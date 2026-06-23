بیانیه پاکستان در پی سفر پزشکیان به این کشور
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ریاست جمهوری پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: دیدار «مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری اسلامی ایران با «آصف علی زرداری» همتای پاکستانی خود، از عزم دو کشور برای ورود به مرحلهای جدید از همکاریهای راهبردی حکایت دارد.
این بیانیه افزود: مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در دیدار با آصف علی زرداری درباره روابط دوجانبه، صلح و امنیت منطقهای، توسعه اتصالهای ترانزیتی، همکاریهای اقتصادی و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک گفتوگو کرد.
در این بیانیه آمده است : رئیس جمهوری ایران از نقش سازنده پاکستان در حمایت از روندهای صلح و گفتوگو قدردانی کرد و با اشاره به حمایتهای اسلامآباد در مقاطع حساس اخیر، روابط با پاکستان را از اولویتهای مهم سیاست خارجی تهران دانست. پزشکیان همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریها در حوزههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقهای تاکید کرد.