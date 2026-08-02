تکذیب موافقت ایران با بازگشایی تنگه هرمز بر اساس پیشنهاد آمریکا و قطر؛ جزئیات طرح چیست؟

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده بودند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با یک توافق مصالحه‌آمیز برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است که این امر منجر به اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر لغو حملهٔ برنامه‌ریزی‌شده به ایران شد.

این در حالی است که ترامپ پیشتر اعلام کرده بود به دلیل توافق آمریکا و ایران بر سر چارچوب یک معامله، حملات به ایران را لغو می‌کند و هشدار داده بود که این اقدام منوط به نهایی شدن سریع توافق است.

بر اساس گزارش شبکهٔ ۱۲ اسرائیل، توافق مصالحه‌آمیز ارائه‌شده از سوی آمریکا و قطر بیان می‌کند که کشتی‌ها از سمت تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس شده و از سمت عمان خارج شوند. در حالی که عمان با این توافق موافقت کرده است، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز تضمین‌هایی خواسته شده که این توافق را رعایت کند.

ترامپ لغو حمله به ایران را اعلام کرد

ترامپ روز شنبه (10 مرداد) گفته بود که آمریکا و اسرائیل موافقت کرده‌اند در صورت نهایی شدن سریع یک توافق، از حملات به ایران خودداری کنند. او ادعا کرد که این تصمیم به درخواست تهران و سایر کشور‌های منطقه گرفته شده است، با وجود اینکه آمریکا «فشنگ‌ها را در خشاب گذاشته» و «آمادهٔ حمله به ایران» بوده است.

ترامپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ایالات متحده فشنگ‌ها را در خشاب گذاشته و آمادهٔ مقابله با جمهوری اسلامی ایران، در سطحی از وحشت، قدرت و توان نظامی است که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.»

او افزود: «با وجود این، ایران و دیگر کشور‌های خاورمیانه به تازگی از ما خواسته‌اند که از هرگونه حمله خودداری کنیم، زیرا که بر سر چارچوب یک توافق به توافق رسیده‌ایم.»

ترامپ مدعی شد که این توافق شامل بازگشایی «کامل و مطلق» تنگه هرمز و «پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران» خواهد بود. او هشدار داد که حملات را به شرط نهایی شدن سریع توافق لغو کرده است.

او نوشت: «این شامل بازگشایی فوری، کامل و مطلق تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. بر اساس این درخواست، من به خاطر منافع آیندهٔ جهان و همچنین بقای ایران موفق و مرفه، موافقت کرده‌ام که حمله را لغو کنم، مشروط به اینکه بتوانیم به سرعت به یک توافق دست یابیم. اسرائیل نیز در این تعهد به من می‌پیوندد.»

این در حالی است که یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ضمن تکذیب ادعا‌های مطرح‌شده درباره موافقت ایران با بازگشایی تنگه هرمز به فارس گفته است: «جمهوری اسلامی ایران هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز نداشته و اخبار منتشرشده در این باره کذب است.»

همچنین یک منبع آگاه نظامی نیز به این رسانه گفته است که این ادعا صحت ندارد و به‌طور کامل تکذیب است.

لفاظی‌های ترامپ در حالی است که روزنامه عبری هاآرتص نوشته است: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به مهارت‌های خود در ساختن معاملات افتخار می‌کند، اما در نهایت استاد لفاظی‌های توخالی است.

این روزنامه افزود: وی مسائل را تا آخرین حد پیش می‌برد به این امید که ابتدا طرف مقابل عقب‌نشینی کند؛ سپس پیروزی بزرگی را اعلام می‌کند و با اصرار سایر طرف‌ها به ایرانی‌ها فرصت دیگری می‌دهد!

رسانه‌های عبری در دوره اخیر بار‌ها به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود در جنگ اذعان کرده‌اند.