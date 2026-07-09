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کیهان: مذاکره تمام؛ موشک‌ها حرف آخر را می‌زنند

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که ۲۸ خرداد توسط ایران، آمریکا و پاکستان (میانجی) امضا شد، ۱۴ بند دارد. نگاهی به وقایع اخیر روشن می‌کند که کاخ سفید چگونه این متن را قربانی خیانت و بدعهدی خود کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۳۰
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2676 بازدید
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۱۸

کیهان: مذاکره تمام؛ موشک‌ها حرف آخر را می‌زنند

به گزارش تابناک به نقل از کیهان: بند ۱۰ (اسقاط تحریم‌های نفتی): خزانه‌داری آمریکا ۳۱ خرداد مجوزی ۶۰ روزه برای فروش نفت ایران صادر کرد، اما اخیراً اعلام کرد این مجوز را لغو کرده و از ۷ ژوئیه هیچ معامله جدیدی مجاز نیست که این مصداق عینی نقض فاحش بند ۱۰ است.

بند ۱۱ (دارایی‌های مسدود شده): عهدشکنی اخیر نشان داد واشنگتن برخلاف گفت‌وگوهای گذشته، دسترسی ایران به منابع مالی خود را همچنان مسدود نگه داشته است. بندهای ۱ و ۲ (توقف جنگ و احترام به تمامیت ارضی): بند اول بر توقف جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید دارد، اما ادامه عملیات نظامی اسرائیل و اعلام ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان این بند را مختل کرد. همچنین حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران، بند ۱ و ۲ (احترام به تمامیت ارضی) را رسماً نقض نمود. بند ۵ (ترتیبات تنگه هرمز): با باز شدن کریدور عمانی با هماهنگی آمریکا و مین‌روبی انگلیس و فرانسه در آب‌های عمان، طرف‌های مقابل در حال دور زدن این بند هستند که بر مسئولیت ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز تأکید دارد.


 استانداردهای مزخرف ناتو

در این میان، بیانیه پایانی نشست سران ناتو در آنکارا کمدی استانداردهای دوگانه غرب را تکمیل کرد. آن‌ها بدون محکوم کردن تجاوزات عیان آمریکا، وقیحانه از ایران خواستند به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد و بر ضرورت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند. 

سران این ائتلاف همچنین با اعلام افزایش هزینه‌های نظامی و تخصیص ۷۰ میلیارد یورو کمک به اوکراین در سال ۲۰۲۶، بار دیگر بر دفاع جمعی پای فشردند؛ رویکردی خصمانه که نشان می‌دهد آرایش جنگی غرب کامل است و در این کارزار، دل‌ خوش کردن به سراب دیپلماسی، چیزی جز ساده‌لوحی استراتژیک نیست.

قماربازی که التماس خواهد کرد

سخن آخر اینکه امت اسلامی پرچم‌های سرخ خونخواهی را برافراشته، ارتش و سپاه پایگاه‌های دشمن را در منطقه کوبیده‌اند و قیمت نفت بلافاصله افزایش یافته است. این تازه آغاز کار است. وقتی نیروهای مسلح ما سفت و سخت‌تر از قبل گلوی انرژی جهان را در تنگه هرمز بفشارند و کارت باب‌المندب رو شود، شریان اقتصادی غرب قطع خواهد شد. ترامپِ قمارباز که از ترس انتقام هذیان می‌گوید، این‌بار مأیوس‌تر از همیشه برای آتش‌بس التماس خواهد کرد. امروز این موشک‌های ایرانی هستند که سرنوشت را رقم می‌زنند؛ دستگاه دیپلماسی باید رسماً پایان تفاهم‌نامه را اعلام کند تا میدان، تکلیف این مفسد جزیره اپستین را یک‌بار برای همیشه روشن کند.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۸
sanaz
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
18
85
پاسخ
کیهان نماینده چند درصد از مردم کشور است ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
خوشم میاد از این شریعتمداری، توی خیال زندگی میکنه
واقعیت اینکه ما با موشک نتوانستیم بازدارندگی ایجاد کنیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
آقای شریعتمداری تندروی های شما و حامیان شما، مردم را بیچاره و خسته کرده.
با چه منطقی و تا کجا بجنگیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
53
22
پاسخ
عالی
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
5
41
پاسخ
عجیب روزگاری داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
25
17
پاسخ
باسلام.......اگر قدرت نبرد تعیین کننده داریداین بار وقعی به درخواست احتمالی توقف نبرد توسط آمریکای جنایتکار ننهید.مذاکره متاسفانه راه به جائی نبرد و نخواهد برد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
11
45
پاسخ
کیهان چه کاره کشور است که نظرمیده،نگاهی به تیراژش بندازه بعد حرف بزند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
تیراژ رو چیکار داری ، رانت کاغذ و ... رو بچسب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
47
14
پاسخ
قالیباف و پزشکیان باید پاسخگو باشند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
پزشکیان اگر جوابگوی تورم و فقر و ورشکستگی بود این رو هم جواب میده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
جواب شما سکوت و خاموشی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
8
40
پاسخ
مگر شریعتمداری خود فرزند پسر بالغی ندارد چرا به جنگ نمی فرستش؟!
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
24
8
پاسخ
وقتی آمریکا به زیر ساخت های ما حمله میکنه باید در تابستان زیر ساخت های بحرین از جمله برق نابود شود تا بفهمند پاسخ دهی یعنی چه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
وقتی امریکا به زیرساخت تو حمله کنه بازدارندگی وقتی معنای واقعی داره که توهم خاکشو بزنی زدن پایگاه تو کشورای عربی تاثیرشو ازدست داده انیشتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
21
6
پاسخ
نباید اینگونه به دشمن اجازه سواستفاده داد ضمن اینکه این رویه موجب فرسایش روانی و اقتصادی جامعه شده. باید کار رو یکسره کنیم و فقط با بیرون کردن آمریکا از منطقه امکان پذیره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
چطوری؟ با چه ابزار و امکاناتی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
19
پاسخ
یعنی شورای عالی امنیت ملی یک طرف، کیهان و شریعتمداری و تندروهای یک طرف.
مردم زیر فشار اقتصادی و روانی جنگ له شدند.
مردم از خاک و وطن بلد هستند دفاع کنن. بعد از همه جنگ ها مذاکره است
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