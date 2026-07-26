قطر فعالیت ناوبری خود را از سر گرفت

وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرده بود که تمام فعالیت‌های ناوبری دریایی از روز یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ به حالت عادی باز خواهد گشت.

در بیانیه‌ وزارت حمل و نقل قطر آمده است که از سرگیری فعالیت‌ها شامل همه انواع کشتی‌ها و حمل و نقل دریایی خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این وزارتخانه از همه کاربران دریایی خواست تا به مقررات دریایی و دستورالعمل‌های ایمنی کشور پایبند باشند تا بالاترین سطح امنیت و ایمنی برای همه سفرهای دریایی تضمین شود.

قطر دو هفته قبل به مالکان و کاربران کشتی‌های دریایی توصیه کرده بود که در بحبوحه تشدید درگیری‌ها در منطقه، موقتا دریانوردی و هرگونه فعالیت دریایی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورند.