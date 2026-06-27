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حمله طارمی به فیفا و میزبانی آمریکا؛ می‌خواهند ما حذف شویم

مهاجم تیم ملی ایران معتقد است که فیفا و آمریکایی‌ها به عنوان میزبان بازی‌های ایران، اقدامی جهت تسهیل شرایط تیم ملی نکردند و چه بسا آنها دوست دارند که تیم ایران زودتر حذف شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۸۶
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6633 بازدید
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۳۹

حمله طارمی به فیفا و میزبانی آمریکا؛ می‌خواهند ما حذف شویم

مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که در دیدار مقابل مصر یک پنالتی را از دست داد، پس از این دیدار در جمع خبرنگاران فیفا و میزبانی آمریکایی‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها می‌خواهند تیم ایران زودتر حذف شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مهدی طارمی پس از تساوی ایران مقابل مصر در آخرین دیدارش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به انتقاد از فیفا و جیانی اینفانتینو پرداخت و اظهار داشت: از آغاز جام جهانی از شرایطی که در این دوره از مسابقات داشتیم، شکایت داشته‌ایم. این یک جام جهانی فاجعه‌بار است.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: بازی در چنین شرایطی برای بازیکنان حرفه‌ای در یک رقابت حرفه‌ای [مثل جام جهانی] درست و منصفانه نیست. اگر از نظر فیفا این اتفاقات منصفانه بوده، برای آنها خوب است، اما به نظر ما منصفانه نبود.

تیم ایران به دلیل برخی کارشکنی‌ها از سوی آمریکا نتوانست با تمامی نفرات کادر پشتیبانی و مدیریتی خود به جام جهانی برود و همچنین میزبان آمریکایی و فیفا، تیم ملی را مجبور کردند کمپ خود را از شهر توسان در آمریکا به خاک مکزیک منتقل کند. طارمی در همین زمینه و مشکلات پیش آمده برای تیم ملی ایران افزود: چه کسی می‌خواهد به ما کمک کند؟! هیچ‌کس کمک نمی‌کند، هیچ‌کس! چه کسی باید این مشکل را برای ما حل کند؟ چه کسی؟ فیفا؟ نمی‌دانم! آمریکا؟ نمی‌دانم! فقط یک اسم به من بگویید.

حمله طارمی به فیفا و میزبانی آمریکا؛ می‌خواهند ما حذف شویم

ایران در شرایطی در رتبه سوم جدول گروه G قرار گرفت و برای صعود چشم انتظار نتایج سایر گروه‌هاست که می‌توانست با پیروزی مقابل مصر صعودش را قطعی کند. مهدی طارمی شاید می‌توانست این شرایط را تغییر دهد، اما او در دقیقه ۱۰ مسابقه یک پنالتی را از دست داد. با این حال مهاجم تیم ملی به انتقاد از فیفا پرداخت و گفت: جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پس از بازی اول مقابل نیوزیلند به رختکن ما آمد و گفت همه مشکلات را حل خواهیم کرد، اما در واقع فیفا هیچ کاری نکرد!

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا احساس می‌کند برگزارکنندگان جام جهانی، از جمله فیفا و مقامات آمریکایی، ترجیح می‌دهند ایران از دور رقابت‌ها حذف شود؟»، اظهار داشت: باید اینجا با همه چیز بجنگیم. نمی‌دانم مردم این را می‌خواهند یا نه، اما از دیدگاه خودمان، بله، فکر می‌کنم آنها اینطور می‌خواهند.

طارمی درباره اینکه ایران هنوز شانس این را دارد که به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کند و این اتفاق بستگی به نتایج سایر گروه‌ها دارد، اظهار داشت: ناراحتم اما امید داریم. همیشه تمام تلاش‌مان را می‌کنیم. برای مردم‌مان بازی می‌کنیم. می‌خواهیم آنها خوشحال باشند چون می‌خواهیم شادی را برای‌شان به ارمغان بیاوریم. می‌خواهیم پیام صلح را برای مردم ایران، برای مردم خارج از ایران، برای فیفا و برای همه بفرستیم. اما دیگران چنین چیزی برای ما نمی‌خواهند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
98
87
پاسخ
بی عرضگی خودتون رو گردن دیگران نیندازید
پاسخ ها
ناشناس
| Turkiye |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
راست میگه پنالتی هم ترامپ زد اوت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
منفی هایت را بشمار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
یانکستان به نظرم چشم دیدن تیم ایران را ندارند و هر جورشده می خواهند این تیم را از جام جهانی اخراج کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
یه کم انصاف داشته باشیم واقعا کسی هست که بگه شرایط براشون سخت نیست که اگر بگه به نظر من بی انصافی هستش ، بچه ها با همه ی سختی ها تمام تلاش شون رو کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
37
90
پاسخ
شما كار خودت رو بكن كاري به اين حواشي نداشته باش
آقاي بازيكن حرفه اي چرا پنالتي رو گل نكردي؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
پنالتی رو خودش با دوندگی و از هیچی ساخته بود. انصاف خوب چیزیه
شرایط ما در دو بازی اول خیلی ظالمانه بود. باز این بازی آخر کمی فرصت تطبیق به تیم داده شد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
پنالتی را گل نکرد به هر دلیلی چه ربطی به تبعیض و اذیت کردن تیم ایران داره؟! این چه وضعیت میزبانی هست؟ مگر نمی گفتند ورزش سیاسی نیست؟ مگر نگفتند فوتبال سیاسی نیست؟ این درست نیست که میزبان از شرایط میزبانی اش سوء استفاده کند و برای دیگران دردسرسازی شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
قدردان زحمات تک تک بازیکنان تیمی ملی هستم . اون استرسی که برای زدن ضربه پنالتی داشته غیرقابل وصف هست. این مساله برای بازیکنان تراز اول دنیا هم پیش میاد. بی انصاف نباشیم
ناشناس
| Switzerland |
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
رونالدو هم پنالتی را در مقابل ایران گل نکرد فوتبال یعنی همین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
31
34
پاسخ
شرایط برای ایران منصفانه نیست اما باید نسبی به قضیه نگاه کرد و در مجموع میزبانی بد نبوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
34
43
پاسخ
گل افسایدنبود داوران var اشتباها یا شایدهم به عمد گل را مردودکردند.با توجه به اینکه گل درلحظات آخر زده شده واین گل حکم صعود تیم ملی راداشت احتمال تعمدی بودن کارداوران بالا است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
در تصویر کاملا مشهود است ، بازیکن مصر که در سمت چپ دراوزه بود نه تنها آفساید را پر کرده بود که حدود یک متر هم جلوتر از شجاع بود. در این که عده ای در فیفا و در آمریکا تمام تلاش خود را بکار میبرند تا ایران را در همین مرحله حذف کنند شکی نیست. آنها حتی تلاش کردند ایران را از همان ابتدا حذف کنند و ایتالیا را جایگزین ایران کنند. البته برخی مسائل داخلی هم در تضعیف روحیه و عملکرد تیم بسیار موثر بوده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
39
52
پاسخ
یارو بلد نیست پنالتی بزنه میگه زمینش کجه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
یارو تو گود نیست میگه لنگش کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دست پیش رو گرفته پس نیفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
30
42
پاسخ
خب آقای طارمی ، شما هم عادت داری از مدافعان حریف به عمد خطا بگیری ، این هم منصفانه نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
این را که داور تشخیص میده و اگر اشکالی هست باید به داور بگیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
31
36
پاسخ
گلزنی بلد نیستی !! وی ای آر اومده دیگه تمارض جواب نمیده!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دیدی که وی ای آر هم تایید کرد. ضمنا وی ای آر هم در تشخیص اشتباهاتی داره
مرحوم مغفور
|
France
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
23
41
پاسخ
خیلی شل و ول بازی میکنی مهدی جان.
رونالدو رو ببین بازی دوم چه انگیزه ای داشت اونم تو ۴۰ سالگی.
پنالتی رو گل نکردی ربطش به میزبانی آمریکا چیه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
۴۱ سال
ناشناس
| United States of America |
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
الان رونالدو رو با طارمی مقایسه کردی ؟ میدونی طرف چند توپ و کفش طلا داره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
22
پاسخ
چرا همه فکر میکنند اگه پنالتی طارمی گل شده بود، رضاییان هم گل میزد حداقل ما 2 بر 1 میشدیم، چرا این فکر را نمیکنید که اگر پنالتی طارمی گل شده بود انگیزه رضاییان برای گل زنی مثل وقتی نبود که یک بر صفر عقب بودیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
راست می گی
شاید اگه پنالتی رو گل می کرد ما می باختیم
حق با شماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
23
21
پاسخ
پدر سوختگی یانکی ها که شاخ و دم ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
توهين نكن
ما ايراني ها به ادبمون شناخته شده ايم
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