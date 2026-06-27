حمله طارمی به فیفا و میزبانی آمریکا؛ میخواهند ما حذف شویم
مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که در دیدار مقابل مصر یک پنالتی را از دست داد، پس از این دیدار در جمع خبرنگاران فیفا و میزبانی آمریکاییها را مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها میخواهند تیم ایران زودتر حذف شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مهدی طارمی پس از تساوی ایران مقابل مصر در آخرین دیدارش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به انتقاد از فیفا و جیانی اینفانتینو پرداخت و اظهار داشت: از آغاز جام جهانی از شرایطی که در این دوره از مسابقات داشتیم، شکایت داشتهایم. این یک جام جهانی فاجعهبار است.
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: بازی در چنین شرایطی برای بازیکنان حرفهای در یک رقابت حرفهای [مثل جام جهانی] درست و منصفانه نیست. اگر از نظر فیفا این اتفاقات منصفانه بوده، برای آنها خوب است، اما به نظر ما منصفانه نبود.
تیم ایران به دلیل برخی کارشکنیها از سوی آمریکا نتوانست با تمامی نفرات کادر پشتیبانی و مدیریتی خود به جام جهانی برود و همچنین میزبان آمریکایی و فیفا، تیم ملی را مجبور کردند کمپ خود را از شهر توسان در آمریکا به خاک مکزیک منتقل کند. طارمی در همین زمینه و مشکلات پیش آمده برای تیم ملی ایران افزود: چه کسی میخواهد به ما کمک کند؟! هیچکس کمک نمیکند، هیچکس! چه کسی باید این مشکل را برای ما حل کند؟ چه کسی؟ فیفا؟ نمیدانم! آمریکا؟ نمیدانم! فقط یک اسم به من بگویید.
ایران در شرایطی در رتبه سوم جدول گروه G قرار گرفت و برای صعود چشم انتظار نتایج سایر گروههاست که میتوانست با پیروزی مقابل مصر صعودش را قطعی کند. مهدی طارمی شاید میتوانست این شرایط را تغییر دهد، اما او در دقیقه ۱۰ مسابقه یک پنالتی را از دست داد. با این حال مهاجم تیم ملی به انتقاد از فیفا پرداخت و گفت: جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پس از بازی اول مقابل نیوزیلند به رختکن ما آمد و گفت همه مشکلات را حل خواهیم کرد، اما در واقع فیفا هیچ کاری نکرد!
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا احساس میکند برگزارکنندگان جام جهانی، از جمله فیفا و مقامات آمریکایی، ترجیح میدهند ایران از دور رقابتها حذف شود؟»، اظهار داشت: باید اینجا با همه چیز بجنگیم. نمیدانم مردم این را میخواهند یا نه، اما از دیدگاه خودمان، بله، فکر میکنم آنها اینطور میخواهند.
طارمی درباره اینکه ایران هنوز شانس این را دارد که به عنوان یکی از تیمهای برتر سوم به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کند و این اتفاق بستگی به نتایج سایر گروهها دارد، اظهار داشت: ناراحتم اما امید داریم. همیشه تمام تلاشمان را میکنیم. برای مردممان بازی میکنیم. میخواهیم آنها خوشحال باشند چون میخواهیم شادی را برایشان به ارمغان بیاوریم. میخواهیم پیام صلح را برای مردم ایران، برای مردم خارج از ایران، برای فیفا و برای همه بفرستیم. اما دیگران چنین چیزی برای ما نمیخواهند.
آقاي بازيكن حرفه اي چرا پنالتي رو گل نكردي؟!
شرایط ما در دو بازی اول خیلی ظالمانه بود. باز این بازی آخر کمی فرصت تطبیق به تیم داده شد.
رونالدو رو ببین بازی دوم چه انگیزه ای داشت اونم تو ۴۰ سالگی.
پنالتی رو گل نکردی ربطش به میزبانی آمریکا چیه؟
شاید اگه پنالتی رو گل می کرد ما می باختیم
حق با شماست