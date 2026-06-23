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مارکو روبیو: آتش‌بس لبنان جدا از توافق با ایران است

وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکره و حفظ آتش‌بس در لبنان جدا از هرگونه توافقی با ایران خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۸۳
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به گزارش تابناک، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه هنگام ورود به ابوظبی به خبرنگاران گفت: این روند جداگانه است زیرا لبنان یک کشور مستقل است؛ دولت دارد و وقتی صحبت از لبنان و اتفاقات داخل لبنان می‌شود، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل خواهیم کرد.

بر پایه گزارش بخش انگلیسی‌زبان الجزیره، وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: یک مسئله ایرانی درباره لبنان وجود دارد و آن حمایت و پشتیبانی آنها از حزب‌الله است. بنابراین این عامل به عنوان بخشی از گفت‌وگوهای ما با ایرانی‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

او با این حال افزود: اما در مورد آینده لبنان، باید گفت که متعلق به مردم لبنان از طریق دولت مستقل و منتخب آنها است. و این طرفی است که ما با آن همکاری خواهیم کرد.

وزیر خارجه آمریکا در اولین مقصد سفر خود به کشورهای خلیج فارس، وارد ابوظبی شد. او قرار است امشب با مقامات اماراتی دیدار و سپس فردا برای شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس به کویت و بحرین سفر کند.

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آمریکا مارکو روبیو اسرائیل لبنان آتش بس حزب الله لبنان
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