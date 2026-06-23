رونالدو به دنبال کامبک در روز سیزدهم جام/ نبرد انتقامی کیروش مقابل انگلستان
رونالدو با گل نزدن مقابل کنگو، حسابی تحت فشار قرار گرفته و با گلزنی ستارههای بزرگ جام جهانی ۲۰۲۶ حالا او بیشتر از هر بازیکن پرتغال انگیزه دارد تا مقابل ازبکستان گلزنی کند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نبردهای روز سیزدهم جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با جذابیت بالایی همراه خواهد بود. یکی از مهمترین دیدارها میان یکی از مدعیان قهرمانی با نماینده پرقدرت آفریقاست. انگلستان در شرایطی که شروع قدرتمندی در جام داشت و با نتیجه ۴ بر ۲ کرواسی را شکست داد، در گروه L با غنا دیدار خواهد کرد که کارلوس کیروش را روی نیمکت دارد و در بازی نخست با نتیجه یک بر صفر پاناما را شکست داد.
نبرد انگلستان و غنا از طرفی هم برای نیمکت تیم آفریقایی حیثیتی است؛ کارلوس کیروش در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روی نیمکت ایران حضور داشت و با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد که این نتیجه هیمنه این مربی پرتغالی را فرو ریخت و او تحقیر شد. حالا کیروش به نوعی به چشم انتقام به این بازی نگاه میکند و باتوجه به اینکه با گرفتن ۳ امتیاز دیدار نخست مقابل پاناما، خیالش از صعود آسودهتر است، پیشبینی میشود که با بازی کاملاً دفاعی مانع از پیروزی انگلستان شود و شاید هم بخواهد روی ضدحملات به این تیم ضربه بزند. دیگر دیدار این گروه میان کرواسی و پاناما برگزار خواهد شد که شاگردان زلاتکو دالیچ به دنبال پیروزی هستند تا همچنان شانس خود را برای صعود حفظ کنند. کرواتها پس از دو حضور پیاپی در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ دوست ندارند که زود با این جام خداحافظی کنند.
در یک دیدار دیگر، پرتغال گروه K رودرروی ازبکستانی قرار میگیرد که در نخستین بازیاش در جام جهانی ۳ بر یک به کلمبیا باخت. پرتغالیها در بازی نخست مقابل کنگو خیلی زود دروازهشان باز شد و در نهایت هم متوقف شدند. مساوی در بازی نخست، پرتغالیها را زیر فشار انتقادها برده است و برای همین آنها به دنبال پیروزی مقابل ازبکستانی هستند که نخستین تجربهاش را در جام جهانی پشت سر میگذارد. این بازی به نوعی برای کریستیانو رونالدو هم حیثیتی محسوب میشود.
در شرایطی که تمام ستارههای جام از جمله مسی، امباپه، هالند، کین و... گلزنی کردهاند و حتی هتتریک و دبل کردهاند، اما او با گل نزدن در بازی نخست مقابل کنگو به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. موضوعی که شایعه پاس ندادن برخی بازیکنان پرتغال به او را هم در رسانهها به راه انداخته و حالا رونالدو در مصاف با ازبکستان به دنبال کامبک زدن است!
دومین دیدار گروه K هم میان کلمبیا و کنگو برگزار خواهد شد؛ کلمبیاییها پس از غیبت در جام جهانی ۲۰۲۲ و حالا صدرنشینی در گروه، قصد دارند خیلی زود صعودشان را به مرحله یک شانزدهم نهایی قطعی کنند و کنگو هم پس از متوقف کردن قهرمان سابق اروپا، حالا انگیزه پیدا کرده تا بلکه بتواند با گرفتن امتیاز از کلمبیا شانس خود را برای صعود از گروه افزایش دهد.
اینجا میتوانید کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز یازدهم جام جهانی به شرح زیر است:
نکته: تمامی بازیها به وقت محلی در روز دوشنبه برگزار میشود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، برنامه بازیها در دو روز دوشنبه و سهشنبه است.
سهشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ جون ۲۰۲۶)
- پرتغال - ازبکستان (گروه K) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه انآرجی - هیوستون (ساعت ۱۲ به وقت محلی)
- انگلستان - غنا (گروه L) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ژیلت - فاکسبرو ماساچوست (ساعت ۱۶ به وقت محلی)
چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ جون ۲۰۲۶)
- پاناما - کرواسی (گروه L) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بیاماو فیلد - تورنتو (ساعت ۱۹ به وقت محلی)
- کلمبیا - کنگو (گروه K) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه آکرون - گوادالاخارا (ساعت ۲۰ به وقت محلی)