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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

تمام احتمالات صعود و حذف ایران در جام جهانی/ چشم امید به کی‌روش و همون همیشگی!

در صورتی که ازبکستان، حریف همیشگی تیم ملی ایران در قاره آسیا بتواند از کنگو امتیاز بگیرد یا غنا با کارلوس کی‌روش موفق به شکست کرواسی شود، ایران مجوز صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب خواهد کرد؛ حالت دیگر هم این است که در دیدار اتریش و الجزایر یک تیم برنده شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۵۲
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37477 بازدید
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۴۶

تمام احتمالات صعود و حذف ایران در جام جهانی/ چشم امید به کی‌روش و همون همیشگی!

تیم ملی ایران برای صعود به دور دوم جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا باید منتظر برگزاری دیدارهای سه گروه پایانی باشد و چشم امیدش به سه دیدار مهم خواهد بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران با تساوی مقابل مصر با ۳ امتیاز در رده سوم جدول گروه G ایستاد و حالا برای صعود کارش به اما و اگر کشیده شده است. تیمی که می‌توانست با پیروزی مقابل مصر به صورت مستقیم صعود کند، اما حالا سرنوشت صعود به دست تیم‌های دیگر افتاده و چشم امیر قلعه‌نویی و شاگردانش به بازی‌های دیگر است.

در ادامه تمام احتمالات صعود یا حذف ایران را بررسی خواهیم کرد، اما پیش از آن وضعیت فعلی تیم‌های سوم را بررسی می‌کنیم:

  • سوئد: ۴ امتیاز
  • اکوادور: ۴ امتیاز
  • بوسنی: ۴ امتیاز
  • پاراگوئه: ۴ امتیاز
  • سنگال: ۳ امتیاز
  • ایران: ۳ امتیاز
  • کرواسی: ۳ امتیاز (یک بازی مانده)
  • کره جنوبی: ۳ امتیاز
  • الجزایر: ۳ امتیاز (یک بازی مانده)
  • اسکاتلند: ۳ امتیاز
  • اروگوئه: ۲ امتیاز
  • کنگو: ۱ امتیاز (یک بازی مانده)

در حال حاضر ایران ششم جدول تیم‌های سوم است و سه تیم پایین‌تر از ایران (کرواسی، الجزایر و کنگو) هنوز شانس عبور از ایران را دارند.

سناریوی گروه J

برد اتریش: در صورت برد اتریش، الجزایر روی ۳ امتیاز می‌ماند و به دلیل تفاضل گل پایین‌تر از ایران حذف می‌شود. این بهترین نتیجه برای ایران است.

برد الجزایر: برد الجزایر هم این تیم را به رده دوم می‌رساند و اتریش با ۳ امتیاز به رده سوم می‌رود که با تفاضل گل منفی ایران در جدول تیم‌های سوم، بالاتر از اتریش قرار می‌گیرد.

مساوی: در صورت مساوی، الجزایر ۴ امتیازی می‌شود و بالاتر از ایران قرار می‌گیرد.

نتیجه: ایران از برد اتریش و الجزایر سود می‌برد و مساوی به ضرر تیم ایران خواهد بود.

سناریوی گروه K

مساوی یا برد ازبکستان: کنگو ۴ امتیازی نمی‌شود و از ایران عبور نمی‌کند.

برد کنگو: کنگو حداقل با ۴ امتیاز به عنوان تیم سوم صعود می‌کند و حتی احتمال دوم شدنش هم وجود دارد. در هر دو حالت، یک تیم دیگر بالاتر از ایران قرار می‌گیرد.

نتیجه: چشم امید ایران باید به حریف همیشگی‌اش در آسیا یعنی ازبکستان باشد که بتواند از کنگو امتیاز بگیرد.

سناریوی گروه L

برد غنا: کرواسی روی ۳ امتیاز می‌ماند و پایین‌تر از ایران خواهد بود.

مساوی: کرواسی ۴ امتیازی می‌شود و صعود می‌کند.

برد کرواسی: کرواسی ۶ امتیازی شده و غنا با ۴ امتیاز تیم سوم می‌شود؛ در این حالت نیز یک تیم ۴ امتیازی دیگر به جدول تیم‌های سوم اضافه می‌شود.

نتیجه: ایران باید منتظر پیروزی غنا باشد که کارلوس کی‌روش، سرمربی سابقش روی نیمکت این تیم آفریقایی حضور دارد.

جمع‌بندی

بهترین نتایج برای صعود ایران، از میان اتریش یا الجزایر یکی موفق به کسب پیروزی شود، ازبکستان مقابل کنگو شکست نخورد یا غنا کرواسی را شکست دهد.

اگر هر کدام از این سه نتیجه رخ دهد، ایران با خیال راحت به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم صعود خواهد کرد، اما اگر هیچکدام از این سه حالت رقم نخورد، ایران حذف خواهد شد و سه تیم رده سومی از ایران عبور می‌کنند.

در مجموع، سرنوشت ایران اکنون بیش از هر چیز به سه مسابقه اتریش - الجزایر، ازبکستان - کنگو و غنا - کرواسی گره خورده است؛ سه دیداری که می‌توانند تکلیف آخرین سهمیه‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی را مشخص کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
90
78
پاسخ
فکر کن جام جهانی 48 تیمه ، با یک تیمهایی مث کوروساو که اسمشم نشنیدی ، تو آسون ترین گروه هم قرار بگیری ، آخر هم با دفاع اتوبوسی کارت به اما و اگر بکشه

تاج و قلعه نویی مسئول این افتضاح هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
خیلی هم بچه ها عالی بودن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مخصوصا توی پاسکاری هاشون خیلی عالی و دقیق بودن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
چی میگی؟ اصلا نگاه کردی فوتبالو؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شما که انگار بدت نیومده همچین
ایران با این همه مشکل و حاشیه توی جام جهانی حضور پیدا کرده. توی همون بازی آخر هم با همون دفاع اتوبوسی موقعیت هاش از تیم مصر بیشتر بود. میخواهیم انتقاد هم کنیم حداقل منصف باشیم!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اشتباهی گزینه موافقت زدم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بضاعت فوتبال ما همینه
امید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
معلوم میشه از فوتبال فقط برد و باخت رو بلدی
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اتفاقا بچه ها خیلی خوب کار کردن، مخصوصا مقابل مصر و بلژیک
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
داداش تو همین جام ۴۸ تیمی ایتالیا اصلا نیموده.. عربستان با اون سرمایه گذاری ب یک امتیاز رفت دنبال کارش... ترکیه حدف شد ..
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دم بچه ها گرم ، سعی خودشون را کردند . بچه ها مچکریم
مهرداد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اصلا از فوتبال چیزی میفهمی؟؟همش دنبال ایراد گرفتن از این و اون هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
18
47
پاسخ
شروط اعلام شده تقریبا جزء غیر ممکن هاست. مشکل تیم ایران این است که همیشه دیر بیدار می شوند. به همین دلیل بازی با نیوزیلند که همه معتقد بودند ایران برنده است بعلت در خواب بودن گل اول را دریافت کردند و در ادامه تمام تلاش خود را بکار بردند تا یک مساوی بگیرند. و بقیه ماجرا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
غیر ممکن نیست چون هر یک از این سه شرط به تنهایی اتفاق بیفتد ، ایران صعود می کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
23
67
پاسخ
همیشه اینطور بوده : اگه اینجوری بشه اونجوری میشه .... چرا آزمون را نبردید ؟ چرا قایدی بازی نکرد ؟ از همین فردا باید یک تیم ملی درست کنید با رده سنی زیر 21 سال اینها دیگه بخواهیم و نخواهیم برای دوره بعد نمیتواند کاری کنند . یک تیم جوان و یک مربی کار بلد که 4 سال تعویض نشه اجازه بدیم کارش را کنه اما یک مربی تراز اول که سفارشی بازیکن نگیره دستیار استعداد یاب و صادق و سالم داشته باشه . خیلی قبلها ما مرحوم حجازی و آقای دوستی را داشتیم که استعداد پیدا میکردند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
واقعا نگاه میکنین فوتبال؟ بسیار عالی بازی کردن.لازم نیست انقد همیشه منتقد بود. خدایی بهترین ترکیب و بازی و برنامه با در نظر گرفتن بضاعت و شرایط موجود بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
عمو با دقت بخوان هر کدامش، نه همه شرایط با هم. نزدیک به نود درصد احتمال صعود هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
94 درصد
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
30
76
پاسخ
به امید رفتن ایران به مرحله بعد ان شاالله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
51
36
پاسخ
ماندن تیم ایران با این تفکر در جام جهانی، ضربه به فلسفه و روح فوتبال است.
پاسخ ها
RZA
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
خوبه خوبه..شما نمیخواد از فلسفه برامون بگی
امیدوار باش بریم مرحله بعد
چیزیه که پیش اومده
جی جی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
همراهان عزیز تابناک
منصف باشیم
این تیم خیلی اذیت شد
حتی یک بازی تدارکاتی درست درمون نداشت
ولیکن با این بضاعت بنظرم عملکرد تیم ملی و کادر فنی قابل قبول هست هرچند من ابدا آقای قلعه نویی را قبول ندارم ولی منصفانه عملکرد با این بضاعت خوب بود
بعد اینکه اگر الان ایران 3 بر یک مصر رو برده بود که احتمال هم داشت و روز شانس مانبود هیچ کس انتقاد نمی کرد و حرفی از قائدی و ... نمیزد
بنده سالها فوتبال بازی و تماشا میکنم
بنظرم ایران به مرحله حذفی صعود خواهد کرد
سوئیس را در ضربات پنالتی حذف خواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
33
43
پاسخ
تيمي كه نتونه 3 تا پاس صحيح بده به درد جام جهاني نميخوره!
سید جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
18
پاسخ
انگار قلعه نوعی توبازیها ماتک میزنه وجدی نیست تعویض هم به زور میکنه توبازی ها کلا باید قاعدی بازی میکرد طارمی هم افتضاح بود امیدوارم شانس بیارند وصعود کنند خودشون رو هم دستکم نگیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
37
13
پاسخ
نخواستند ایران به عنوان تیم اول یا دوم بالا بیاید. آفساید هم میلیمتری بود و میتوانست نادیده گرفته شود
پاسخ ها
جی جی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
استاد فرمایش شما فنی و منطقی نیست
آفساید آفسایده چه 2 میلی متر چه یک متر
بهنام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
توهم توطه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
15
پاسخ
به نظرم برای تحقق این نتایج فقط میشه دعا کرد چون بعیده کرواسی از غنا ببازه!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بابایی درست بخوانید اصلا سخت نیست هر کدام از شرایط محقق بشه صعود می‌کنیم لازم نیست هرسه محقق بشه
ناشناس
|
France
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
39
پاسخ
وقتی بازی نیوزلند رو از دست میدی طبق معمول میرسی به اما و اگر.
ما عادت به دیر از خواب بیدار شدن داریم
پاسخ ها
جی جی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بهترین نظر
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ایرانی جماعت همیشه دیر از خواب بیدار می شهموافقم
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