده گرفتن تهدیدهای ترامپ، به‌تدریج نشان داده که میان حرف‌های او و اقدام واقعی واشنگتن فاصله وجود دارد.

2- ترامپ در دام تهدیدهای خودش

به نوشته آتلانتیک، ترامپ در برابر یک دوراهی دشوار قرار گرفته است: یا از تهدیدهای خود برای تشدید جنگ عقب‌نشینی کند و به ایران امکان دهد قدرتمندتر از جنگ خارج شود، یا برای اثبات اعتبار تهدیدهایش وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر از جنگ شود.

3- شرمساری ترامپ علنی شده است

آتلانتیک می‌گوید ترامپ که معمولاً توانایی قابل‌توجهی در عبور از رسوایی‌ها و اشتباهات سیاسی داشت، این بار نشانه‌هایی از شرمساری و واکنش احساسی نشان می‌دهد. نویسنده معتقد است ناکامی‌های جنگ ایران در کنار سایر شکست‌های اخیر، توانایی همیشگی ترامپ برای نادیده گرفتن اشتباهات و عبور از آنها را تضعیف کرده است.

4- متحدان آمریکا عقب کشیدند

به نوشته آتلانتیک، ترامپ در آستانه صدور دستور حملات گسترده جدید علیه ایران قرار داشت، اما تماس با متحدان منطقه‌ای، از جمله عربستان سعودی، و نگرانی از واکنش ایران باعث شد از این تصمیم عقب‌نشینی کند. این اتفاق نشان داد حتی زمانی که ترامپ قصد تشدید جنگ را دارد، هزینه‌های پاسخ ایران می‌تواند او و متحدانش را به عقب‌نشینی وادار کند.

5- هرمز به نماد بن‌بست تبدیل شد

آتلانتیک می‌نویسد ترامپ در روزهای اخیر مدعی شد تنگه هرمز به‌زودی باز خواهد شد و مذاکرات پیشرفت کرده است، اما تهران این ادعا را رد کرد و اندکی بعد یک کشتی دیگر در تنگه هدف حمله قرار گرفت. از نگاه گزارش، این اتفاق نمونه‌ای روشن از شکاف میان روایت ترامپ و واقعیت میدانی جنگ است.

6- جمع‌بندی

آتلانتیک تصویری از رئیس‌جمهوری ارائه می‌دهد که تهدیدهایش دیگر همان اثر گذشته را بر تهران ندارد. ایران با رد ادعاهای ترامپ، نادیده گرفتن تهدیدهای او و ادامه فشار در تنگه هرمز، نشان داده است که به‌نظر می‌رسد بلوف واشنگتن را تشخیص داده است. نتیجه، وضعیتی است که در آن ترامپ برای حفظ اعتبار تهدیدهای خود یا باید هزینه جنگ را افزایش دهد یا با پذیرش یک عقب‌نشینی سیاسی، راهی برای خروج از جنگ پیدا کند.

