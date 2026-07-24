شاخص آلودگی هوای تهران به وضعیت قابل قبول بازگشت.

هوای تهران قابل قبول شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ هوای تهران در ۳ روز گذشته در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت؛ اما براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای امروز پایتخت قابل قبول است.

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت، امروز ۲ مردادماه ۱۴۰۵ بر روی عدد ۷۶ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد؛ هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز با شاخص ۱۰۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.