قطر فعالیت ناوبری خود را از سر گرفت
وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرده بود که تمام فعالیتهای ناوبری دریایی از روز یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ به حالت عادی باز خواهد گشت.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۹۶| |
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در بیانیه وزارت حمل و نقل قطر آمده است که از سرگیری فعالیتها شامل همه انواع کشتیها و حمل و نقل دریایی خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این وزارتخانه از همه کاربران دریایی خواست تا به مقررات دریایی و دستورالعملهای ایمنی کشور پایبند باشند تا بالاترین سطح امنیت و ایمنی برای همه سفرهای دریایی تضمین شود.
قطر دو هفته قبل به مالکان و کاربران کشتیهای دریایی توصیه کرده بود که در بحبوحه تشدید درگیریها در منطقه، موقتا دریانوردی و هرگونه فعالیت دریایی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورند.
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