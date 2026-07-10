تیم ملی فرانسه با هدایت دیدیه دشان موفق به شکست مراکش شد و بار دیگر مانند جام جهانی قبلی، توانست نوار پیروزی‌های این تیم را پاره کند و شیرهای اطلس با این شکست، با جام جهانی خداحافظی کردند.

فرانسه با شکست مراکش در یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، برای سومین دوره پیاپی به نیمه نهایی جام جهانی راه یافت. آن هم در حالی که کیلیان امباپه با از دست دادن یک پنالتی خروس‌ها را به برزخ فرستاد، اما خودش توانست قفل بازی را بشکند تا فرصت‌سوزی‌اش را جبران کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم فرانسه و مراکش در چهارچوب دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۲۳:۳۰ پنجشنبه به وقت تهران (ساعت ۱۶ به وقت محلی) در ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود فرانسوی‌ها به اتمام رسید.

کیلیان امباپه (دقیقه ۶۰) و عثمان دمبله (دقیقه ۶۶) گل‌های تیم ملی فرانسه را به ثمر رساندند.

شروع مسابقه با فشار حداکثری فرانسه آغاز شد که شوت کیلیان امباپه، توسط دروازه‌بان مراکشی‌ها تبدیل به کرنر شد. خروس‌ها کرنر را کوتاه آغاز کردند و سپس ارسالی روی دروازه صورت گرفت که ضربه سر خطرناک اوپامکانو را بونو دفع کرد تا مانع باز شدن دروازه‌اش شود.

پس از تک موقعیت خطرناک فرانسه، تقابل دو تیم برای مدتی گره خورد تا اینکه در دقیقه ۲۵ مسابقه، مزراوی روی کیلیان امباپه مرتکب خطای پنالتی شد. هرچند تأیید ابن پنالتی در اتاق VAR کمی زمان‌بر شد و در نهایت امباپه در دقیقه ۲۸ ضربه پنالتی را زد و بونو موفق به مهار آن شد.

تعداد بازدید : 369 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2358505"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1383814/2358505?width=700&height=400"></script></div>

پرس فرانسوی‌ها در زمین مراکش، منجر به توپ‌گیری خروس‌ها شد؛ دزیره دوئه با سرعت به سمت دروازه شیرهای اطلس شد، ضربه زمینی خود را به سمت دروازه حریف شلیک کرد و بازهم بونو موفق به نجات دروازه شد و تن به کرنر داد.

بازیکنان مراکش، تلاش کردند تا با دفاعی فشرده و بستن راه‌های نفوذ به محوطه جریمه، اجازه موقعیت‌سازی را از فرانسوی‌ها بگیرند. از همین‌رو شاگردان دیدیه دشان، به شوت‌های از راه دور پناه بردند که در یک موقعیت مناسب لوکاس دینیه با شوتی ناگهانی دروازه یاسین بونو را تهدید کرد و توپ به تیر افقی دروازه برخورد کرد و راهی اوت شد.

مراکش که در بیشتر دقایق نیمه نخست به دفاع و حفظ توپ اکتفا کرده بود، تنها فرصت جدی خود را در واپسین لحظات نیمه به دست آورد؛ جایی که روی یک ضربه آزاد پشت محوطه جریمه، اشرف حکیمی نتوانست از موقعیت استفاده کند و ضربه‌اش با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت و در نهایت هم بازی در نیمه اول، با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

نیمه دوم در حالی آغاز شد که دو تیم، با همان روند نیمه اول وارد زمین شد. با این حال فشار فرانسوی‌ها برای بازپس‌گیری توپ در دقیقه ۶۰ با موفقیت همراه شد، توپ پشت محوطه جریمه به امباپه رسید و او با یک ضربه فنی و قوس‌دار، یاسین بونو را تسلیم کرد.

تعداد بازدید : 495 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2358523"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1383814/2358523?width=700&height=400"></script></div>

در میانه میدان، حرکتی از سوی خروس‌ها آغاز شد که خط هافبک مراکش با یک پاس کنار رفت و عثمان دمبله نزدیکی محوطه جریمه حریف توپ را در اختیار گرفت. دمبله در دقیقه ۶۶ با یک ضربه زمینی برای بار دوم، دروازه یاسین بونو را باز کرد تا فرانسه ۲ بر صفر پیش بیافتد.

تعداد بازدید : 352 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2358524"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1383814/2358524?width=700&height=400"></script></div>

مراکش پس از دریافت دو گل، حسابی به شوک فرو رفت. با این حال شاگردان محمد وهبی، تلاش کردند تا خود را به یک سوم دفاعی فرانسه برسانند، اما خروس‌ها با اعتماد به نفس بالایی روی جریان بازی کنترل داشتند و این اجازه را به قرمزپوشان میدان ندادند.

داور مسابقه در دقیقه ۸۳ یک ضربه ایستگاهی نزدیک محوطه جریمه فرانسه اعلام کرد؛ اشرف حکیمی با پاس عرضی کوتاه عزالدین اوناحی را در موقعیت شوتزنی قرار داد که مایک منیان ضربه او را دفع کرد تا دروازه‌اش را نجات دهد.

دقیقه ۸۴ هم یک کرنر برای مراکش به دست آمد که ارسال روی تیر یک، با یک ضربه سر خطرناک همراه شد، اما توپ به تور کناری دروازه برخورد کرد. دو دقیقه بعد فرانسوی‌ها روی یک حمله سریع به محوطه جریمه مراکش رسیدند که ضربه بارکولا توسط بونو به کرنر فرستاده شد.

در آخرین لحظات بازی و در وقت‌های تلف‌شده، بازهم فرانسوی‌ها بودند که فرصت گلزنی داشتند، اما این بار بونو ضربه فیلیپ ماتتا را راهی کرنر کرد.

به گزارش تابناک، مراکش که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شگفتی‌ساز بود و با حذف اسپانیا و پرتغال، به نیمه نهایی رسید، با نتیجه ۲ بر صفر مقابل فرانسه شکست خورد و موفق نشد به فینال راه پیدا کند. این بار هم مراکشی‌ها پس از عبور از برزیل و کانادا، به یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رسیدند که بازهم فرانسه مانع آنها شد و شکستی دیگر را به شیرهای اطلس تحمیل کرد. فرانسه با این پیروزی برای سومین دوره پیاپی با هدایت دیدیه دشان به نیمه نهایی جام جهانی رسید و در مرحله بعدی به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت.