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پوتین: نیروهای روسیه هر روز پیشروی می‌کنند

رئیس‌جمهور روسیه ضمن اشاره به حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی در روسیه، گفت: نیروهای ما هر روز در میدان نبرد پیشروی می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۷۹
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پوتین: نیروهای روسیه هر روز پیشروی می‌کنند

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شامگاه سه‌شنبه در دیدار با اعضای دولت گفت: واحدهای نظامی ما، همانطور که می‌دانیم هر روز در حال پیشرفت هستند. کی‌یف به اهداف غیرنظامی در روسیه حمله می‌کند تا این تصور را ایجاد کند که موضع قوی برای از سرگیری مذاکرات دارد.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه حملات تروریستی اوکراین از جمله حملات به اهداف غیرنظامی نمی‌تواند بر وضعیت جبهه، جایی که نیروهای مسلح روسیه در حال آزادسازی سرزمین‌ها یکی پس از دیگری هستند، تاثیر بگذارد، گفت: رژیم کی‌یف را فقط می‌توان نئونازی توصیف کرد. چنین حملاتی، به‌ویژه حملات به کودکان مطمئنا سربازان ما را در میدان نبرد تشویق می‌کند تا وظایفی را که کشور برای آنها تعیین می‌کند، انجام دهند، زیرا آنها می‌بینند و می‌فهمند که ما با چه کسی سر و کار داریم.

پوتین در ادامه خاطر نشان کرد: ما با اطمینان خاطر در همه جهات حرکت خواهیم کرد، امنیت شهروندان خود را تضمین خواهیم کرد، مسائل اقتصادی را چه در سطح ملی و چه در مناطق روسیه، بر اساس آنچه در زمینه تثبیت اقتصادی، امور مالی عمومی و تقویت نیروهای مسلح اتفاق می‌افتد، حل خواهیم کرد.

او با تاکید بر اینکه روسیه بر اساس توافقات حاصل‌شده در استانبول در سال ۲۰۲۲، آماده مذاکرات صلح با اوکراین است، اظهار کرد: با این وجود، همانطور که بیش از یک بار گفته شده است، روسیه بر اساس توافقاتی که در استانبول حاصل شد و یادآوری می‌کنم، توسط هیات اوکراینی در آن زمان امضا شد، آماده مذاکرات صلح با اوکراین است. بنابراین، همه چیز با آنها خوب بود. من هیچ دلیلی نمی‌بینم که از این توافقات بگذریم.

پوتین افزود که مذاکرات صلح با اوکراین باید «بر اساس وضعیت واقعی در میدان» انجام شود.

ولادیمیر پوتین گفت: ما می‌دانیم و می‌بینیم که رژیم کی‌یف، همزمان با وخامت سریع اوضاع در جبهه‌های خود، همزمان با از دست دادن سریع مناطق توسط دشمن و تصرف شهرک‌ها توسط جنگجویان ما، تاکتیک حمله به تاسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌های غیرنظامی ما را در پیش گرفته است. آنها در تلاشند تا در تامین انرژی مشکل ایجاد کنند و بر فصل گردشگری تأثیر بگذارند.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین به کابینه وزیران دستور داد تا اقدامات بیشتری را برای به حداقل رساندن تاثیر حملات اوکراین بر زیرساخت‌های روسیه انجام دهند.

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