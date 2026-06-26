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زنگ خطر در شستا و نگرانی سهامداران/ از زیان ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی تا سقوط سنگین سود انباشته

صورت‌های مالی منتشرشده شستا نشان می‌دهد بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، سال گذشته را با افزایش زیان، رشد هزینه‌ها و کاهش محسوس سود انباشته پشت سر گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۸۱۲۰۷
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7979 بازدید
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۳۶

زنگ خطر در شستا و نگرانی سهامداران/ از زیان ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی تا سقوط سنگین سود انباشته

عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، در پایان سال گذشته با نشانه‌هایی از فشار بر سودآوری و تراز مالی همراه بوده است؛ نشانه‌هایی که اگرچه در ظاهر در قالب چند عدد و رقم مالی دیده می‌شوند، اما در مجموع تصویری نگران‌کننده از وضعیت این غول بورسی تحت مدیریت سعیدی ترسیم می‌کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی صورت‌های مالی ۹ ماهه شستا در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این غول بورسی و مرتبط با وزارت رفاه، در پایان سال گذشته با زیان خالصی بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان روبه‌رو شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۷۱ درصدی را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، نه‌تنها زیان شستا کاهش نیافته، بلکه شدت آن نیز افزایش یافته و بر فشارهای مالی این مجموعه افزوده است. در همین دوره، زیان شناسایی‌شده به ازای هر سهم نیز با رشد ۷۱ درصدی به منفی ۲۴ ریال رسیده؛ عددی که برای سهامداران، پیام روشنی از کاهش بازدهی و افت عملکرد عملیاتی دارد.

زنگ خطر در شستا و نگرانی سهامداران/ از زیان ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی تا سقوط سنگین سود انباشته
 
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این روند، کاهش شدید سود انباشته شستا بوده است. مطابق اطلاعات منتشرشده، سود انباشته این شرکت در پایان سال گذشته با ریزش ۱۰۰ درصدی مواجه شده و به حدود ۱۴۸ میلیارد تومان رسیده است. این افت سنگین، از دید تحلیلگران مالی، صرفاً یک تغییر عددی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از فرسایش تدریجی توان سودسازی در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور باشد. طبیعی است که چنین روندی نگرانی سهامداران را نسبت به آینده فعالیت شرکت، ثبات مالی و امکان دستیابی به سودآوری پایدار افزایش می‌دهد.

در کنار وضعیت سود و زیان، نگاهی به ساختار هزینه‌ای شستا نیز ابعاد دیگری از چالش‌های این مجموعه را آشکار می‌کند. بر اساس اطلاعات موجود، در دوره مورد بررسی بیش از ۱۹۷ میلیارد تومان صرف هزینه‌های حقوق و مزایا شده است؛ رقمی که نسبت به ۹ ماهه سال قبل از آن، رشد ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش این بخش از هزینه‌ها در شرایطی رخ داده که شرکت با زیان خالص نیز مواجه بوده و همین مسئله، پرسش‌هایی را درباره تناسب رشد هزینه‌های اداری و انسانی با بازدهی عملیاتی ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، هزینه‌های مالی شستا نیز با افزایش قابل توجهی همراه بوده و ۷۶ درصد رشد کرده است. این هزینه‌ها به بیش از ۳ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان رسیده‌اند؛ رقمی که فشار مضاعفی بر صورت سود و زیان شرکت وارد می‌کند و نشان می‌دهد تأمین مالی و مدیریت بدهی‌ها برای شستا به یکی از نقاط حساس تبدیل شده است.

در همین حال، بخشی با عنوان «سایر هزینه‌ها» نیز قابل تامل است؛ بخشی که اگرچه جزئیات شفافی از ماهیت آن ارائه نشده، اما در همان دوره ۹ ماهه بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه به مدیریت شستا تحمیل کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز ۳۹ درصد افزایش یافته است. نبود شفافیت کافی در این بخش، به‌طور طبیعی می‌تواند زمینه‌ساز ابهام در ارزیابی دقیق عملکرد مالی و مدیریتی شستا شود.

در بخش ترازنامه نیز نشانه‌های قابل‌توجهی از افت دیده می‌شود. مجموع دارایی‌های جاری شستا در پایان سال گذشته با کاهش ۶۸ درصدی مواجه شده و جمع کل دارایی‌های شرکت نیز ۱۳ درصد افت کرده است. این کاهش در حالی رخ داده که شستا هم‌زمان با بدهی جاری سنگینی در بخش تسهیلات مالی کوتاه‌مدت روبه‌روست؛ بدهی‌ای که رقم آن به بیش از ۱۵ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان رسیده و نسبت به گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است. چنین سطحی از بدهی کوتاه‌مدت، در صورت نبود برنامه روشن برای بازپرداخت یا بازساخت بدهی، می‌تواند ریسک نقدینگی شرکت را افزایش دهد.

در این میان، عملکرد محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، نیز در ماه‌های اخیر با انتقادهایی همراه بوده است. او در ابتدای فعالیت خود بارها بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و حرکت شستا به سمت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه تأکید کرده و از خروج تدریجی از بنگاه‌داری سخن گفته بود. با این حال، با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم، هنوز گزارش شفافی از میزان واگذاری‌ها منتشر نشده و شتاب محسوسی در این روند دیده نمی‌شود. همین موضوع باعث شده این پرسش جدی مطرح شود که چرا یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی در شستا هنوز به‌صورت مؤثر و ملموس اجرایی نشده است.

در مجموع، صورت‌های مالی اخیر شستا نشان می‌دهد این غول اقتصادی با مجموعه‌ای از چالش‌ها در حوزه سودآوری، هزینه‌ها، بدهی‌ها و اجرای تعهدات ساختاری روبه‌روست؛ چالش‌هایی که اگر مدیریت نشوند، می‌توانند بر آینده مالی و جایگاه این هلدینگ بزرگ در بازار سرمایه اثرگذار باشند.

 

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شستا محمدرضا سعیدی صورت های مالی شستا کدال زیان خالص تامین اجتماعی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳۶
ایرانی گرفتار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
2
23
پاسخ
دلاری محاسبه کنید ،میشه حدود ۲۳ میلیون دلار نه بیشتر ،
پاسخ ها
بازنشسته حداقلی بگیر مفلس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
در حالیکه دولت پول ندارد تا نان یارانه ای به

اکثریت قاطع مردم زیر خط فقر رفته را بپردازد

شنیدن این اخبار از ضرر های شستا که بزرگترین مجموعه صنعتی کشور و حتی منطقه است ،

ولی بدلیل ناکارآمدی و بی کفایتی و یا فساد و کهنسالی و نامربوط بودن مسولان مربوطه ، همچون شمشیری بر جگر مردم😢😡🥵 فرو می‌رود
محمد هادی طهمورثی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
بیست و سه میلیون دلار از جیب یک مشت کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی رقم کمی نیست و این نتیجه دهه‌ها سوءمدیریت و دست درازی دولت است
ناشناس
| France |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
بیست و سه میلیون دلار با حساب اینکه حقوق ماهانه یک کارگر ۱۰۰ دلار است می شود حوق سالانه بیش از ۱۹ هزار کارگر !!! متوجه هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
6
29
پاسخ
تعدادی از سهام شستا را خریده بودم شنبه همه را می فروشم و می روم سهام شرکت دیگری باهاش می خرم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
42
پاسخ
مشگل این کشور گزینش و معیارهای ان است
ناشناس
|
United States of America
|
۰۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
7
پاسخ
با ازسرگیری تدریجی کشتیرانی در تنگه هرمز، قیمت نفت به سطح پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بازگشته است.
قیمت نفت خام برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، برای مدتی به کمتر از ۷۲ دلار در هر بشکه رسید؛ تقریباً همان قیمتی که یک روز پیش از آغاز حملات در ۲۸ فوریه ثبت شده بود. بهای برنت سپس به ۷۳ دلار و ۲۳ سنت افزایش یافت.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
خب نتیجه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
38
پاسخ
خیلی راحت با افزایش حق بیمه و یا کم کردن تعهدات درمانی تامین اجتماعی،صدهزار برابر این مبلغ بدست می‌آید و در آخر ماجرا ب همین آقا مدیر و حلقه دوستانش بابت مدیریت علمی و جهادی!کلی پاداش و مزایا تعلق می‌گیرد تا خانواده محترم در اروپا احساس کمبود نکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
1
32
پاسخ
حالا خنده آورتر اینکه مجمع عادی سالیانه حداقل یک ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش عملکرد سالیانه برای مدیران و کارکنان شستا بابت زیان بوجود آمده تصویب و پرداخت می کند.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
34
پاسخ
تو مملکت ما سنگ هم بخری ضرر نمی کنی بروید ببینید این شستا را چه کسانی خوردن و با پولها چکار کردن؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
31
پاسخ
سود و پاداش هیات مدیره صعود خوبی داشته ولی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
31
پاسخ
خدایی این مدیران رو از کجا پیدا میکنین خیلی سخته از بین هزاران مدیر یکیشون هم کار آمد نباشه
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
24
پاسخ
آنقدر پرسنل بانکها و شرکت‌های دولتی زیادن ‌ و عالی از ول مرذم حقوق می‌گیرند که اکثر اینها زیان میسازن
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