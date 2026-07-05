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نتانیاهو: مخالفان اسرائیل، دشمنان آمریکا هستند

نتانیاهو مدعی شد گسترش احساسات ضداسرائیلی در بین افکار عمومی آمریکا به ویژه جوانان، محصول فضای مسموم تولید محتواها ضد اسرائیل در فضای مجازی و دیجیتال است و باید برای آن فکری کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۴۶
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2835 بازدید
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نتانیاهو: مخالفان اسرائیل، دشمنان آمریکا هستند

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن ابراز نگرانی از گسترش قابل ملاحظه احساسات ضد اسرائیلی در افکار عمومی آمریکا به ویژه جوانان آمریکایی هشدار داد : افرادی که از اسرائیل متنفرند، در نهایت از آمریکا متنفر می شوند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، نتانیاهو در مصاحبه ای با شبکه "فاکس نیوز" آمریکا که روز یکشنبه (امروز) به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا پخش شد، در رابطه با انتقادات بعضا شدید جی دی ونس معاون ترامپ از کابینه دست راستی اسرائیل گفت: جی دی ونس از دوستان ماست اما لزومی ندارد که در همه مسایل هم نظر باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ترامپ بزرگ ترین دوست تاریخ اسرائیل در کاخ سفید است، با کنایه و در پاسخ به اظهارات ونس درباره اینکه: مقامات اسرائیل نباید با این لحن در مخالفت با توافق اخیر آمریکا و ایران، صحبت کنند، چون آمریکا بزرگ ترین و مهم ترین متحد اسرائیل است، گفت:" ما دوستان دیگری هم داریم، مثل کشور کوچکی به نام هند. این کشور 1.4 میلیارد نفر جمعیت دارد و ما آنجا حمایت فوق‌العاده‌ای داریم."

وی سپس مدعی شد به رغم افکار عمومی، دولتمردان بسیاری از کشورها در خفا با او تماس می گیرند و از او می خواهند ارتش اسرائیل روش های جنگ فناورانه از جمله هوش مصنوعی و... را با آنها به اشتراک بگذارد.

نتانیاهو مدعی شد:" بسیاری از رهبران با من تماس می‌گیرند و می‌گویند، هی، ببین، من با افکار عمومی مشکل دارم، اما می‌خواهم بدانی که ما به تو احترام می‌گذاریم. و آیا می‌توانیم چند معامله انجام دهیم، و آیا می‌توانی برخی از کارهایی را که ارتش تو انجام می‌دهد به ما یاد بدهی؟ و آیا می‌توانیم از تخصص هوش مصنوعی و سایبری تو استفاده کنیم؟

وی در ادامه مدعی شد که بسیاری از جوامع جنوب لبنان از اسرائیل می خواهند که در برابر حزب الله از آنها دفاع کند و آنجا باشد. وی مدعی شد:"  برخی از روستاهای مسیحی نشین جنوب لبنان واقعا درخواست الحاق به اسرائیل را کرده‌اند، زیرا ما از آنها در برابر حزب‌الله محافظت می‌کنیم.  این فقط مسیحیان لبنان نیستند که درخواست حمایت ما را دارند. دروزی‌ها، مسلمانان، مسلمانان سنی و تعداد قابل توجهی از مسلمانان شیعه نیز چنین درخواستی دارند."

نتانیاهو سپس به مسایل داخلی آمریکا پرداخت و از افزایش احساسات ضد اسرائیلی در بدنه حزب دموکرات و رشد دیدگاه های لیبرال – سوسیالیستی در حزب دموکرات ابراز نگرانی کرد و گفت:" فکر نمی‌کنم چنین احساساتی زیاد دوام بیاورد، چون آمریکا می‌تواند امتحان کند - فقط امتحانش کند. سوسیالیسم را امتحان کنید. ما اینجا امتحانش کردیم. خیلی جواب نداد."

نتانیاهو سپس بدون اشاره به نام مشخص، 3 کشور را به دست داشتن در گسترش احساسات ضد اسرائیلی در فضای مجازی متهم کرد و گفت:" به شما نمی‌گویم که نسبت به گسترش احساسات ضد اسرائیلی نگران نیستم، چون فکر می‌کنم به نفوذ رسانه‌های اجتماعی که توسط کشورها - به ویژه سه کشور - مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفته، مربوط می‌شود. آنها مزارع ربات دارند که مطالب را علیه آمریکا و علیه اسرائیل منتشر می‌کنند...این موضوع بر جوانان، جوانان آمریکایی تمرکز دارد و نمی‌توانم بگویم که نگران تاثیر آن نیستم."

وی افزود:" مبارزه با آنها سخت است، چون کشورهای دموکراتیک توانایی مبارزه با این - این جنگ ربات‌ها - را ندارند و با همان ابزارها ما پاسخگو هستیم. خیلی ساده نیست، اما فکر می‌کنم شما رابطه‌ای بین نفوذ برخی رسانه‌های اجتماعی و کاهش احساسات میهن‌پرستانه آمریکایی‌ها و حمایت از اسرائیل خواهید دید. این موضوع مرا نگران می‌کند که عنصر ضد اسرائیلی وجود دارد - اول از همه، در حزب دموکرات."

او افزود:" من نگران این موضوع هستم، و تا جایی که بتوانیم کاری برای اصلاح آن انجام دهیم، بدیهی است که این کار را خواهم کرد. افرادی که از اسرائیل متنفرند، در نهایت از آمریکا متنفر می‌شوند."

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نتانیاهو آمریکا اسرائیل رژیم صهیونیستی نفرت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
2
5
پاسخ
بیجاره دنبال شریک می گرده
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
0
6
پاسخ
سلام این لامصب همیشه نقشه داره باید نقشه رو با نقشه جواب داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
6
پاسخ
کثیف ترین آدمی که در طول عمرم دیدم تویی بی بی
لبیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
6
پاسخ
نتانیاهوی کثیف تو خیلی سگی ، کثافت
بدان روزی به سزای اعمالت خواهی رسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
3
پاسخ
حرومزاده یه چیزی میگم تنت بلرزه . آمریکا و اسرائیل تا سالی دیگه اینموقع وجود نخواهند داشت
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
2
4
پاسخ
معجزه امروز دیگر عصای موسی نیست بلکه حماقت گروه ترامپ،نتانیاهو،است که در پیچ تاریخی که رهبری فرمودند مقارن با دویست وپنجاهمین سال آمریکای ابرقدرت را با چالش اضمحلالی خود و اسراییل را در دهه هشتم تاسیس با نفرین نابودی از طریق خنثی سازی سم هولوکاست روبرو سازد!!
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
0
2
پاسخ
ترامپ در ترکیه کشته میشود و آمریکا به ترکیه حمله می کند
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
0
3
پاسخ
سرطان خاورمیانه به جان آمریکا هم افتاده و انشالله که حمایت های آمریکا به جای آنکه به حفظ این رژیم کودک کش کمک کند به اضمحلال و افول سریعتر خود آمریکا منجر می شود.
یالثارات الخامنه ای
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
0
1
پاسخ
تنفرازرژیم کودک کش،تاعمق تاریخ رسوخ کرده،حرفهای مزخرف ودروغ های تو وپدرت ترامپ،جایگاهی درآزادگان جهان ندارد،عمر آشغال گری تمام شده است،نظم نوین جهانی بسیار پیشتر از جفنگیاتی است که تو و شریک جنسی اسپتین به زبان می‌آورید.دوران اسرائیل و ترامپ تمام شد.وبزودی مرگ بدی درانتظارتان است.
مهسا غلامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
0
1
پاسخ
مرگ بر نتانیاهوی حرام زاده و لعنتی
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