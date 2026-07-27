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حمله وحشتناک سگ‌های ولگرد به ۲ کودک!

حمله سگ‌های ولگرد به ۲ کودک ۶ و ۸ ساله در سنندج، منجر به مصدومیت شدید یکی از آنان و بستری شدن هر ۲ کودک در مرکز درمانی شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۴۴
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1556 بازدید
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حمله سگ های ولگرد

در این حادثه که به تازگی در سنندج رخ داد، کودک ۸ ساله از نواحی مختلف بدن به شدت دچار آسیب شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بنا بر اعلام منابع مطلع، بیش از ۶ ساعت در اتاق عمل تحت جراحی قرار گرفت و چندین عمل جراحی برای وی انجام شد.

همچنین کودک ۶ ساله نیز در این حادثه از ناحیه پا مصدوم شده است.

این حادثه در حالی رخ داده که هفته گذشته نیز یک کودک سه ساله در سنندج بر اثر حمله سگ‌های بلاصاحب جان خود را از دست داد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جاری، موارد متعددی از حمله سگ‌های بلاصاحب به کودکان و برخی شهروندان در سنندج گزارش شده و این موضوع نگرانی خانواده‌ها را در خصوص تکرار چنین حوادثی افزایش داده است.

موضوع ساماندهی سگ‌های بلاصاحب در سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از مطالبات شهروندان مطرح بوده و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از تکرار این حوادث، اقدامات موثرتری انجام دهند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
6
پاسخ
در همین تهران هم بالاتر از بیمارستان محک در خیابان شورا آنقدر سگ ولگرد هست که تنهایی جرات نمیکنیم به خیابان برویم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تا حالا دو سگ که صاحب هم داشتند به من حمله کردند. از اعتماد به نفس صاحبان سگ‌ها در تعجبم!!! واقعا که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
5
پاسخ
شهردار محترم سنندج «أين أنت؟ ماذا تفعل؟ أين تعمل؟»
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
5
پاسخ
ما یک روز تهران رفتیم پارک قائم ، به حدی سگ ولگرد زیاد بود که اصلا جرات نکردیم بشینیم
بماند که سگهای مردم هم زیاد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
2
7
پاسخ
باید تمام سگهای ولگرد رو معدوم کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
1
پاسخ
باید سگ های ولگرد جمع آوری بشوند. صاحبان سگ های خانگی هم باید آموزش ببینند و گواهینامه و مجوز داشتن سگ دریافت کنند. مثل همه دنیا. کسی بدون مدرک سگ داشته باشد باید جریمه سنگین بدهد و سگ هم ازش گرفته شود.
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