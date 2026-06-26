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تغییرات در ترکیب تیم مصر مقابل ایران

سرمربی تیم ملی فوتبال مصر در دیدار برابر ایران قصد دارد چند تغییر در ترکیب تیم بدهد از جمله اینکه عمر مرموش را نیمکت نشین کند.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۳۱
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تغییرات در ترکیب تیم مصر مقابل ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم ملی فوتبال مصر در آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ساعت ۶:۳۰ فردا صبح (شنبه) به مصاف ایران می‌رود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر قصد دارد در دیدار برابر ایران چند تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کند.

حسام حسن در دو دیدار قبلی برابر بلژیک و نیوزیلند از ترکیب اصلی خود استفاده کرده بود، اما پس از مصدومیت حمدی فتحی در بازی مقابل نیوزیلند ناچار به انجام یک تغییر اجباری شده است.

با این حال تغییرات تنها به خط دفاع محدود نخواهد بود و سرمربی باتجربه مصر قصد دارد در هر سه خط تیمش دست به تغییر بزند.

بر اساس گزارش سایت «YALLAKORA»، محمود صابر در خط میانی از ابتدا به میدان خواهد رفت و یکی از دو هافبک دفاعی، مروان عطیه یا مهند لاشین استراحت خواهد کرد.

محمود صابر، هافبک باشگاه «زد» که به نفوذ‌های هجومی و شوت‌های از راه دور شهرت دارد، می‌تواند توان تهاجمی بیشتری به تیم ملی مصر ببخشد؛ تیمی که برای قطعی کردن صدرنشینی گروه به دنبال پیروزی مقابل ایران است.

همچنین این گزارش تأکید کرده است که عمر مرموش گران‌ترین بازیکن مصری‌ها، بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. در عوض، خط حمله مصر را مصطفی عبدالروف «زیکو»، محمد صلاح و محمود حسن «ترزگه» تشکیل خواهند داد.

مرموش که با ارزش تقریبی ۵۰ میلیون یورو، گران‌قیمت‌ترین بازیکن تیم ملی مصر از نگاه سایت ترانسفرمارکت به شمار می‌رود، در دو دیدار برابر بلژیک و نیوزیلند نتوانست انتظارات را برآورده کند.

در حال حاضر مصر با ۴ امتیاز در صدر جدول گروه هفتم جام جهانی قرار دارد. ایران و بلژیک هر کدام با ۲ امتیاز در رده‌های بعدی هستند و نیوزیلند با یک امتیاز در انتهای جدول قرار گرفته است.

تیم ملی مصر با کسب پیروزی یا حتی تساوی مقابل ایران، صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی (۳۲ تیم پایانی) جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی خواهد کرد.

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