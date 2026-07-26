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بنز هاشمی؛ مرسدسی که از خیابان‌های اشتوتگارت تا قلب سیاست ایران رسید(قسمت اول)

بعضی خودرو‌ها فقط برای جابه‌جایی ساخته می‌شوند و بعضی دیگر آن‌قدر در متن تاریخ قرار می‌گیرند که نامشان با یک شخصیت، یک کشور یا حتی یک دوره سیاسی گره می‌خورد. در ایران، کمتر خودرویی به اندازه مرسدس بنز ۵۶۰ SEL اتاق W۱۲۶ چنین سرنوشتی پیدا کرده است. خودرویی که سال‌ها پیش از آنکه به عنوان یکی از بهترین سدان‌های لوکس جهان شناخته شود، در ایران با یک نام دیگر شهرت پیدا کرد؛ «بنز هاشمی». خودرویی که سال‌ها همراه مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بود و هنوز هم با گذشت سال‌ها، دیدن یک W۱۲۶ سالم در خیابان کافی است تا بسیاری از مردم بی‌اختیار همان نام را بر زبان بیاورند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۴۹
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13020 بازدید
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۱۷

بنز هاشمی؛ مرسدسی که از خیابان‌های اشتوتگارت تا قلب سیاست ایران رسید(قسمت اول)

به گزارش تابناک؛اگر امروز از علاقه‌مندان خودرو بخواهید نام یکی از ماندگارترین مرسدس بنز‌های تاریخ را بگویند، بدون تردید اتاق W۱۲۶ یکی از نخستین پاسخ‌ها خواهد بود. اما در ایران، این خودرو داستان متفاوتی دارد. اینجا کمتر کسی آن را با کد اتاق یا حتی نام ۵۶۰ SEL می‌شناسد. برای بسیاری از مردم، این خودرو همان «بنز هاشمی» است؛ لقبی که نه کارخانه مرسدس بنز برایش انتخاب کرده و نه در هیچ کاتالوگی دیده می‌شود، بلکه سال‌ها حضور این خودرو در کنار یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی باعث شد چنین نامی برای همیشه روی آن بماند.

اولین بار که خودم این ماشین را دیدم سر چهارراه پارک وی تهران بود، به معنای واقعی کوپ کردم !

جالب اینجاست که شهرت این خودرو تنها به دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی محدود نشد. حتی سال‌ها پس از پایان حضور او در ساختمان پاستور، زمانی که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت و عضو مجلس خبرگان رهبری بود، همچنان این مرسدس سرمه ای  در بسیاری از تردد‌های رسمی او دیده می‌شد. همین حضور مداوم باعث شد تصویر این خودرو با شخصیت هاشمی رفسنجانی در ذهن مردم گره بخورد؛ تا جایی که نام رسمی خودرو به حاشیه رفت و لقب «بنز هاشمی» جای آن را گرفت.

اما داستان این خودرو، هزاران کیلومتر دورتر از ایران و در شهر اشتوتگارت آلمان آغاز شد. اواخر دهه هفتاد میلادی، مرسدس بنز تصمیم گرفت نسل جدید کلاس S را روانه بازار کند؛ خودرویی که باید از هر نظر از نسل قبل بهتر، ایمن‌تر، راحت‌تر و لوکس‌تر می‌بود. مهندسان آلمانی در آن دوران هنوز با محدودیت‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید به سبک امروزی روبه‌رو نبودند. فلسفه طراحی ساده بود؛ بهترین خودرو ممکن را بسازید، حتی اگر هزینه آن بسیار بالا باشد. نتیجه این تفکر، تولد مرسدس بنز W۱۲۶ در سال ۱۹۷۹ بود؛ خودرویی که بعد‌ها بسیاری از کارشناسان آن را کامل‌ترین کلاس S قرن بیستم نامیدند.

W۱۲۶ از همان نخستین روز‌های ورود به بازار، استاندارد‌های صنعت خودرو را تغییر داد. طراحی بدنه آن نسبت به نسل قبل مدرن‌تر، نرم‌تر و آیرودینامیک‌تر شده بود. ضریب درگ پایین، مصرف سوخت کمتر، سکوت مثال‌زدنی کابین و کیفیت ساخت فوق‌العاده، باعث شد این خودرو خیلی زود به انتخاب اول مدیران شرکت‌های بزرگ، خانواده‌های سلطنتی، رؤسای جمهور و شخصیت‌های سیاسی جهان تبدیل شود.

بنز هاشمی؛ مرسدسی که از خیابان‌های اشتوتگارت تا قلب سیاست ایران رسید(قسمت اول)

در میان نسخه‌های مختلف این خانواده، مدل ۵۶۰ SEL بدون تردید پرچم‌دار بود. حرف L در انتهای نام خودرو نشان می‌داد که این نسخه دارای فاصله محوری بلندتر است؛ موضوعی که فضای سرنشینان عقب را به شکل محسوسی افزایش می‌داد. برای خودرو‌های تشریفاتی، این ویژگی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت، زیرا اغلب شخصیت‌های سیاسی یا مدیران ارشد ترجیح می‌دادند در صندلی عقب بنشینند و از فضای بیشتر، راحتی بالاتر و امکانات کامل‌تر استفاده کنند.

زیر کاپوت این سدان آلمانی، یک موتور هشت سیلندر خورجینی با حجم ۵.۶ لیتر قرار داشت؛ پیشرانه‌ای که بسته به بازار هدف، توان تولید حدود ۲۷۰ تا نزدیک ۳۰۰ اسب‌بخار قدرت را داشت. شاید امروز این اعداد چندان شگفت‌انگیز نباشند، اما باید به خاطر داشت که این خودرو بیش از چهار دهه پیش طراحی شده است. در آن زمان، چنین قدرتی برای یک سدان لوکس، فوق‌العاده محسوب می‌شد. گشتاور فراوان موتور باعث می‌شد خودرو حتی با وزن نزدیک به دو تن، شتابی نرم، روان و بدون کوچک‌ترین فشار را تجربه کند. همه این نیرو نیز از طریق گیربکس چهار سرعته اتوماتیک افسانه‌ای مرسدس به چرخ‌های عقب منتقل می‌شد؛ گیربکسی که هنوز هم بسیاری از تعمیرکاران آن را یکی از بادوام‌ترین گیربکس‌های اتوماتیک تاریخ صنعت خودرو می‌دانند.

اما قدرت موتور تنها دلیل محبوبیت این خودرو نبود. مرسدس بنز هنگام توسعه W۱۲۶ بیشترین تمرکز خود را روی ایمنی گذاشته بود. این خودرو جزو نخستین سدان‌های جهان بود که به سامانه ترمز ضدقفل ABS مجهز شد و کمی بعد نیز نسخه‌های مجهز به کیسه هوای راننده و سپس سرنشین جلو وارد بازار شدند. ساختار مهندسی بدنه به گونه‌ای طراحی شده بود که در زمان تصادف، انرژی ضربه را جذب کرده و از انتقال آن به کابین جلوگیری کند. ستون‌های تقویت‌شده، فرمان جمع‌شونده، سیستم تعلیق پیشرفته و ده‌ها فناوری دیگر باعث شدند W۱۲۶ برای سال‌ها به عنوان یکی از ایمن‌ترین خودرو‌های جهان شناخته شود.

همین ویژگی‌ها بود که پای این خودرو را به ناوگان تشریفات بسیاری از دولت‌ها باز کرد. از اروپا گرفته تا خاورمیانه، از کاخ‌های سلطنتی تا ساختمان‌های ریاست‌جمهوری، W۱۲۶ حضوری پررنگ داشت. بسیاری از سران کشور‌ها معتقد بودند این مرسدس، ترکیبی کم‌نظیر از امنیت، وقار، دوام و راحتی را ارائه می‌دهد؛ ویژگی‌هایی که برای یک خودروی تشریفاتی اهمیت حیاتی دارند.

ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود. در سال‌هایی که هنوز واردات خودرو‌های لوکس و تشریفاتی برای ناوگان دولتی انجام می‌شد، تعدادی از مرسدس‌های کلاس S وارد کشور شدند و در اختیار نهاد‌های مختلف قرار گرفتند. در میان آنها، یک دستگاه مرسدس بنز ۵۶۰ SEL بیش از همه در حافظه مردم ماندگار شد؛ خودرویی که سال‌ها در تردد‌های رسمی آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی مورد استفاده قرار گرفت.

بنز هاشمی؛ مرسدسی که از خیابان‌های اشتوتگارت تا قلب سیاست ایران رسید(قسمت اول)

این خودرو تنها به دلیل لوکس بودن انتخاب نشده بود. در آن سال‌ها، امنیت، قابلیت اطمینان و دوام اهمیت بیشتری از تجمل داشت. یک خودروی تشریفاتی باید بتواند ساعت‌ها بدون کوچک‌ترین نقص فنی کار کند، در شرایط مختلف آب‌وهوایی عملکرد قابل اعتمادی داشته باشد و در صورت نیاز، با وجود وزن زیاد، به سرعت از محل خارج شود. W۱۲۶ دقیقاً برای چنین مأموریتی ساخته شده بود. موتور هشت سیلندر تنفس طبیعی آن بدون پیچیدگی‌های رایج موتور‌های امروزی، دوام مثال‌زدنی داشت و سیستم تعلیق نرم خودرو نیز باعث می‌شد سرنشینان حتی روی آسفالت‌های نه‌چندان هموار، آرامش کابین را احساس کنند.

با گذشت زمان، این مرسدس به بخشی از تصویر عمومی هاشمی رفسنجانی تبدیل شد. بسیاری از شهروندان، پیش از آنکه چهره او را ببینند، خودروی مشکی و کشیده‌ای را تشخیص می‌دادند که با آرامش و وقار در میان خودرو‌های اسکورت حرکت می‌کرد. همین تکرار، باعث شد «بنز هاشمی» به یک اصطلاح عمومی تبدیل شود؛ اصطلاحی که حتی نسل جوانی که هرگز آن دوران را ندیده است نیز آن را می‌شناسد.

 سیاستمداران دیگری هم مرسدس بنز سوار می شدند ، صدام حسین المجید التکریتی دیکتاتور سابق عراق ، آنگلا مرکل صدراعظم سابق آلمان ، هیتلر رهبر حزب نازی ، هوگو چاوز رئیس جمهور اسبق کلمبیا البته که مدل های خودرو مورد استفاده این افراد با مدل خودرو آقای هاشمی تفاوت داشت ...

این گزارش ادامه دارد و در بخش دوم، به نسخه‌های محافظتی W۱۲۶، امکانات کم‌نظیر این خودرو، دلیل محبوبیت آن میان رهبران جهان، سرنوشت «بنز هاشمی» پس از پایان مأموریت و جایگاه تاریخی این مرسدس در صنعت خودرو پرداخته می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
48
82
پاسخ
خداوند مرحوم هاشمی را رحمت کند. تمامی زیرساختهایی که امروز تهدید به نابودی میشوند در زمان ایشان احداث گرید یا کلنگ آن زده شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
مطمئنی که این چنین است؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
این همه زیرساخت زمان خاتمی و احمدی نژاد ساخته . جوگیر نشیم انقد. راه آهن اصفهان شیراز یکیش که فقط ما شیرازی ها میدونیم. همینطور اتوبان اصفهان شیراز که مرتفع ترین پل آزادراهی ایران رو هم داره زمان احمدی نژاد شروع شد و در دولت رییسی تموم شد
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
19
19
پاسخ
این گزارش یه کم کنایه آمیز به نظر نمیرسه تابناک؟
تبلیغ ساده زیستی و سوار بنز شدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
در آن سالها به علت حجم بالای ترورها توسط منافقین حتی ائمه جمعه در مراکز استانها هم از بنزهای ضد گلوله استفاده میگردند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
بله گزارش واقعاً کنایه آمیز است، استفاده از جملاتی مانن»د این مرسدس به بخشی از تصویر عمومی هاشمی رفسنجانی تبدیل شد« و ترکیباتی مانند «کاخ های سلطنتی« » خودرو تشریفاتی« در متن گزارش کاملاً کنایه آمیز است
منصور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
28
65
پاسخ
آرزوی هاشمی ایرانی آباد و آزاد و ارتباط با همه دنیا بود. روحش شاد بزرگمرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
دیدم سال ۸۸ چه بلایی سر ایران آورد سر جنگ قدرتش با احمدی نژاد
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
23
49
پاسخ
خدا رحمتش کنه آن بزرگمرد که حداقل خاطرات بدی ازش در ذهن ملت ایران نموند چون هدفش آبادانی و ارتباطات ایران با کل جهان بود یه اشتباه هم داشتید هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئلا هست نه کلمبیا
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
یکی از خاطرات خوش اون ایام
واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی و نابود کردن قوانین کار و بازخرید و اخراج هزاران هزار کارگر بدبخت بود. که به اجبار قراداد های موقت سه ماهه جایگزین قراردادهای رسمی شد. وقشر زحمتکش کارگریو نابود و کارفرمایان گردن کلفت و بی تعهد و پرورش داد. روحشون شاد باد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
کوچک کردن دولت و خصوصی سازی در سند چشم انداز مصوب کشور تصریح و تدوین شده بود و ربطی به یک دولت خاص نداشت. اگر اینچنین بود چرا دولتهای بعدی هم همین راه را ادامه دادند؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
16
47
پاسخ
این مرد بزرگ را خداوند رحمتش کند ظاهر و باطنش همین بود مثل بعضی ها نبود که تیبا سوار شه و خودش را ساده زیست نشان بده ولی ضد گلوله باشه
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تنها کسی که تیبا سواره تو جمع مسئولان دکتر جلیلیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
35
پاسخ
بهتره که اصلاح کنید: تنها مسئولی که تیبای ضد گلوله سواره ایشونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
8
1
پاسخ
سال ۸۸ سر جنگ قدرتش با احمدی نژاد ایران رو نابود کرد. دلار ۹۰۰ تا تک تومنی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
2
پاسخ
هم مسئولین و هم مردم باید بهترین و ایمن ترین خودروها، قطارها و هواپیماها را سوار شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
6
2
پاسخ
دوستان لطفا به خاطر مشکلاتی که الان داریم ، بیخودی از هاشمی بت درست نکنین . دوران حکومت او هم ازجهات مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی خیلی مشکلات داشتیم ازجمله تورم بسیار زیاد و شروع حرکت به سمت تجملات و تشریفات و انواع رانتهای اقتصادی و سیاسی .
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