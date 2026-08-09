حمله پهپادی یمن به پالایشگاه آرامکو



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز با صدور بیانیه‌ای، از حملات پهپادی موفقیت‌آمیز علیه پالایشگاه شرکت آرامکو در منطقه جیزان واقع در جنوب غربی عربستان خبر داد.



بر اساس این بیانیه، یک فروند پهپاد با دقت کامل تأسیسات یادشده را هدف قرار داده و اصابت آن دقیق گزارش شده است.