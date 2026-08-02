صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
تابناک گزارش می‌دهد

تکذیب موافقت ایران با بازگشایی تنگه هرمز بر اساس پیشنهاد آمریکا و قطر؛ جزئیات طرح چیست؟

برخی منابع آگاه پذیرش پیشنهاد آمریکا و قطر در خصوص تنگه هرمز از سوی ایران را تکذیب می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۸۴
| |
1792 بازدید
عبور کشتی از هرمز

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده بودند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با یک توافق مصالحه‌آمیز برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است که این امر منجر به اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر لغو حملهٔ برنامه‌ریزی‌شده به ایران شد.

این در حالی است که ترامپ پیشتر اعلام کرده بود به دلیل توافق آمریکا و ایران بر سر چارچوب یک معامله، حملات به ایران را لغو می‌کند و هشدار داده بود که این اقدام منوط به نهایی شدن سریع توافق است.

بر اساس گزارش شبکهٔ ۱۲ اسرائیل، توافق مصالحه‌آمیز ارائه‌شده از سوی آمریکا و قطر بیان می‌کند که کشتی‌ها از سمت تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس شده و از سمت عمان خارج شوند. در حالی که عمان با این توافق موافقت کرده است، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز تضمین‌هایی خواسته شده که این توافق را رعایت کند.

ترامپ لغو حمله به ایران را اعلام کرد

ترامپ روز شنبه (10 مرداد) گفته بود که آمریکا و اسرائیل موافقت کرده‌اند در صورت نهایی شدن سریع یک توافق، از حملات به ایران خودداری کنند. او ادعا کرد که این تصمیم به درخواست تهران و سایر کشور‌های منطقه گرفته شده است، با وجود اینکه آمریکا «فشنگ‌ها را در خشاب گذاشته» و «آمادهٔ حمله به ایران» بوده است.

ترامپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ایالات متحده فشنگ‌ها را در خشاب گذاشته و آمادهٔ مقابله با جمهوری اسلامی ایران، در سطحی از وحشت، قدرت و توان نظامی است که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.»

او افزود: «با وجود این، ایران و دیگر کشور‌های خاورمیانه به تازگی از ما خواسته‌اند که از هرگونه حمله خودداری کنیم، زیرا که بر سر چارچوب یک توافق به توافق رسیده‌ایم.»

ترامپ مدعی شد که این توافق شامل بازگشایی «کامل و مطلق» تنگه هرمز و «پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران» خواهد بود. او هشدار داد که حملات را به شرط نهایی شدن سریع توافق لغو کرده است.

او نوشت: «این شامل بازگشایی فوری، کامل و مطلق تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. بر اساس این درخواست، من به خاطر منافع آیندهٔ جهان و همچنین بقای ایران موفق و مرفه، موافقت کرده‌ام که حمله را لغو کنم، مشروط به اینکه بتوانیم به سرعت به یک توافق دست یابیم. اسرائیل نیز در این تعهد به من می‌پیوندد.»

این در حالی است که یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ضمن تکذیب ادعا‌های مطرح‌شده درباره موافقت ایران با بازگشایی تنگه هرمز به فارس گفته است: «جمهوری اسلامی ایران هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز نداشته و اخبار منتشرشده در این باره کذب است.»

همچنین یک منبع آگاه نظامی نیز به این رسانه گفته است که این ادعا صحت ندارد و به‌طور کامل تکذیب است.

لفاظی‌های ترامپ در حالی است که روزنامه عبری هاآرتص نوشته است: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به مهارت‌های خود در ساختن معاملات افتخار می‌کند، اما در نهایت استاد لفاظی‌های توخالی است.

این روزنامه افزود: وی مسائل را تا آخرین حد پیش می‌برد به این امید که ابتدا طرف مقابل عقب‌نشینی کند؛ سپس پیروزی بزرگی را اعلام می‌کند و با اصرار سایر طرف‌ها به ایرانی‌ها فرصت دیگری می‌دهد!

رسانه‌های عبری در دوره اخیر بار‌ها به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود در جنگ اذعان کرده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا جنگ ایران و آمریکا تنگه هرمز بسته شدن تنگه هرمز مذاکرات ایران و آمریکا
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا ایران و آمریکا رسماً از تفاهم نامه خارج نمی‌شوند؟/ آیا پاکستان می‌تواند دیپلماسی را احیا کند؟
چگونه جنگ ایران، امنیت انرژی جهانی و ژئوپلیتیک را بازتعریف می‌کند
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان
جنگ ایران و آمریکا در خصوص تنگه هرمز سال‌ها ادامه خواهد داشت/ عملیات زمینی برای آمریکا بسیار پرهزینه است
عملیات زمینی آمریکا در ایران ده‌ها هزار نیرو نیاز دارد/ ایران با یک تماس رادیویی کشتی‌ها را می‌ترساند
چرا ایران پیشنهاد جدید عمان درباره تنگه هرمز را نپذیرفت؟
هزینه بالای جنگ می‌تواند ایران و آمریکا را دوباره پای میز مذاکره بکشاند/ آثار اقتصادی جنگ بر آمریکا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد
گفت‌و‌گو‌های فنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز به کجا رسید؟
چرا حمله نظامی دیروز آمریکا به ایران شدیدتر از قبلی بود؟/ تفاهم نامه قربانی «تنگه هرمز» می‌شود
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است
چرا ترامپ جنگ با ایران را از سر می‌گیرد؟/ مذاکره کننده آمریکایی: از طریق نظامی نمی‌توان تنگه هرمز را باز کرد
برای تنگه هرمز راه حل مورد قبول ایران و آمریکا وجود دارد/ وظیفه اصلی دو طرف بازسازی آتش بس است
آیا اعراب خلیج فارس توان ایستادگی مقابل حملات جدید را دارند؟
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۰ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۶ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۴۳ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۰ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۶ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005p1c
tabnak.ir/005p1c