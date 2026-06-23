درباره موشکهای بالستیک مذاکرهای صورت نخواهد گرفت
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، که در صدر هیئتی عالیرتبه به پاکستان سفر کرده است، با شهباز شریف، نخستوزیر این کشور دیدار و درباره مهمترین موضوعات دوجانبه، تحولات منطقهای، همکاریهای اقتصادی و روندهای جاری در عرصه بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کرد.
پزشکیان در این دیدار با قدردانی از میزبانی گرم و صمیمانه دولت و ملت پاکستان تصریح کرد: از مهماننوازی گرم و صمیمانه شما صمیمانه تشکر میکنم. در اینجا احساس میکنم که ما و شما یک هدف و یک مسیر را دنبال میکنیم.
رئیسجمهور با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تصریح کرد: بر اساس هیچ قاعده و چارچوبی نمیتوانستند به کشور ما حمله کنند، اما با وجود این، به ایران تجاوز کردند و در این حملات، علاوه بر رهبری عالیقدر، فرماندهان و مسئولان شمار زیادی از شهروندان و غیر نظامیان از جمله ۱۶۸ کودک بیگناه را به شهادت رساندند.
پزشکیان افزود: کسانی که مرتکب این جنایات شدند که با دروغ و فریب دم از دموکراسی میزنند و امروز بیش از هر زمان دیگری به اثبات رسیده که عامل اصلی ناامنی و بیثباتی در منطقه، رژیم صهیونیستی است.
رئیس جمهور با اشاره شکست دشمنان در برابر اراده ملت ایران تصریح کرد: تصور آنان این بود که ایران ظرف چند روز از هم خواهد پاشید و میتوانند همان الگویی را که در برخی کشورها دنبال کردهاند، علیه کشور ما نیز اجرا کنند.
پزشکیان ادامه داد: آنان تلاش کردند با اقدامات ناجوانمردانه، از جمله هدف قرار دادن زیرساختها و غیرنظامیان، کشور ما را فلج کرده و به زانو درآورند، اما با ایستادگی بینظیر مات ایران در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.
پزشکیان با تأکید بر پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر مولفههای اقتدار خود در مذاکرات پیشرو افزود: هیچ مذاکرهای درباره موشکهای بالستیک صورت نگرفته و نخواهد گرفت. ما نسبت به آمریکا بیاعتماد هستیم، چرا که در حالی که دو بار در مسیر مذاکره قرار داشتیم، مورد تهاجم واقع شدیم. با این حال، همواره آماده گفتوگو و صلح بوده و هستیم.
رئیسجمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز در برابر خواستههای غیرقانونی و غیرانسانی سر فرود نخواهد آورد.
پزشکیان با تأکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود اظهار داشت: ما به آنچه در توافق اخیر امضا کردهایم پایبند هستیم و مردم ایران و رهبر معظم انقلاب نیز با این چارچوب موافق هستند. چنانچه طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند باشد و از چارچوبهای توافقشده تجاوز نکند، جمهوری اسلامی ایران نیز به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به پیشینه تمدنی ملت ایران اظهار داشت: برخی مدعی بودند که ایران را به عصر حجر بازخواهند گرداند، اما چگونه کشوری با چند صد سال سابقه میتواند تمدنی چند هزار ساله را از میان بردارد؟
پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی گفت: همه مسلمانان در جهان با یکدیگر برادر و برابر هستند. هنگامی که کتاب، پیامبر و قبله ما یکی است، دلیلی برای اختلاف و منازعه میان مسلمانان وجود ندارد.
وی آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه روابط با کشورهای اسلامی، بهویژه پاکستان، در تمامی زمینهها اعلام کرد و افزود: نباید اجازه دهیم صهیونیستها مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار دهند و منافع و مطامع خود را دنبال کنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: روابط ایران و پاکستان باید در عرصه عمل و اجرا بیش از پیش تقویت شود و آثار این رویکرد در تفاهمنامهها و توافقات پیشرو نمایان خواهد شد.
شهباز شریف نخستوزیر پاکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیسجمهور و هیئت عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد، گفت: پس از توافق اسلامآباد و پایان جنگ، حضور هیئت عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران در کشور ما بسیار ارزشمند و عزیز است.
شهباز شریف با اشاره به توافق اخیر صورت گرفته با میانجیگری پاکستان افزود: توافقی که حاصل شد، فرصت بسیار خوبی برای صلح ایجاد کرد و نقش فیلد مارشال عاصم منیر در شکلگیری آتشبس و امضای تفاهمنامه بسیار مهم و تعیینکننده بود.
نخستوزیر پاکستان افزود: خداوند به ما لطف داشت که با تلاشهای انجامشده، این جنگ نابرابر پایان یافت. در این مسیر کشورهای دوست، از جمله قطر، کمک و همکاری شایانی به تحقق این توافق کردند. همچنین باید از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، به خاطر حمایتها و تلاشهایشان قدردانی کرد.
شهباز شریف با تأکید بر حمایت پاکستان از قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در یادداشت تفاهم امضا شده هیچ اشارهای به موضوع موشکهای بالستیک ایران نشده و اساساً قرار نبوده در این زمینه گفتوگویی صورت گیرد.
نخستوزیر پاکستان افزود: کسانی هستند که میخواهند کشتی صلح را به گل بنشانند، اما رهبری خردمندانه ایران مانع از بروز چنین مشکلاتی خواهد شد.
شهباز شریف با تأکید بر جایگاه و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران و پاکستان امروز بهترین روابط را با یکدیگر دارند. مردم شجاع و دانشمند ایران، جوانان این کشور، رهبری خردمندانه و منابع ارزشمند آن، میتواند ایران را به قلههای افتخار و پیشرفت برساند.
نخست وزیر پاکستان با اشاره به روابط نزدیک دو کشور اظهار داشت: دوستی آهنین ایران و پاکستان باعث شده است که غم و شادی ما با یکدیگر گره بخورد.
شهباز شریف همچنین با بیان اینکه ایرانیان وارث تمدنی با قدمت هزاران ساله هستند و اگرچه این جنگ به بخشی از زیرساختها آسیب وارد کرد، اما ایران همچنان کشوری بزرگ و قدرتی تأثیرگذار است.
نخست وزیر پاکستان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی دو کشور خاطرنشان کرد: در دوره قبل هدفگذاری رسیدن حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار مطرح شد، اما امروز معتقدیم باید دستیابی به سطح ۳۰ میلیارد دلار مبادلات سالانه را هدفگذاری کنیم.
شهباز شریف افزود: با ایجاد مسیرهای جدید تجاری و ترانزیتی، توسعه سازوکارهای نوین ترخیص گمرکی و همچنین تقویت روابط بانکی، میتوان زمینه تسهیل و گسترش مبادلات اقتصادی میان دو کشور را فراهم کرد.
نخستوزیر پاکستان همچنین سفر رئیسجمهور اسلامی ایران را در مقطع کنونی دارای پیام مهمی برای جهان دانست و گفت: این سفر نشان میدهد که ایران و پاکستان از اعتماد کامل و متقابل نسبت به یکدیگر برخوردار هستند.