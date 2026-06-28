بایدن: ترامپ از ریاستجمهوری پول پارو میکند!
بایدن گفت: «ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید میلیاردها دلار درآمد داشته است. این برای من واقعاً شوکهکننده است.»
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ چهل و ششمین رئیسجمهور آمریکا درباره رئیسجمهور فعلی و چهل و هفتم این کشور گفت: «او هیچ شرمی ندارد و صادقانه بگویم این برای کشور، شرمآور است.»
بایدن در جمع حامیان مالی حزب دموکرات اعلام کرد که ترامپ برای جمع کردن پول برای بازگشت به منصب ریاست جمهوری برگشته است.
او گفت: «اما ترامپ اهمیتی نمیدهد. پول درآوردن از ریاست جمهوری یکی از دلایلی است که او میخواهد رئیسجمهور شود.»
رئیسجمهور سابق آمریکا با محکوم کردن مواضع سیاست خارجی ترامپ، فهرستی از اقدامات او را به شرح ذیل بیان کرد: «ببینید، فقط تحریف و تخریب عمدی ناتو و انتخاب (ولادیمیر) پوتین به جای متحدان آمریکا توسط او نیست.»
او با اشاره به تنزل جایگاه آمریکا در سطح افکار عمومی جهانی اضافه کرد: «این واقعیت که او جایگاه ما را در چشم جهانیان بیش از هر رئیسجمهور دیگری در تاریخ تضعیف کرده است.»
ساکن سابق کاخ سفید، فهرستی از اقدامات جنجالی او از قبیل ساختن سالن رقص در کاخ سفید را هم به این فهرست اضافه کرد.
بایدن افزود: «فقط موضوع بر سر پروژههای بیهوده او نیست، تخریب بال شرقی کاخ سفید، ایجاد فضا برای سالن رقصش، قرار دادن نام خود بر روی بنیاد کندی، ساختن طاق به افتخار خودش، یا حتی استخدام یک استخردار برای تعمیر استخرش. وای، او عجب آدم بازندهای است.»