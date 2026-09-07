دستور پخت ریگاتونی آل سِگرِتو

ریگاتونی آل سِگرِتو (Rigatoni al Segreto) نوعی پاستا با سس گوجه‌فرنگی است که سال‌ها یکی از رازهای رستوران مشهور «جینو» در نیویورک محسوب می‌شد؛ رستورانی ایتالیایی که سس قرمز آن شهرت زیادی داشت و سرانجام در سال ۲۰۱۰ تعطیل شد. دستور این سس پس از تعطیلی رستوران منتشر شد و مشخص شد ماده‌ای که طعم متفاوت آن را ایجاد می‌کرد، کره بوده است. این سس در ظاهر ترکیبی ساده از گوجه‌فرنگی سن‌مارزانو، پیاز، سیر، ریحان و پنیر پارمیجانو رجیانو است، اما اضافه شدن مقدار قابل‌توجهی کره به آن بافتی نرم، غلیظ و یکدست و طعمی غنی‌تر می‌دهد. با این ویدیو با ترجمه تابناک دستور پخت این ریگاتونی خاص را یاد بگیرید. مواد لازم: مناسب برای: ۴ وعده کوچک یا ۲ وعده بزرگ ۴ قاشق غذاخوری روغن زیتون حدود ۱۵۰ گرم پیاز خردشده ۱ قاشق چای‌خوری نمک، به‌علاوه مقدار بیشتر در صورت نیاز ۲ تا ۳ حبه سیر له‌شده یک پنس پرک فلفل قرمز تند یک قوطی حدود ۷۹۵ گرمی گوجه‌فرنگی سن‌مارزانو، میکس‌شده تا یکدست حدود ۱۲۰ میلی‌لیتر آب برای شستن داخل قوطی گوجه‌فرنگی یک مشت کوچک برگ ریحان، کامل یا خردشده حدود ۴۳ گرم پنیر پارمیجانو رجیانو تازه رنده‌شده، به‌علاوه مقداری برای روی غذا ۴ قاشق غذاخوری کره، مکعبی خردشده حدود ۲۲۵ گرم ریگاتونی خشک