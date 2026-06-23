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رونالدو: می‌گفتند باید بازنشسته شوم؟ من برگشتم

کاپیتان تیم ملی پرتغال اعلام کرد در حالی که برخی معتقد بودند او باید بازنشسته می‌شده، اما او سخت تلاش و مقاومت کرده و حالا برگشته است.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۹۱
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رونالدو:

رونالدو در پایان بازی با اربکستان گفت: همه می‌گفتند باید بازنشسته شوم، اما من هنوز اینجا هستم. مثل همیشه مقاومت کردم؛ چون به کار بیشتر از فوتبال اعتقاد دارم. باید اعتراف کنم که سخت بود، اما ما برگشتیم.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در پایان دیدار پرتغال و ازبکستان، کریستیانو رونالدو که موفق شد دو گل از ۵ گل تیمش را به ثمر برساند، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. ستاره ۴۱ ساله تیم ملی پرتغال که با گلزنی در جام جهانی ۲۰۲۶ در شش دوره متوالی موفق به گلزنی شده است، در پایان بازی هم به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. او در این خصوص گفت: می‌دانم هر کسی که سخت تلاش کند، خدا به او کمک می‌کند. هفته سختی بود؛ یک هفته تاریک. همه می‌گفتند باید بازنشسته شوم، اما من هنوز اینجا هستم. مثل همیشه مقاومت کردم؛ چون به کار بیشتر از فوتبال اعتقاد دارم. باید اعتراف کنم که سخت بود، اما برگشتم.

وی درباره گفتن عبارت «من برگشتم» مقابل دوربین تلویزیونی پس از این بازی عنوان کرد: بله، این را گفتم تا مردم فراموش نکنند. حواشی همیشه وجود دارد.

کاپیتان تیم ملی پرتغال درباره حواشی یک هفته اخیر در رسانه‌ها و اینکه گفته می‌شد برخی هم تیمی‌هایش به او پاس نمی‌دهند، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم اما متحد هستیم و به راه‌مان ادامه می‌دهیم.

رونالدو همچنین درباره رکورد گلزنی در شش دوره جام جهانی گفت: شکستن رکوردها همیشه برایم لذت‌بخش است، اما هدف اصلی‌ام کمک به تیم ملی برای رسیدن به اهدافش است.

ستاره تیم ملی پرتغالی وقتی با پرسشی درباره لیونل مسی مواجه شد، این پرسش را بی پاسخ گذاشت و تأکید کرد سوال بعدی پرسیده شود.

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