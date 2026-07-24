به گزارش تابناک به نقل از فارس، شورای اتحادیه اروپا امروز با اعمال تحریم‌های جدید علیه شش فرد دیگر به دلیل آنچه که «نقض حقوق بشر در ایران» خوانده، موافقت کرد.

بر اساس بیانیه این شورا، پنج قاضی دادگاه‌های انقلاب در استان‌های مختلف ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

اتحادیه اروپا همچنین یک هکر و مهندس رایانه ایرانی را نیز تحریم کرده است.

این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت ارائه هرگونه منابع مالی یا اقتصادی به افراد و نهادهای تحریم‌شده است.