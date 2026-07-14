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حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو عضو گروه تروریستی داعش پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور و طی مراحل قانونی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۷۸
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حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی، از عناصر گروه تروریستی داعش، به جرم اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، پس از رسیدگی قانونی به پرونده و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه؛ نامبردگان از عناصر یکی از هسته‌های وابسته به گروه تروریستی داعش بودند که پس از فروپاشی ساختار گروه در عراق و سوریه، با هدف بازسازی تشکیلات و ایجاد ناامنی در منطقه شکل گرفت.

عناصر این هسته پس از استقرار در ارتفاعات استراتژیک بمو در نوار مرزی عراق و ایران، اقدام به جذب نیرو و تجهیز خود کرده و قصد نفوذ به کشور و انجام عملیات‌های تروریستی در ایران را داشتند که تحت رصد نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار می‎گیرند.

اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر، موجب شد پیش از آنکه اعضای گروه تروریستی بتوانند برنامه‌های خود را عملی کنند، محل اختفای آنان شناسایی و منطقه توسط نیروهای نظامی و امنیتی ایران محاصره شود.

در این عملیات تعدادی از عناصر تروریستی به هلاکت رسیده و تعدادی دستگیر شدند.

همچنین مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات، تجهیزات و اسناد مرتبط با فعالیت‌های تروریست‌ها کشف و ضبط شد.

متأسفانه در این درگیری‌ها ۳ نفر از نیروهای جان بر کف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند.

با دستگیری عناصر باقیمانده این هسته تروریستی، تحقیقات مقدماتی در چارچوب مقررات قانونی انجام و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

در نهایت پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌‎ها، براساس گزارش‌های ضابطان، مستندات فنی، اظهارات متهمان و سایر قرائن موجود در پرونده دو نفر از اعضای این هسته تروریستی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی، به اتهام قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (بغی) به اعدام محکوم شدند.

حکم صادره در دیوان عالی کشور نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی، ابرام و تایید شد.

با قطعیت حکم در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی دو عنصر گروه تروریستی داعش بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند.
 

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