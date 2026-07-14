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هواشناسی تهران هشدار داد

مدیرکل هواشناسی استان تهران از تداوم گرمای هوا تا اوایل هفته آینده خبر داد و نسبت به افزایش خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، افزایش مصرف انرژی و وزش باد همراه با گردوخاک در برخی مناطق استان هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۰۱
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هواشناسی تهران هشدار داد

به گزارش تابناک، حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: مطابق هشدار شماره ۲۶، الگوی تابستانه طی چند روز آینده در استان تهران مستقر می‌شود و ماندگاری آن تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت که منجر به افزایش مصرف حامل‌های انرژی و افزایش خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و مراتع خواهد شد.

وی با توصیه به شهروندان افزود: سالمندان و خردسالان از حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و از انجام فعالیت‌های سنگین در فضای باز نیز پرهیز شود. همچنین مدیریت مصرف حامل‌های انرژی رعایت و هنگام حضور در فضای باز، آب و مایعات کافی مصرف شود.

هشدار درباره وزش باد و گردوخاک

خورشیدی ادامه داد: هشدار سطح زرد شماره ۲۷ نیز صادر شده است که بر اساس آن، از عصر چهارشنبه تا اواخر وقت جمعه، افزایش وزش باد به‌ویژه در ساعات عصر و شب پیش‌بینی می‌شود. این شرایط مناطق جنوبی و غربی استان و تا حدی مناطق مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به خیزش گردوخاک منجر شود.

تابستان امسال گرم‌تر از میانگین

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به پیش‌بینی‌های بلندمدت گفت: تابستان امسال در استان تهران حدود یک درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از میانگین خواهد بود.

وی در پایان درباره وضعیت دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ورامین با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و فیروزکوه با ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه بوده است. همچنین دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت به ۳۸ درجه و در خنک‌ترین ساعت به ۲۸ درجه سانتی‌گراد رسید.

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