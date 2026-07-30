پایان تلخ ستاره مسترشف دنیا!
مرگ ناگهانی ارن قاشقچی، قهرمان فصل 2021 مسترشف ترکیه، موجی از شوک و ابهام به راه انداخت؛ پیکر این آشپز 37 ساله در خانهاش پیدا شد و رسانههای ترکیه میگویند علت دقیق فوت، پس از کالبدشکافی اعلام میشود.
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بر اساس گزارش رسانههای ترکیه، پیکر بیجان ارن قاشقچی در منزلش پیدا شد.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ پس از اعلام موضوع، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و مرگ او را تأیید کردند. خانواده، نزدیکان و دوستان این آشپز شناختهشده با انتشار خبر درگذشت او در شوک و اندوه فرو رفتند.
علت دقیق مرگ ارن قاشقچی هنوز مشخص نیست و قرار است پس از انجام کالبدشکافی و بررسیهای پزشکی قانونی اعلام شود.
مسترشف (MasterChef) یک مسابقه آشپزی تلویزیونی است که شرکتکنندگان در آن در چالشهای مختلف آشپزی با یکدیگر رقابت میکنند و آثارشان توسط سرآشپزهای داور ارزیابی میشود.
این برنامه نسخههای متعددی در کشورهای مختلف دارد و مسترشف ترکیه نیز یکی از همین نسخههاست.
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