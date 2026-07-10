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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

نبرد رکوردها در لس‌آنجلس؛ دیوار نفوذناپذیر اسپانیا مقابل نسل آخر طلایی بلژیک

جدال اسپانیا و بلژیک در یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ فقط رقابت دو مدعی اروپایی نیست؛ تقابل بهترین خط دفاع مسابقات با یکی از آماده‌ترین خطوط حمله جام، رویارویی رکوردهای فردی و تیمی و شاید آخرین فرصت نسل طلایی بلژیک برای رسیدن به افتخاری است که سال‌ها در انتظارش بوده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۴۰
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نبرد رکوردها در لس‌آنجلس؛ دیوار نفوذناپذیر اسپانیا مقابل نسل آخر طلایی بلژیک

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در بيست‌وهشتمین روز خود، با دیدار حساسی پیگیری خواهد شد و تقابل لاروخا و شیاطین سرخ، حریف فرانسه را پیش از فینال تعیین می‌کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دومین دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان اسپانیا و بلژیک، یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های این دوره از مسابقات را رقم می‌زند؛ دیداری که در ورزشگاه سوفای شهر لس‌آنجلس برگزار می‌شود و برنده آن باید در نیمه‌نهایی به مصاف فرانسه برود.

اسپانیا با آماری خیره‌کننده پا به این مسابقه می‌گذارد. شاگردان لوئیس دلافوئنته تنها تیم باقی‌مانده در جام هستند که هنوز دروازه‌شان باز نشده و با ثبت شش کلین‌شیت متوالی، رکورد جدیدی در تاریخ جام جهانی به نام خود ثبت کرده‌اند. آخرین باری که اسپانیا در این رقابت‌ها گل خورد، به مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون ۶۰۹ دقیقه دروازه اونای سیمون بسته مانده است؛ آماری که یک رکورد تاریخی برای سنگربان لاروخا محسوب می‌شود.

نبرد رکوردها در لس‌آنجلس؛ دیوار نفوذناپذیر اسپانیا مقابل نسل آخر طلایی بلژیک

با این حال، نقطه ضعف اسپانیا در جام بیست‌وسوم، خط حمله بوده است. این تیم در پنج مسابقه تنها ۹ گل به ثمر رسانده که نزدیک به نیمی از آنها برابر عربستان سعودی ثبت شده است. جالب اینکه اسپانیا تاکنون ۱۱ پیروزی یک بر صفر در تاریخ جام جهانی به دست آورده؛ آماری که فقط آلمان (۱۷ برد) و برزیل (۱۳ برد) عملکرد بهتری از آن دارند.

در سوی دیگر، بلژیک پس از عبور از حواشی گسترده دیدار مقابل آمریکا و ماجرای لغو محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم میزبان، از این تیم عبور کرد و با روحیه‌ای بالا وارد این مسابقه می‌شود. شیاطین سرخ در مرحله قبل با برتری قاطع ۴ بر یک برابر آمریکا، بهترین نمایش خود در جام را ارائه کردند و حالا امیدوارند طلسم ناکامی‌های سال‌های اخیر را بشکنند.

نبرد رکوردها در لس‌آنجلس؛ دیوار نفوذناپذیر اسپانیا مقابل نسل آخر طلایی بلژیک

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های پیش از مسابقه، وضعیت کوین دی‌بروینه است. کاپیتان ۳۵ ساله بلژیک در دیدار برابر آمریکا روی نیمکت نشست و رودی گارسیا با میدان دادن به هافبک‌های جوان‌تر، نتیجه‌ای درخشان گرفت. اکنون این پرسش مطرح است که آیا سرمربی بلژیک بار دیگر به تجربه دی‌بروینه اعتماد خواهد کرد یا ترکیب برنده بازی قبل را حفظ می‌کند.

در خط حمله نیز روملو لوکاکو به برگ برنده بلژیکی‌ها تبدیل شده است. مهاجم باتجربه‌ای که با وجود مصدومیت‌های فصل گذشته، در سه بازی اخیر جام جهانی موفق به گلزنی شده و بار دیگر ارزش خود را به عنوان یک «تعویض طلایی» نشان داده است.

نبرد رکوردها در لس‌آنجلس؛ دیوار نفوذناپذیر اسپانیا مقابل نسل آخر طلایی بلژیک

از نظر تاریخی نیز دو تیم شرایط متفاوتی دارند. اسپانیا برای دهمین بار در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی حاضر شده و امیدوار است برای نخستین بار پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، دوباره به جمع چهار تیم برتر برسد. در مقابل، بلژیک در سه دوره از چهار جام جهانی اخیر به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیده و همچنان رویای بهتر شدن یا تکرار موفقیت نسل طلایی خود در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را دنبال می‌کند که با شکست انگلستان در نبرد نیمه‌نهایی سوم شدند.

نبرد رکوردها در لس‌آنجلس؛ دیوار نفوذناپذیر اسپانیا مقابل نسل آخر طلایی بلژیک

حالا در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، دو سبک متفاوت فوتبال اروپایی برابر هم قرار می‌گیرند؛ اسپانیای مالکانه و کم‌اشتباه مقابل بلژیکی که با ضدحملات و قدرت تهاجمی‌اش خطرناک‌تر از همیشه نشان داده است. برنده این نبرد، حریف فرانسه در نیمه‌نهایی خواهد بود؛ دیداری که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تقابل‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم بزند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
0
1
پاسخ
به امید باخت و حذف اسپانیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
0
0
پاسخ
اگر بلژیک با جرات وارد زمین بشه میتونه نتیجه بگیره
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