مجموعه نیروهای مسلح، آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری، هماهنگی و پشتیبانی لازم در مسیر استقرار عدالت، صیانت از حقوق ملت، مقابله با تهدیدات و مفاسد سازمان‌یافته و تقویت اقتدار و امنیت پایدار ایران اعلام می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی به حجت‌الاسلام آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه: قوه قضائیه در منظومه حکمرانی اسلامی پرچمدار احقاق حق گسترش عدالت صیانت از امنیت حقوقی جامعه و پاسداری از سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و مجموعه نیروهای مسلح، آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری، هماهنگی و پشتیبانی لازم در مسیر استقرار عدالت، صیانت از حقوق ملت، مقابله با تهدیدات و مفاسد سازمان‌یافته و تقویت اقتدار و امنیت پایدار ایران اعلام می‌کنند.