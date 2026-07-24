اتحادیه اروپا ۶ فرد را به فهرست تحریمهای ایران افزود
شورای اتحادیه اروپا با اعمال تحریم علیه شش فرد دیگر به اتهام آنچه نقض حقوق بشر خوانده موافقت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۸۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، شورای اتحادیه اروپا امروز با اعمال تحریمهای جدید علیه شش فرد دیگر به دلیل آنچه که «نقض حقوق بشر در ایران» خوانده، موافقت کرد.
بر اساس بیانیه این شورا، پنج قاضی دادگاههای انقلاب در استانهای مختلف ایران در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
اتحادیه اروپا همچنین یک هکر و مهندس رایانه ایرانی را نیز تحریم کرده است.
این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت ارائه هرگونه منابع مالی یا اقتصادی به افراد و نهادهای تحریمشده است.
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