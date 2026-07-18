عراق اعلام کرده نقش میانجی بین ایالات متحده و ایران را ایفا خواهد کرد و در این زمینه نخست وزیر این کشور به زودی به تهران سفر خواهد کرد.

ورود عراق به میانجیگری ایران و آمریکا؛ الزیدی به ایران سفر می‌کند

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق گفته است که عراق نقش میانجی را بین ایالات متحده و ایران ایفا خواهد کرد.

وی همچنین در گفت‌و‌گو با شبکه رووداو اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست وزیر این کشور پس از پایان سفرش به واشنگتن، برای عرض تسلیت در پی درگذشت امیر سابق قطر، راهی این کشور خواهد شد و بعد از آن به تهران سفر خواهد کرد.

وی گفت که الزیدی در این سفر با مقامات ایرانی دیدار و رایزنی خواهد کرد.

این شبکه همچنین گزارش داد که نخست وزیر قطر بعد از پایان سفرش به تهران راهی آنکارا پایتخت ترکیه خواهد شد.

پیش از این نیز خبرگزاری نون به نقل از منابع محلی اعلام کرده بود که الزیدی به دعوت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، این هفته سفری رسمی به تهران خواهد داشت.

این منابع می‌گویند که سفر پیش رو در راستای تقویت روابط دوجانبه تهران و بغداد و رایزنی درمورد مسائل مشترک است.

آن‌ها به دستور کار رسمی این سفر و یا مدت آن اشاره‌ای نکرده‌اند.

علی فالح الزیدی که به واشنگتن سفر کرده، با بیان اینکه آمریکا یک شریک استراتژیک برای عراق است، گفت: بغداد برای عبور از چالش‌های اقتصادی و فناوری به شریکی راهبردی مانند واشنگتن نیاز دارد.

وی در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا افزود: این سفر با هدف ایجاد همکاری اقتصادی مستحکم میان عراق و آمریکا انجام شده است.

وی اضافه کرد: با پایان یافتن حضور نظامی آمریکا در عراق در چارچوب ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، شاهد حضور اقتصادی شرکت‌های آمریکایی خواهیم بود و این روابط اجتماعی هستند که از حوزه‌های اقتصاد حمایت می‌کنند، نه مشارکت نظامی.

نخست وزیر عراق پیش از این گفته بود که بعد از آمریکا سفر‌هایی به عربستان، ایران و ترکیه خواهد داشت.

به گزارش تابناک، بغداد پیش از این نیز میزبان دور‌های ابتدایی گفتگوی مستقیم بین ایران و عربستان سعودی بوده است که بعد‌ها با میانجی‌گری چین به توافق عادی‌سازی روابط انجامید.

در اوایل سال ۲۰۲۶، همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها، عراق تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا افزایش داد و وزیر خارجه آن به تهران سفر کرد تا به عنوان کانال ارتباطی عمل کند.

در جدیدترین ابتکار عمل، بغداد پیشنهاد میزبانی از یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور ایران و کشور‌های شش‌گانه شورای همکاری خلیج فارس را مطرح کرده است. ایران از این ایده استقبال کرده، اما کشور‌های عربی و آمریکا در عمل‌گرایی آن تردید دارند و احراز توانایی عراق برای کنترل گروه‌های مسلح را شرط اساسی موفقیت آن می‌دانند.

متعاقب تشدید درگیری میان ایران و آمریکا در خصوص تنگه هرمز دو طرف عملا وارد جنگ و درگیری محدود شده و این گمانه مطرح است که آمریکا وارد یک جنگ تمام عیار علیه ایران شود.

اختلافات عمیق بر سر تنگه هرمز و نحوه تفسیر ماده ۵ تفاهمنامه، به شکاف غیرقابل‌حلی بین ایران و آمریکا تبدیل شده است. توافق در عمل مقض شده است و ایران نیز اعلام کرده که دیگر ملزم به اجرای آن نیست.

منابع نزدیک به دستگاه سیاست‌خارجی پاکستان، اذعان داشته‌اند که ماه‌ها دیپلماسی فشرده در عرض چند روز از بین رفته است. مقامات پاکستانی به این نتیجه رسیده‌اند که تا زمانی که هر دو طرف تصور کنند فشار نظامی می‌تواند دستاورد راهبردی داشته باشد، میانجی‌گری خارجی محکوم به شکست است.

همچنین این گمانه مطرح شده که پاکستان از روند میانجیگری میان دو طرف کنار کشیده است. با وجود این وزارت خارجه پاکستان قویاً هرگونه گزارش مبنی بر کناره‌گیری از نقش میانجی‌گر را تکذیب کرده و تفاهمنامه اسلام‌آباد را همچنان به عنوان یک چارچوب معتبر و مؤثر برای بازگشت به صلح معرفی می‌کند.