قیمت خودرو امروز ۴ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز 4 مرداد 1405 در شرایطی اعلام شد که رکود همچنان مهم‌ترین ویژگی بازار است و نبود چشم‌انداز روشن از تحولات سیاسی، خریداران را در موقعیت انتظار قرار داده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بسیاری از مصرف‌کنندگان با توجه به احتمال تغییر شرایط اقتصادی و نگرانی از آینده، خرید خودرو را به تعویق انداخته‌اند و ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را حفظ کنند. همین رفتار باعث شده حتی تغییرات نرخ ارز نیز با سرعت و شدت گذشته در بازار خودرو منعکس نشود و کاهش تقاضا به عاملی مهم برای محدود شدن نوسانات قیمت تبدیل شود.

قیمت خودروهای داخلی

دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال رشد بهای ۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، ری‌را افزایش بهای ۵۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان ایستاد.

شاهین اتوماتیک CVT نسبت به آخرین قیمت اعلامی، ۲۰ میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ دو میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف دیگر، ساینا S دنده‌ای استاندارد نیز کاهش بهای ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با برچسب قیمتی یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان به بازار رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

آریزو ۶ پرو اتوماتیک کاهش بهای ۱۰۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در معاملات دیده شود. از سوی دیگر، ام‌وی‌ام X33 کراس دنده‌ای نیز نسبت به آخرین به‌روزرسانی، ۴۵ میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

هایما S7 پرو نسبت به آخرین قیمت اعلامی، ۵۰ میلیون تومان کاهش داشت و در روز جاری با نرخ چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در بازار حاضر شد. از طرف دیگر، سیتروئن C3 XR نیز افت بهای ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با برچسب قیمتی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله شد.

کی‌ام‌سی X5 نسبت به آخرین به‌روزرسانی، ۵۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی ایگل کاهش بهای ۳۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص دو میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان ایستاد.