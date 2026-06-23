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پیروزی‌های ایران برای عده‌ای در داخل پیروزی نیست

عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات گفت: پیروزی‌های ایران برای عده‌ای در داخل پیروزی نیست؛ برخی انگار از شیخ نعیم قاسم برای حزب‌الله دلسوزتر هستند!
کد خبر: ۱۳۸۱۰۷۷
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پیروزی‌های ایران برای عده‌ای در داخل پیروزی نیست

به گزارش تابناک، سعید آجورلو، عضو کمیته رسانه‌ای مذاکرات در گفتگویی اظهار داشت: برخی از دوستان شاید فکر می‌کنند نسبت به حزب‌الله دلسوزترند یا اطلاعاتشان از شیخ نعیم هم بیشتر است. آن کسانی که امروز در میدان تصمیم می‌گیرند و کار را جلو می‌برند، با روند فعلی که دارد جلو می‌رود [و شرایطی که درنتیجه‌اش آتش‌بس اعلام شده] موافق هستند.

وی افزود: این آتش‌بس بر اساس یک معادله طراحی شده؛ یعنی در برابر برداشته شدن محاصره، امتیاز نقد گرفته شده. من به کسانی که می‌گویند ما همیشه به آمریکا نقد داده‌ایم و نسیه گرفته‌ایم حق می‌دهم؛ به همین دلیل این بار نوع نگاه تغییر کرده و یادداشت تفاهم به‌صورت برگشت‌پذیر، گام‌به‌گام و امتیازمحور تنظیم شده است.

آجورلو ادامه داد: حالا اگر این امتیازها را بگیریم، برخی انگار خوشحال نمی‌شوند؛ اما ما و مردم، حتماً از اینکه شیعیان آنجا کمتر در معرض اذیت و آزار قرار بگیرند، خوشحال می‌شویم. حزب‌الله هم خوشحال می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر عده‌ای پیروزی‌های ایران را پیروزی خودشان نمی‌دانند، پیروزی‌های آن‌ها هم نباید از نظر آن‌ها پیروزی ملت ایران تلقی شود. به نظر من، این نگاه درستی نیست. ما در حال به دست آوردن دستاورد هستیم.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
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2
پاسخ
مامنتظرتحقق‌تمام‌شروط‌هستیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
من منتظر این هستم تورم و گرانی و نان لواش که یک
شبه از ۱۴۰۰ تومان شد ۲۴۰۰ تومان میخواد کجا برود آیا زندگی دیگر باقی مانده؟؟؟
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