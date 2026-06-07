صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقت کشی «شستا» برای خروج از بنگاه‌داری/ پشت گوش انداختن تا کی؟

با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، روند واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا همچنان با کندی همراه است. این در حالی است که شستا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور باید در این مدت گام‌های جدی‌تری برای واگذاری شرکت‌ها و کاهش بنگاه‌داری برمی‌داشت.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۲۳
| |
2225 بازدید
|
۱۴

وقت کشی «شستا» برای خروج از بنگاه‌داری/ پشت گوش انداختن تا کی؟

خروج نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به دولت از بنگاه‌داری طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این رویکرد با هدف افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری نهادهای عمومی دنبال می‌شود؛ سیاستی که در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) نیز به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این قانون، شرکت های زیرمجموعه و مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، باید از بنگاه‌داری فاصله گرفته و مدیریت شرکت‌های خود را واگذار کنند.

در این میان، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به‌عنوان بازوی اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، نقشی کلیدی در اجرای این سیاست دارد. با این حال بررسی روند دو سال اخیر نشان می‌دهد که اجرای این تکلیف قانونی در شستا با کندی قابل توجهی همراه بوده و هنوز نشانه روشنی از یک برنامه جدی برای واگذاری گسترده شرکت‌ها دیده نمی‌شود و صرفا در حد شعار و حرف از سوی مدیرعامل شستا مطرح بوده است. 

شستا یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است که از طریق ۹ هلدینگ تخصصی در حوزه‌هایی مانند دارو، پتروشیمی، انرژی و صنایع مختلف فعالیت می‌کند و ده‌ها شرکت زیرمجموعه در ساختار آن قرار دارند. به همین دلیل، هرگونه تصمیم درباره واگذاری دارایی‌ها و خروج از بنگاه‌داری در این مجموعه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد.

با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۴۰۳، محمدرضا سعیدی به‌عنوان مدیرعامل شستا منصوب شد. او در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود بارها در مصاحبه‌ها و نشست‌های رسانه‌ای بر ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم و حرکت به سمت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه تأکید کرد و وعده داد که شستا در مسیر خروج از بنگاه‌داری گام برخواهد داشت.

اما اکنون که نزدیک به دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه می‌گذرد، کارنامه عملی این وعده‌ها چندان روشن نیست. نه گزارش شفافی از میزان واگذاری شرکت‌ها منتشر شده و نه نشانه‌ای از شتاب گرفتن این روند مشاهده می‌شود. در واقع، روند واگذاری‌ها در شستا به اندازه‌ای کند پیش رفته که این پرسش را مطرح کرده است: چرا یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی برنامه هفتم در شستا هنوز به‌طور جدی اجرایی نشده است؟

مدیرعامل شستا پیش‌تر در واکنش به انتقادها درباره تعلل در واگذاری‌ها، تعدد نهادهای نظارتی را یکی از موانع این روند عنوان کرده بود. سعیدی در شهریورماه سال گذشته گفته بود: «جاهایی مثل شستا از بس ناظر دارد که کلاً نظارت‌زده شده است. یکی از مشکلات ما نظارت بیش از حد است.» او همچنین تأکید کرده بود که تعدد دستگاه‌های نظارتی باعث می‌شود مدیران برای واگذاری شرکت‌ها با احتیاط بیشتری عمل کنند و در برخی موارد از تصمیم‌گیری سریع پرهیز کنند.

با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند نظارت جامع و قانونی بخشی طبیعی از فرآیند واگذاری دارایی‌های عمومی آن هم در ابرهلدینگی نظیر شستا است و نمی‌توان کندی اجرای قانون را صرفاً به آن نسبت داد. به‌ویژه آنکه منابع و دارایی‌های شستا در نهایت متعلق به مردم است و هرگونه واگذاری باید با شفافیت و نظارت انجام شود.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مدیریت شستا به‌جای طرح کلیات، گزارشی دقیق و شفاف از عملکرد خود در اجرای قانون برنامه هفتم ارائه دهد. اینکه تاکنون چه تعداد از شرکت‌های زیرمجموعه واگذار شده‌اند، چه میزان از سهام مدیریتی در دستور واگذاری قرار گرفته و برنامه عملیاتی برای ادامه این روند چیست، پرسش‌هایی است که پاسخ روشن به آنها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از میزان پایبندی شستا به تکالیف قانونی ارائه دهد.

با گذشت بخشی از زمان اجرای برنامه هفتم، روشن است که ادامه روند کند فعلی نمی‌تواند با اهداف این قانون همخوانی داشته باشد. اگر قرار است سیاست خروج از بنگاه‌داری به‌طور واقعی در بدنه وزارت رفاه اجرا شود، شستا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصادی کشور ناگزیر است با برنامه‌ای شفاف، زمان‌بندی مشخص و اقدامات عملی در این مسیر حرکت کند؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که یکی از مهم‌ترین احکام اقتصادی برنامه هفتم نیز در حد شعار باقی بماند. باید دید سعیدی مدیرعامل شستا در اجرای این قانون مهم و خروج شرکت های شستا از بنگاه داری، سرانجام چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا همچنان در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند یا در هفته های آتی، شاهد تغییر رویکرد در شستا و عمل به قانون خواهیم بود؟!

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شستا سازمان تامین اجتماعی بنگاه داری برنامه پنج ساله برنامه هفتم پیشرفت محمدرضا سعیدی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
17
پاسخ
تمام درد ما نبودن شفافیت است . از کجا آورده ای چارۀ کار است و از آنجا که چاقو دسته اش نمی برد پس امیدی هم به اجرای این قانون نیست .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
سعیدی حرفهای قشنگی می زنه و اول که اومد مهمترین برنامه اشو خروج از بنگاه داری گذاشت و بارها مصاحبه کرد حتی پارسال در نمایشگاه بین المللی نمت مصاحبه گذاشت باز تاکید کرد و گفت چند تا مشری دارند و در حال بررسی و واگذاری هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی هست اما همه شعار بود و حرف
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
مشکل همین جاست صاحب امتیاز تامین اجتماعی !!!!!!!!! تصمیم گیرنده اشخاص و افرادی دیگر به صورت نامشخص !!!!!!! (((( حالا فشار چانی زنی از بالا به پایین مشکل بین این دو یعنی شستا و تامین اجتماعی و بازنشستگان !!!! خب معلومه بی پولی مال بازنشستگان))))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
23
پاسخ
هیچ کشوری تو جهان به اندازه ایران مدیر نالایق نداره..همه هم دهنا بازو خندون
کامبیز زاهدپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
15
پاسخ
سالهاست که شستا پر شده از مدیران پرحاشیه و داستان دار
نمی‌دونم تا کی این وضعیت آشفته شستا قراره ادامه داشته باشه و این در حالیست که حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به موقع و اندازه قانونی پرداخت نمیشه
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
15
پاسخ
چرا شرکت های که با پول بازنشستگان ساخته شده و قرار پشتبان تامین اجتماعی باشه با قیمت ناچیز فروخته بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
11
پاسخ
نظارت بوده!!!این شده،شستا مرکز حیف و میل اموال نصف مردم ایران،،اگه نظارتی نبود چ میشد؟~!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
11
پاسخ
چاره کار واگذاری سرمایه مردم به خودشان است تا مدیریت کنند و حیف و میل و ... نشود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
4
پاسخ
مدیران دو تابعیتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
4
پاسخ
خانواده طرف توی سوئد نشستن
انتظار داری بیاد و باری برداره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
7
پاسخ
شستا یک شرکت بورسی هست قبل از بورسی بودن هم یکی شرکت سرمایه گذاری زیر مجموعه سازمان تامین اچتماعی بعنوان یک ارگان عمومی غیر دولتی بوده است خروج از بنگاه داری مربوط به دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی بوده و دخالت دولت در امور شستا و حتی در خود سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی است
تقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
به امید آقای میثم سعیدی نباشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
سعیدی باید بلزیگر سینما می شد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mFf
tabnak.ir/005mFf