حمله وحشتناک سگهای ولگرد به ۲ کودک!
در این حادثه که به تازگی در سنندج رخ داد، کودک ۸ ساله از نواحی مختلف بدن به شدت دچار آسیب شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بنا بر اعلام منابع مطلع، بیش از ۶ ساعت در اتاق عمل تحت جراحی قرار گرفت و چندین عمل جراحی برای وی انجام شد.
همچنین کودک ۶ ساله نیز در این حادثه از ناحیه پا مصدوم شده است.
این حادثه در حالی رخ داده که هفته گذشته نیز یک کودک سه ساله در سنندج بر اثر حمله سگهای بلاصاحب جان خود را از دست داد.
بررسیها نشان میدهد در سال جاری، موارد متعددی از حمله سگهای بلاصاحب به کودکان و برخی شهروندان در سنندج گزارش شده و این موضوع نگرانی خانوادهها را در خصوص تکرار چنین حوادثی افزایش داده است.
موضوع ساماندهی سگهای بلاصاحب در سالهای اخیر همواره به عنوان یکی از مطالبات شهروندان مطرح بوده و انتظار میرود دستگاههای مسئول برای پیشگیری از تکرار این حوادث، اقدامات موثرتری انجام دهند.
بماند که سگهای مردم هم زیاد بود