تمام احتمالات صعود و حذف ایران در جام جهانی/ چشم امید به کیروش و همون همیشگی!
تیم ملی ایران برای صعود به دور دوم جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا باید منتظر برگزاری دیدارهای سه گروه پایانی باشد و چشم امیدش به سه دیدار مهم خواهد بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران با تساوی مقابل مصر با ۳ امتیاز در رده سوم جدول گروه G ایستاد و حالا برای صعود کارش به اما و اگر کشیده شده است. تیمی که میتوانست با پیروزی مقابل مصر به صورت مستقیم صعود کند، اما حالا سرنوشت صعود به دست تیمهای دیگر افتاده و چشم امیر قلعهنویی و شاگردانش به بازیهای دیگر است.
در ادامه تمام احتمالات صعود یا حذف ایران را بررسی خواهیم کرد، اما پیش از آن وضعیت فعلی تیمهای سوم را بررسی میکنیم:
- سوئد: ۴ امتیاز
- اکوادور: ۴ امتیاز
- بوسنی: ۴ امتیاز
- پاراگوئه: ۴ امتیاز
- سنگال: ۳ امتیاز
- ایران: ۳ امتیاز
- کرواسی: ۳ امتیاز (یک بازی مانده)
- کره جنوبی: ۳ امتیاز
- الجزایر: ۳ امتیاز (یک بازی مانده)
- اسکاتلند: ۳ امتیاز
- اروگوئه: ۲ امتیاز
- کنگو: ۱ امتیاز (یک بازی مانده)
در حال حاضر ایران ششم جدول تیمهای سوم است و سه تیم پایینتر از ایران (کرواسی، الجزایر و کنگو) هنوز شانس عبور از ایران را دارند.
سناریوی گروه J
برد اتریش: در صورت برد اتریش، الجزایر روی ۳ امتیاز میماند و به دلیل تفاضل گل پایینتر از ایران حذف میشود. این بهترین نتیجه برای ایران است.
برد الجزایر: برد الجزایر هم این تیم را به رده دوم میرساند و اتریش با ۳ امتیاز به رده سوم میرود که با تفاضل گل منفی ایران در جدول تیمهای سوم، بالاتر از اتریش قرار میگیرد.
مساوی: در صورت مساوی، الجزایر ۴ امتیازی میشود و بالاتر از ایران قرار میگیرد.
نتیجه: ایران از برد اتریش و الجزایر سود میبرد و مساوی به ضرر تیم ایران خواهد بود.
سناریوی گروه K
مساوی یا برد ازبکستان: کنگو ۴ امتیازی نمیشود و از ایران عبور نمیکند.
برد کنگو: کنگو حداقل با ۴ امتیاز به عنوان تیم سوم صعود میکند و حتی احتمال دوم شدنش هم وجود دارد. در هر دو حالت، یک تیم دیگر بالاتر از ایران قرار میگیرد.
نتیجه: چشم امید ایران باید به حریف همیشگیاش در آسیا یعنی ازبکستان باشد که بتواند از کنگو امتیاز بگیرد.
سناریوی گروه L
برد غنا: کرواسی روی ۳ امتیاز میماند و پایینتر از ایران خواهد بود.
مساوی: کرواسی ۴ امتیازی میشود و صعود میکند.
برد کرواسی: کرواسی ۶ امتیازی شده و غنا با ۴ امتیاز تیم سوم میشود؛ در این حالت نیز یک تیم ۴ امتیازی دیگر به جدول تیمهای سوم اضافه میشود.
نتیجه: ایران باید منتظر پیروزی غنا باشد که کارلوس کیروش، سرمربی سابقش روی نیمکت این تیم آفریقایی حضور دارد.
جمعبندی
بهترین نتایج برای صعود ایران، از میان اتریش یا الجزایر یکی موفق به کسب پیروزی شود، ازبکستان مقابل کنگو شکست نخورد یا غنا کرواسی را شکست دهد.
اگر هر کدام از این سه نتیجه رخ دهد، ایران با خیال راحت به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم صعود خواهد کرد، اما اگر هیچکدام از این سه حالت رقم نخورد، ایران حذف خواهد شد و سه تیم رده سومی از ایران عبور میکنند.
در مجموع، سرنوشت ایران اکنون بیش از هر چیز به سه مسابقه اتریش - الجزایر، ازبکستان - کنگو و غنا - کرواسی گره خورده است؛ سه دیداری که میتوانند تکلیف آخرین سهمیههای مرحله یکشانزدهم نهایی را مشخص کنند.
تاج و قلعه نویی مسئول این افتضاح هستن
ایران با این همه مشکل و حاشیه توی جام جهانی حضور پیدا کرده. توی همون بازی آخر هم با همون دفاع اتوبوسی موقعیت هاش از تیم مصر بیشتر بود. میخواهیم انتقاد هم کنیم حداقل منصف باشیم!
امیدوار باش بریم مرحله بعد
چیزیه که پیش اومده
منصف باشیم
این تیم خیلی اذیت شد
حتی یک بازی تدارکاتی درست درمون نداشت
ولیکن با این بضاعت بنظرم عملکرد تیم ملی و کادر فنی قابل قبول هست هرچند من ابدا آقای قلعه نویی را قبول ندارم ولی منصفانه عملکرد با این بضاعت خوب بود
بعد اینکه اگر الان ایران 3 بر یک مصر رو برده بود که احتمال هم داشت و روز شانس مانبود هیچ کس انتقاد نمی کرد و حرفی از قائدی و ... نمیزد
بنده سالها فوتبال بازی و تماشا میکنم
بنظرم ایران به مرحله حذفی صعود خواهد کرد
سوئیس را در ضربات پنالتی حذف خواهد کرد
آفساید آفسایده چه 2 میلی متر چه یک متر