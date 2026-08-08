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در مقاله‌ای بررسی شد

آیا مهمات آمریکا در جنگ با ایران واقعاً تمام شده است؟

گزارش شده که ترامپ از وزیر جنگ خود، پیت هگست، خواسته است پاسخ دهد چرا در مورد کمبود مهمات به او اطلاعات نادرست داده شده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۶۲
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2509 بازدید
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۸
سامانه پاتریوت

به گزارش سرویس بین الملل به نقل از «نیو عرب»، به گزارش واشنگتن پست، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اینکه در مورد کمبود مهمات که اکنون بر گزینه‌های ادامه اقدام نظامی علیه ایران تأثیر گذاشته، گمراه شده است، ابراز نارضایتی کرده است. 

بر اساس این گزارش، ترامپ در جلسه کابینه در کمپ دیوید در تاریخ ۷ اوت، از پیت هگست، وزیر جنگ خود، خواستار پاسخ‌گویی درباره این گمراهی شده است. این گزارش می‌افزاید که این کمبود‌ها بر گزینه‌های نظامی آمریکا در برابر ایران تأثیر می‌گذارد.

آمریکا در چارچوب جنگ خود با ایران، ده‌ها هزار مهمات از زرادخانه خود را مصرف کرده است و گزارش‌های متعددی در روز‌های اخیر حاکی از آن است که ارتش این کشور در چندین مهمات کلیدی به سطح خطرناکی از کمبود رسیده است.

پس کدام مهمات رو به اتمام است، جایگزینی آنها چقدر زمان می‌برد، و این موضوع برای نقاط داغ و درگیری‌های سراسر جهان چه معنایی دارد؟ آیا آمریکا واقعاً موشک‌های رهگیر را تمام کرده است؟

گمان می‌رود که موشک‌های رهگیر به ویژه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این موشک‌ها برای دفاع در برابر زرادخانه عظیم موشک‌های بالستیک ایران که سنگ بنای حملات تلافی‌جویانه این کشور در سراسر منطقه بوده، حیاتی هستند.

به گزارش سی‌ان‌ان، نزدیک به ۸۰ درصد از ذخیره موشک‌های رهگیر آمریکا در نتیجه تلاش این کشور برای دفاع از پایگاه‌های خود در برابر حملات ایران، کاهش یافته است. این شامل رهگیر‌های سامانه‌های پاتریوت و تاد (THAAD) می‌شود که هر دو برای رهگیری طیف گسترده‌ای از مهمات شلیک‌شده توسط ایران، از جمله موشک‌های کروز و پهپادها، کلیدی هستند.

به گفته مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، آمریکا پیش از جنگ دارای موجودی ۲۲۰۰ موشک پاتریوت و ۴۵۲ موشک تاد بوده است. تحلیلگران به سی‌ان‌ان گفته‌اند که نرخ تولید ماهانه موشک پاتریوت ۲۰ فروند است، اگرچه پنتاگون اعلام کرده نرخ تولید سالانه حدود ۶۰۰ موشک است. 

پنتاگون اخیراً قراردادی با لاکهید مارتین برای افزایش این تولید به ۲۰۰۰ فروند در سال امضا کرده است. با این حال، CSIS تخمین می‌زند که بازسازی ذخیره رهگیر‌های تاد حداقل سه سال زمان نیاز دارد.

تحلیل قبلی داده‌های مؤسسه پِین برای سیاست عمومی (PIPP) برای اندیشکده RUSI نشان داد که اگر سرعت فعلی درگیری ادامه یابد، آمریکا و اسرائیل تنها چند روز با اتمام موشک‌های رهگیر فاصله دارند.

آیا مهمات دیگری نیز در حال اتمام است؟

در کنار موشک‌های رهگیر، گزارش‌هایی درباره موجودی آمریکا همچنین به مصرف چندین مهمات تهاجمی کلیدی دیگر که در جنگ با ایران استفاده شده‌اند، اشاره کرده است. به گفته سی‌ان‌ان، این شامل «تقریباً تمام» موشک‌های سامانه تاکتیکی ارتش (ATACMS) و موشک‌های ضربتی دقیق (PrSM) می‌شود.

ATACMS یک موشک بالستیک تاکتیکی با برد تا ۳۰۰ کیلومتر است. ویدیو‌هایی از استفاده آمریکا از این موشک در جنگ در فضای مجازی منتشر شده است. PrSM نیز یک موشک بالستیک تاکتیکی است، اما مدرن‌تر بوده و با برد بلندتر و سامانه‌های پیشرفته‌تر، قرار است جایگزین ATACMS شود.

در کنار این دو سامانه سطح‌به‌سطح، آمریکا هزاران موشک کروز تاماهاوک شلیک کرده است. سی‌ان‌ان در اوایل آوریل گزارش داد که ۳۰ درصد از کل این موشک‌ها در طول جنگ مصرف شده‌اند، در حالی که واشنگتن پست از شلیک ۸۵۰ فروند موشک در ماه اول جنگ خبر داد.

تحلیل قبلی داده‌های PIPP برای RUSI نشان می‌داد که جایگزینی ۵۰۰ موشک تاماهاوک شلیک‌شده در ۱۶ روز اول جنگ، حداقل ۵ سال زمان می‌برد؛ تخمینی که انتظار می‌رفت پس از چندین دور درگیری بین آمریکا و ایران بسیار بیشتر شود.

این موضوع برای سایر درگیری‌ها چه معنایی دارد؟

کاهش ذخایر مهمات آمریکا که در طول جنگ مصرف شده، تنها دغدغه ترامپ و هگست نیست. آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات در جهان است و کشور‌های سراسر جهان از سامانه‌های ساخت آمریکا استفاده کرده و تسلیحات ساخت این کشور را برای دفاع از خود تهیه می‌کنند.

به احتمال زیاد کشور‌های حوزه خلیج فارس به ویژه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. این کشور‌ها نه تنها برای حفاظت از خود به ارتش آمریکا متکی هستند، بلکه نیرو‌های نظامی خود نیز از سامانه‌های ساخت آمریکا مانند موشک‌های پاتریوت برای دفاع در برابر حملات ایران استفاده می‌کنند. کمبود مهمات و محدودیت‌های تولید، در صورت بروز مجدد جنگ تمام‌عیار، منطقه را در برابر حملات ایران آسیب‌پذیر خواهد کرد.

به همین ترتیب، اوکراین برای سرنگونی موشک‌های بالستیک روسی که بیش از چهار سال است بر شهر‌های اوکراین باریده، به سامانه‌های پاتریوت متکی بوده است. اوکراین اخیراً درخواست کرده است که خود موشک‌های پاتریوت را تولید کند تا از محدودیت‌های تولید آمریکا عبور کند. این کشور همچنین از موشک‌های ATACMS در جنگ علیه روسیه استفاده کرده است.

در آسیا، تحلیلگران امنیتی به کمبود موشک‌های رهگیر به عنوان عاملی که به طور بالقوه بر توانایی آمریکا برای مقابله با هرگونه تلاش احتمالی چین برای تصرف تایوان تأثیر می‌گذارد، اشاره کرده‌اند. 

چین زرادخانه خود از موشک‌های بالستیک، از جمله «ناوشکن‌های حامل‌هواپیمابر» را ساخته است که احتمالاً برای جلوگیری از هرگونه واکنش آمریکا به حمله به تایوان، به طور گسترده استفاده خواهد شد. 

بدون ذخیره لازم موشک‌های رهگیر، دفاع در برابر امواج موشک‌های بالستیک چین بسیار دشوارتر از تلاش‌های آمریکا برای دفع موشک‌های ایران خواهد بود؛ حملاتی که تاکنون صد‌ها تن از پرسنل نظامی را کشته و زخمی کرده و تأسیسات و دارایی‌های کلیدی منطقه را تخریب یا آسیب رسانده است.

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برچسب ها
سامانه پاتریوت جنگ ایران و آمریکا ایران آمریکا سامانه تاد اعراب خلیج فارس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
27
پاسخ
نه آدم عاقل، تموم نشده،
صد برابرش رو هم دارن،

هدف از این تبلیغات فقط فریب ما هست و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
19
پاسخ
این صحنه سازی ها فقط برای گرفتن هزار میلیارد دلار بودجه دفاعی بیشتر از کنگره آمریکا است تا کارتل و کارخانجات تسلیحات امریکا قراردادهای کلان به جیب بزنند ..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
8
6
پاسخ
درست یا غلطش را نمیدونم اما اگر مهمات آمریکا تمام شده باشد و از این فرصت برای به زانو در آوردن دشمن استفاده نکنیم اشتباه است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
سلاح های پنتاگون در جنگها دارای سطح بندی است مهماتی که بدرد جنگ با ایران می خورده کم شده وگرنه سلاح های سطح بالاتر به وفور در اختیار است
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
21
پاسخ
چقدر بعضی ها ساده هستند. آره باور کنید امریکا کمبود مهمات داره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
3
پاسخ
موشک‌های دقیقش احتمالا تمام شده اما بدردش هم نمیخوره مهم ضد موشک‌ها است که کم شده و داره تولید می کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
5
3
پاسخ
واقعیت اینکه آمریکا تمام مهمات رو برای ایران مصرف نمیکنه. چون همیشه باید برای دفاع از کشور و منافعش آماده باشه. در حقیقت، مهماتش در مورد ایران ته کشیده!
از این فرصت، راست یا دروغ استفاده کنید. نگزارید دشمن خودش را دوباره بسازد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
2
پاسخ
تمام هم نشده باشه کارایی لازم نداره
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