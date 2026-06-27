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پیام مقتدرانه فرمانده خاتم‌الانبیا: ما آماده‌ایم

مجموعه نیروهای مسلح، آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری، هماهنگی و پشتیبانی لازم در مسیر استقرار عدالت، صیانت از حقوق ملت، مقابله با تهدیدات و مفاسد سازمان‌یافته و تقویت اقتدار و امنیت پایدار ایران اعلام می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۶۴
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پیام مقتدرانه فرمانده خاتم‌الانبیا: ما آماده‌ایم

به گزارش تابناک؛ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی به حجت‌الاسلام آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه: قوه قضائیه در منظومه حکمرانی اسلامی پرچمدار احقاق حق گسترش عدالت صیانت از امنیت حقوقی جامعه و پاسداری از سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و مجموعه نیروهای مسلح، آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری، هماهنگی و پشتیبانی لازم در مسیر استقرار عدالت، صیانت از حقوق ملت، مقابله با تهدیدات و مفاسد سازمان‌یافته و تقویت اقتدار و امنیت پایدار ایران اعلام می‌کنند.

 

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فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا قوه قضاییه اژه ای امنیت ایران عدالت نیروهای مسلح
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