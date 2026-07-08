برنامه کامل مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶؛ مدعیان سه قدم تا فتح جام + نتایج کامل یک هشتم نهایی

تقابل فرانسه و مراکش در یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به توعی نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ تکرار خواهند شد، اسپانیا و بلژیک هم در یکی از سنگین‌ترین تقابل‌های تورنمنت برابر هم قرار می‌گیرند، نروژ به دنبال حذف دومین قهرمان جهان خواهد بود و آرژانتین نیز برای ادامه مسیر دفاع از عنوان قهرمانی با سوئیس دیدار خواهد کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به روز پایانی خود رسید و هشت تیم موفق شدند جواز حضور در یک‌چهارم نهایی را به دست آورند. مراکش، فرانسه، نروژ، انگلستان، اسپانیا، بلژیک، آرژانتین و سوئیس با عبور از رقبای خود، در فاصله سه مسابقه تا فتح جام جهانی قرار گرفته‌اند.

در میان نتایج این مرحله، حذف هر سه میزبان جام جهانی و البته دو مدعی بزرگ یعنی برزیل و پرتغال بیش از هر چیز جلب توجه کرد. نروژ با درخشش ارلینگ هالند موفق شد برزیل کارلو آنچلوتی را از گردونه رقابت‌ها کنار بزند و اسپانیا نیز با گل دیرهنگام میکل مرینو، پرتغال را از ادامه مسابقات بازداشت تا نسل جدید لاروخا همچنان یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی باقی بماند. فرانسه به عنوان یکی از شانس‌های قهرمانی با تک گل کیلیان امباپه برابر پاراگوئه به پیروزی رسید.

اولین میزبان حذف شده، کانادا بود که مقابل مراکش بازی را واگذار کرد. انگلستان به عنوان یکی دیگر از مدعیان، در دیداری دشوار از سد دیگر میزبان جام، یعنی مکزیک عبور کرد و بلژیک با نمایشی برتر آمریکا را با نتیجه ۴ بر یک شکست داد تا هر سه میزبان در این مرحله حذف شوند. در دیگر مسابقه مهم، آرژانتین تا آستانه ثبت یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام پیش رفت و با دو گل از مصر عقب افتاد، اما در ده دقیقه پایانی با گل‌های کریستین رومرو، لیونل مسی و انزو فرناندز بازگشتی تاریخی را رقم زد و از حذف گریخت. سوئیس هم با اینکه در ۱۲۰ دقیقه تلاش به نتیجه نرسید، اما در ضربات پنالتی توانست کلمبیا را شکست دهد و پس از ۷۲ سال به یک چهارم نهایی جام جهانی برسد.

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نتایج کامل دیدارهای یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، به شرح زیر است:

شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه ان‌آرجی، هیوستون - بازی شماره ۹۰:

کانادا صفر – مراکش ۳

گل‌ها: عزالدین اوناحی (دقایق ۵۰ و ۸۲) و سفیان رحیمی (دقیقه ۸+۹۰)

یکشنبه، ۱۴ تیر (۵ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، فیلادلفیا - بازی شماره ۸۹:

پاراگوئه صفر – فرانسه یک

گل: کیلیان امباپه (دقیقه ۷۰ - پنالتی)

ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی - بازی شماره ۹۱:

برزیل یک – نروژ ۲

گل‌ها: نیمار (دقیقه ۱۰+۹۰ - پنالتی) و ارلینگ هالند (دقایق ۷۹ و ۹۰) برای نروژ

دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی - بازی شماره ۹۲:

مکزیک ۲ – انگلستان ۳

گل‌ها: خولیان کوینونز (دقیقه ۴۲) و رائول خیمینز (دقیقه ۶۹ - پنالتی) برای مکزیک و جود بلینگام (دقایق ۳۶ و ۳۸) و هری کین (دقیقه ۶۰ - پنالتی) برای انگلستان

خولیان کوینونز (دقیقه ۴۲) و رائول خیمینز (دقیقه ۶۹ - پنالتی) برای مکزیک و جود بلینگام (دقایق ۳۶ و ۳۸) و هری کین (دقیقه ۶۰ - پنالتی) برای انگلستان اخراج: جارل کوانسا از انگلستان

ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس - بازی شماره ۹۳:

پرتغال صفر – اسپانیا یک

گل: میکل مرینو (دقیقه ۱+۹۰)

سه‌شنبه، ۱۶ تیر (۷ جولای ۲۰۲۶)

ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل -بازی شماره ۹۴:

آمریکا یک – بلژیک ۴

گل‌ها: مالک تیلمان (۳۱) برای آمریکاو شارل دکتلار (۹ و ۳۳)، هانس فاناکن (۵۷) و روملو لوکاکو (۳+۹۰) برای بلژیک

ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا - بازی شماره ۹۵:

آرژانتین ۳ – مصر ۲

گل‌ها: کریستین رومرو (دقیقه ۷۹)، لیونل مسی (دقیقه ۸۳) و انزو فرناندز (دقیقه ۲+۹۰) برای آرژانتین و یاسر ابراهیم (دقیقه ۱۵) و مصطفی زیکو (دقیقه ۶۷) برای مصر

ورزشگاه بی‌سی پِلیس، ونکوور - بازی شماره ۹۶:

سوئیس صفر (۴) – کلمبیا صفر (۳)

با مشخص شدن تیم‌های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی، برنامه کامل دیدارهای این مرحله مشخص شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه، ۱۸ تیر (۹ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۹۷: فرانسه – مراکش، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ژیلت، فاکسبرو ماساچوست

جمعه، ۱۹ تیر (۱۰ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۹۸: اسپانیا – بلژیک، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای، لس‌آنجلس

یکشنبه، ۲۱ تیر (۱۲ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۹۹: نروژ – انگلستان، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی

بازی شماره ۱۰۰: آرژانتین – سوئیس، ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه اروهد، کانزاس‌سیتی

نیمه نهایی

سه‌شنبه، ۲۳ تیر (۱۴ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۱۰۱: برنده بازی ۹۷ – برنده بازی ۹۸، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی، آرلینگتون تگزاس

چهارشنبه، ۲۴ تیر (۱۵ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۱۰۲: برنده بازی ۹۹ – برنده بازی ۱۰۰، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا

رده‌بندی

یکشنبه، ۲۸ تیر (۱۹ جولای ۲۰۲۶)

بازی شماره ۱۰۳: بازنده بازی ۱۰۱- بازنده بازی ۱۰۲، ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی

فینال

بازی شماره ۱۰۴: برنده بازی ۱۰۱ – برنده بازی ۱۰۲، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه متلایف، رادرفورد نیوجرسی

جدول برنامه‌ریزی شده فیفا