به گزارش تابناک، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ روزانه ۱ میلیون بشکه کاهش می‌یابد؛ این نخستین کاهش سالانه از سال ۲۰۲۰ است؛ زمانی که قرنطینه‌های کرونایی پروازها را زمین‌گیر و صنایع را تعطیل کرد. با این حال این مقایسه از یک جهت کاهش امسال را کمتر چشمگیر نشان می‌دهد، چرا که در اوج همه‌گیری، تقاضا حدود ۸ میلیون بشکه در روز سقوط کرد؛ اما در عین حال تاکید می‌کند که بسته شدن تنگه هرمز تا چه اندازه به اقتصاد جهانی لطمه زده است.

آژانس در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که این کاهش «از نظر نوع فرآورده و از نظر جغرافیایی به‌شدت نامتوازن» است. تحلیل‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی بیشترین افت را در اقتصادهای آسیایی وابسته به واردات و نیز در خوراک‌های پتروشیمی مانند نفتا و گاز مایع نشان می‌داد؛ موادی که زنجیره تامین آنها از تنگه هرمز می‌گذرد. عرضه نفت در ماه گذشته به‌طور چشمگیری بهتر شد، هرچند این رشد از سطحی بسیار پایین آغاز شد.

تولید جهانی نفت در ماه ژوئن روزانه ۴.۱ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۹۸.۸ میلیون بشکه در روز رسید، زیرا بازگشایی نسبی تنگه هرمز به تولیدکنندگان خلیج فارس امکان داد چاه‌های متوقف‌شده را دوباره راه‌اندازی کنند؛ هرچند تولید هنوز ۹.۴ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ بود. بازارهای جهانی پس از تشدید دوباره درگیری‌ها میان آمریکا و ایران، شاهد رشد قیمت نفت بودند. اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز و نگرانی از کاهش عرضه جهانی نفت باعث شد نفت خام به بالاترین سطح چند هفته اخیر برسد.

افزایش قیمت انرژی تنها به بازار نفت محدود نمانده است. رشد بهای بنزین در آمریکا و هشدار کارشناسان درباره احتمال عبور قیمت آن از مرز ۴ دلار در هر گالن، نگرانی‌ها از بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند فدرال رزرو برای مهار تورم، نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه دارد یا حتی بار دیگر افزایش دهد.