یادم هست قبل از آن، کنفرانس دیگری بود که از خیلی‌ها ازجمله ماها دعوت کرده بودند. بررسی کردیم دیدیم آن‌جا جای ما نیست. وگرنه از خدا می‌خواهیم تریبون پیدا کنیم حرف‌مان را به دنیا برسانیم. دیدیم اگر برویم تایید حرکاتی علیه نظام است و نرفتیم؛ آن‌کنفرانس هم برگزار نشد. خب این‌ها باید همین را تشخیص می‌دادند. شما که این‌جا آزادانه هرچه می‌خواستید می‌گفتید، دیگر لازم نبود راه بیفتید بروید آن‌جا و خزعبلات یک‌عده دیگر را گوش کنید و بعضا هم حرف‌هایی بزنید.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محسن رفیقدوست یکی از چهره‌های مسلمان مبارز ایرانی است که پیش از انقلاب، مدتی را در فلسطین و لبنان به سر برده و ضمن آموزش‌های عقیدتی و سیاسی، نبردهای چریکی را هم آموخته است. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از موسسین سپاه پاسداران بود و در ادامه به‌عنوان وزیر سپاه منصوب شد. او پس از وزارت سپاه، مسئولیت‌های دیگری را هم به عهده گرفت.

پرونده مرور خاطرات این‌چهره انقلابی از روز ۲۶ دی ۱۴۰۴ به بهانه سالروز فرار محمدرضا پهلوی از میهن آغاز شد که تا به حال ۱۰ قسمت در قالب آن منتشر شدند و در پیوندهای زیر در دسترس و قابل مطالعه هستند:

* «سپهبدرحیمی گفت ایران بعد از این پیشرفت می‌کند/هویدا: در زندان فهمیدم می‌توانید مملکت را اداره کنید»

* «چرایی ممانعت از حضور مجاهدین خلق در استقبال از امام خمینی/وقتی رفیقدوست جلوی ماشین بنی‌صدر دراز کشید»

* «مهندسی معکوس موشک تاو توسط بچه نازی‌آباد/ ماجرای توقف ساخت سلاحی که قرار بود ناو آمریکایی را بزند»

* «آیت‌الله‌ خامنه‌ای به قذافی: اسم خلیج‌فارس غیرقابل تغییر است/چهارنفری که از اول منافقین شناختند»

* «ملاحظات تربیتی مقام آمریکایی برای خانواده/سفیر سوئیس گفت آمریکا رهایتان نمی‌کند چون هیبتش را شکسته‌اید»

* «ماجرای ناموفق ساخت بنز در ایران/دو سرمایه‌دار پهلوی که اندازه قیمت ۲ فانتوم به اسرائیل کمک کردند»

* «مرد عرب گفت ما سریال‌های ایرانی را می‌بینیم نه کانال‌های آشغال را!/کویت و امارات آبادشده ایرانی‌ها هستند»

* «اولین‌کسی که به جنگ نیابتی اشاره کرد!/وضع عالی معیشت مردم لیبی در زمان قذافی»

* «احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود»

مطالبی که به‌عنوان قسمت پایانی پرونده پیش رو می‌خوانیم، سال ۱۳۹۹ در قالب جلد سوم خاطرات رفیقدوست منتشر شدند.

در ادامه قسمت یازدهم و پایانی این‌پرونده را می‌خوانیم:

دو گروهی که غیرخودی‌اند

رفیقدوست در کتاب خاطراتش می‌گوید امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب هر دو از ناسیونالیست‌های نمره یک هستند. او در برشماری گروه‌های غیرخودی و نیروهای دشمن، به ۲ طیف اشاره دارد؛ کسانی که مروج فساد و بی‌بندوباری هستند و کسانی که ولایت فقیه را قبول ندارند. او این‌دو طیف را غیرخودی می‌خواند.

زرنگی دولت موقت درباره سپاه

یکی از فرازهای تاریخی مربوط به ابتدای انقلاب که در جلد سوم خاطرات رفیقدوست به آن‌ها اشاره شده، درباره تشکیل سپاه پاسداران است. او می‌گوید «ایده سپاه را اولین‌بار محمد منتظری مطرح کرد. اما دولت موقت به خواست دکتر یزدی زرنگی کردند و نامه‌ای به امام نوشتند که اجازه بدهید سپاه پاسداران زیر نظر دولت موقت تشکیل شود. حتی لفظ سپاه پاسداران از دولت موقت است. وقتی سپاه پاسداران تشکیل شد از ۹ اسفند ۵۷ تا ۲ اردیبهشت ۵۸ زیر نظر دولت موقت بود.»

امام گفت زندگی مردم را دست کارمند ندهید!

روایت یکی از دیدارها و گفتگوهای رفیقدوست با امام خمینی (ره) درباره معیشت مردم بوده که امام (ره) در آن‌دیدار به رفیقدوست می‌گوید «تجارت، کشاورزی، صنعت، مسکن باید دست مردم باشد.» و وقتی رفیقدوست توضیح بیشتری می‌خواهد، امام (ره) به او می‌گوید: «آقا، زندگی مردم را دست کارمند ندهید!»

خودکفایی‌های ایران

وزیر سپاه در سال‌های دفاع مقدس، در بیان خاطراتش به این‌باور خود اشاره می‌کند که ایران پس از انقلاب، در پزشکی هم مانند صنایع نظامی خودکفا شده است.

ماجرای لیست سیاه بنیاد جانبازان

یکی از سوالاتی که سعید علامیان به‌عنوان مصاحبه‌کننده و نویسنده کتاب ۳ جلدی خاطرات رفیقدوست از او پرسیده، درباره لیست سیاهی است که گفته می‌شود در بنیاد جانبازان تدوین شده بود. او در صفحه ۶۴ به ۶۵ جلد سوم خاطراتش در این‌باره توضیح می‌دهد:

«تعدادی از آن‌ها شناسایی شدند که باج‌گیری می‌کردند و اکثرا جانباز نبودند. آقایی بود که ادعا می‌کرد در جبهه جانباز شده؛ هم اعصاب و روان هم شیمیایی. مدتی در رسانه‌ها شلوغ کرده بود که وقتی می‌خواستم گزارش بدهم گفتم تا حالا به اندازه ۵ عروس به ایشان جهیزیه دادم. تا این‌که یک‌روز در دفترم نشسته بودم، این‌فرد هم مراجعه کرده بود. بر حسب اتفاق یک‌آقایی وارد شد. تا او را دید، به اسم کوچک صدایش کرد که فلانی کجایی؟‌ چکار می‌کنی؟ پرسیدم ایشان را می‌شناسی؟ گفت آره او یک بچه پرورشگاهی بوده و از سال ۵۳ دچار نوعی بیماری شده. اصلا پایش به جبهه نرسیده بود. دیدیم از پایگاه شمیرانات گواهی جبهه دارد.

رفتیم پایگاه شمیرانات، معلوم شد چندبار همین دیوانه‌بازی‌ها را درآورده بالاخره توانسته از پایگاه شمیرانات گواهی بگیرد. آثاری هم که در سرش هست، یک‌بار در بچگی از پرورشگاه فرار کرده بود در خیابان امیرآباد ماشینی به او می‌زند سرش به جدول لب خیابان می‌خورد. پرونده را بردم خدمت مقام معظم رهبری که آقا، این‌آقایی که مملکت را شلوغ کرده این است. این اسم جانبازها را بدنام می‌کند؛ که پرونده‌اش را بستم. لیستی که تهیه شد، از افرادی بود که می‌گفتیم اگر جایی مراجعه می‌کنند، مواظب باشند خراب‌کاری نکنند. اخلاقی داشتم که هر جانبازی به دفترم می‌آمد، دستش را می‌بوسیدم. این را به آقا گفته بودند. آقا به من گفتند امیدوارم تا روز آخر همین‌طور باشی، که همین‌طور هم بود. الان جانبازهای زیادی با درصدهای بالای جانبازی، از دوستان من هستند. هنوز هم به آن‌ها علاقه‌مندم. امیدوارم نظام هم در حد شان‌شان به آن‌ها برسد.»

برخورد با شرکت‌کنندگان در کنفرانس برلین حق نظام بود

یکی از سوالاتی که از رفیقدوست شده، درباره کنفرانس برلین است. او در این‌باره می‌گوید این‌که کسانی که به آن‌رویداد دعوت شدند، تشخیص ندادند آن‌کنفرانس فقط برای مقابله و دشمنی با نظام است، موجب تعجب از کسانی است که ادعا دارند.

رفیقدوست می‌گوید کل افرادی که به آن‌کنفرانس دعوت داشتند، چه آن‌هایی که که قبلا از ایران رفته بودند چه از کشورهای دیگر همه یک‌موضع ضد نظام داشتند؛ پس نباید می‌رفتند.

وزیر سپاه در سال‌های جنگ تحمیلی اول می‌گوید «یادم هست قبل از آن، کنفرانس دیگری بود که از خیلی‌ها ازجمله ماها دعوت کرده بودند. بررسی کردیم دیدیم آن‌جا جای ما نیست. وگرنه از خدا می‌خواهیم تریبون پیدا کنیم حرف‌مان را به دنیا برسانیم. دیدیم اگر برویم تایید حرکاتی علیه نظام است و نرفتیم؛ آن‌کنفرانس هم برگزار نشد. خب این‌ها باید همین را تشخیص می‌دادند. شما که این‌جا آزادانه هرچه می‌خواستید می‌گفتید، دیگر لازم نبود راه بیفتید بروید آن‌جا و خزعبلات یک‌عده دیگر را گوش کنید و بعضا هم حرف‌هایی بزنید. لذا این‌برخورد حق نظام بود و آن‌ها اشتباه کرده بودند.»

انگیزه مدعیان مهدویت

یکی از بحث‌های کتاب «برای تاریخ می‌گویم» درباره دستگیری گروه منحرف مهدویت در آذرماه سال ۱۳۷۸ است که رفیقدوست با اشاره به آن‌اتفاق می‌گوید کسانی که تا به حال به اتهام ادعای دروغین مهدویت دستگیر شده‌اند، ۲ انگیزه داشتند؛ انگیزه مالی و فساد جنسی.

او با اشاره به فرقه‌های انحرافی کشور می‌گوید تقریبا اکثر گردانندگان مدرسه علوی، اعضای انجمن حجتیه بودند و چندتن از دانش‌آموزان این‌مدرسه، بهایی شدند.

بانیان ترور حجاریان را من معرفی کردم

ترور سعید حجاریان از چهره‌های اصلاح‌طلب یکی از موضوعاتی است که درباره‌شان از رفیقدوست سوال می‌شود. او در این‌باره، با اشاره به این‌که سعید عسگر – ضارب حجاریان – را خودش معرفی کرده، می‌گوید به طریقی متوجه شده سعید عسگر، ضارب ابوالقاسم شفیعی هم بوده که چندماه پیش از حجاریان ترور شد.

رفیقدوست، ضاربان حجاریان را گروهی خودسر، تندرو و بی‌منطق معرفی می‌کند که به هیچ‌مرجعی وصل نبوده و به تشخیص خود عمل می‌کردند.

مارمولک فیلم بدی نبود

روحانیت و فیلمی که کمال تبریزی با عنوان «مارمولک» برای شوخی با این‌طیف ساخت، یکی دیگر از موضوعات گفتگو با رفیقدوست در کتاب خاطراتش است. او درباره این‌فیلم می‌گوید «مارمولک اصلا فیلم بدی نبود و چنین برداشتی نداشتم. چون یک‌روحانی‌نما این‌کارها را می‌کرد. اگر در نقش یک‌روحانی حوزه‌ای واقعی این‌کارها را می‌کرد توهین بود.»

بی‌نظیر بوتو به انقلاب علاقه داشت

فعالیت‌های عمرانی و تاسیساتی ایران در پاکستان، ازجمله مسائلی است که رفیقدوست در ۳ جلد کتاب خاطراتش چندبار به آن‌ها اشاره می‌کند. او می‌گوید زمان حضورش در بنیاد جانبازان و مستضعفان، چند پروژه بزرگ ازجمله ساخت پالایشگاه و گازکشی چندشهر را در پاکستان انجام داده است. به علاوه چندصد کیلومتر هم جاده‌سازی کرده است.

به گفته رفیقدوست کارهای عمرانی ایران در پاکستان، به‌قدری خوب بود که کنترل کار جاده‌سازی چندکشور دیگر هم به کشورمان سپرده شد.

در یکی از فرازهایی که بحث از پاکستان و کار عمرانی در این‌کشور است، رفیقدوست به بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیر پیشین پاکستان اشاره کرده و می‌گوید این‌شخصیت، به انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) علاقه و ارادت داشت.

کوروش از مفاخر ملی ایران است

وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله کوروش کبیر را یکی از مفاخر ملی ایران می‌داند و می‌گوید درباره بابک و حسن صباح مطالعه کرده است. بابک خرمدین کسی است که دین و مسلکی غیراسلامی آورد و این‌شخصیت حتی در زمان پهلوی دوم هم که کاری به اسلام نداشت، تبلیغ نمی‌شد.

رفیقدوست می‌گوید تبلیغ حسن صباح در روزگار کنونی کاری اشتباه است چون او مسلک داعشی‌ها و منافق‌ها را آورد و این‌گروه‌‌ها را می‌توان دنباله او دانست.

او معتقد است جای حسن صباح، باید شخصیت‌های دیگر ایرانی چون بزرگمهر و خواجه نظام‌الملک را تبلیغ کرد که هرکدام بر دنیا اثر گذاشتند.