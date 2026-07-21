اعمال محدودیت مقطعی در محور هراز

رئیس پلیس راه استان مازندران، از اعمال محدودیت تردد در محور هراز به‌منظور اجرای عملیات احداث روشنایی تونل‌های ۲، ۴ و ۵ و تونل سپاسد خبر داد.

به گزارش تابناک، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه استان مازندران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران و با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و پلیس راه راهور فراجا مقرر شد به‌منظور اجرای عملیات احداث روشنایی تونل‌های ۲، ۴ و ۵ و تونل سپاسد در محور هراز محدودیت‌های تردد در این محور اعمال شود.

وی افزود: بر این اساس از یکم تا ۲۰ مردادماه در روزهای یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۲۱ تا ساعت پنج روز بعد به‌جز روزهای شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه تردد در محدوده اجرای عملیات با محدودیت مواجه خواهد بود.

افتتاح جاده اضطراری محدوده سد هراز

پس از سال‌ها گلایه رانندگان و مسافران از ترافیک سنگین دوراهی چلاو، جاده جایگزین سد هراز افتتاح شد که این پروژه زیرساختی با هدف تسهیل تردد در محور هراز و حذف یکی از اصلی‌ترین نقاط توقف در این مسیر انجام شده است.

رئیس پلیس راه استان مازندران با تأکید بر ضرورت همکاری رانندگان و کاربران جاده‌ای، خاطرنشان کرد: تردد در این محدوده با رعایت جوانب احتیاط و هماهنگی عوامل اجرایی امکان‌پذیر بوده و رانندگان ضمن توجه کامل به علائم و تابلوهای هشداردهنده، توصیه‌های عوامل پلیس راه و راهداری را جدی بگیرند.

عبادی گفت: رانندگان با برنامه‌ریزی مناسب برای سفر و رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده با عوامل پلیس راه و راهداری همکاری لازم را داشته باشند.