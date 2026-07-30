پایان تلخ ستاره مسترشف دنیا!

مرگ ناگهانی ارن قاشقچی، قهرمان فصل 2021 مسترشف ترکیه، موجی از شوک و ابهام به راه انداخت؛ پیکر این آشپز 37 ساله در خانه‌اش پیدا شد و رسانه‌های ترکیه می‌گویند علت دقیق فوت، پس از کالبدشکافی اعلام می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، پیکر بی‌جان ارن قاشقچی در منزلش پیدا شد.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ پس از اعلام موضوع، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و مرگ او را تأیید کردند. خانواده، نزدیکان و دوستان این آشپز شناخته‌شده با انتشار خبر درگذشت او در شوک و اندوه فرو رفتند.

علت دقیق مرگ ارن قاشقچی هنوز مشخص نیست و قرار است پس از انجام کالبدشکافی و بررسی‌های پزشکی قانونی اعلام شود.

مسترشف (MasterChef) یک مسابقه آشپزی تلویزیونی است که شرکت‌کنندگان در آن در چالش‌های مختلف آشپزی با یکدیگر رقابت می‌کنند و آثارشان توسط سرآشپزهای داور ارزیابی می‌شود.

این برنامه نسخه‌های متعددی در کشورهای مختلف دارد و مسترشف ترکیه نیز یکی از همین نسخه‌هاست.