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بایدن: ترامپ از ریاست‌جمهوری پول پارو می‌کند!

رئیس‌جمهور سابق آمریکا جو بایدن در جمع حامیان مالی حزب دموکرات در ایالت مریلند، دونالد ترامپ را «شرم‌ برای کشور» توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۱
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2206 بازدید
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بایدن: ترامپ از ریاست‌جمهوری پول پارو می‌کند!

بایدن گفت: «ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید میلیاردها دلار درآمد داشته است. این برای من واقعاً شوکه‌کننده است.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا درباره رئیس‌جمهور فعلی و چهل و هفتم این کشور گفت: «او هیچ شرمی ندارد و صادقانه بگویم این برای کشور، شرم‌آور است.»

بایدن در جمع حامیان مالی حزب دموکرات اعلام کرد که ترامپ برای جمع کردن پول برای بازگشت به منصب ریاست جمهوری برگشته است.

او گفت: «اما ترامپ اهمیتی نمی‌دهد. پول درآوردن از ریاست جمهوری یکی از دلایلی است که او می‌خواهد رئیس‌جمهور شود.»

رئیس‌جمهور سابق آمریکا با محکوم کردن مواضع سیاست خارجی ترامپ، فهرستی از اقدامات او را به شرح ذیل بیان کرد: «ببینید، فقط تحریف و تخریب عمدی ناتو و انتخاب (ولادیمیر) پوتین به جای متحدان آمریکا توسط او نیست.»


او با اشاره به تنزل جایگاه آمریکا در سطح افکار عمومی جهانی اضافه کرد: «این واقعیت که او جایگاه ما را در چشم جهانیان بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری در تاریخ تضعیف کرده است.»
ساکن سابق کاخ سفید، فهرستی از اقدامات جنجالی او از قبیل ساختن سالن رقص در کاخ سفید را هم به این فهرست اضافه کرد.

بایدن افزود: «فقط موضوع بر سر پروژه‌های بیهوده او نیست، تخریب بال شرقی کاخ سفید، ایجاد فضا برای سالن رقصش، قرار دادن نام خود بر روی بنیاد کندی، ساختن طاق به افتخار خودش، یا حتی استخدام یک استخردار برای تعمیر استخرش. وای، او عجب آدم بازنده‌ای است.»
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
3
پاسخ
ترامپ یک دزد راهزن جنایتکار است که در لباس یک دلقک شومن خودشیفته متوهم اپستینی به کاخ سفید آمده تا خود و داماد رشوه خوارش میایاردها دلار پول بادآورده را به جیب زده تا به ثروت فعلی خود که از پول حرام قمار و قوادی پدر بزرگ کازینودار و فاحشه خانه دارش به ارث برده بیفزاید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
0
پاسخ
لابد خود بایدن هم همین کار رو میتونسته بکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
1
پاسخ
دیدن این قمار باز با اون ثروتمندانیکه دوره اش کردن قشنگ حکایت میکنه که در هیات حاکمه امریکا چه خبر است؟؟؟
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