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تکمیل سقوط شمشیربازی ایران؛ دور شدن از جهان و هم سطح شدن با هند و سنگاپور

شمشیربازی ایران در شرایطی در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا شد که در هیچکدام از این بخش‌ها موفق به کسب مدال نشد.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۲۶
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تکمیل سقوط شمشیربازی ایران؛ دور شدن از جهان و هم سطح شدن با هند و سنگاپور

نتایج فاجعه‌بار شمشیربازی در رقابت‌های قهرمانی آسیا در شرایطی رقم خورد که کاروان ورزش ایران باید چند ماه دیگر به بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا اعزام شود. با این شرایط پرسش اینجاست، رشته‌ای که در سه المپیک پیشین برای ایران امید مدال تیمی و حتی انفرادی بوده، قرار است در بازی‌های آسیایی چه نتیجه‌ای رقم بزند؟

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی آسیا از روز جمعه به میزبانی دهلی در کشور هندوستان آغاز شد و امروز (سه‌شنبه) به پایان رسید. تیم ایران در اسلحه‌های سابر، فلوره و اپه در بخش مردان و زنان و به صورت تیمی و انفرادی شرکت کرد، اما نتیجه یک شکست تمام عیار بود.

شکست شمشیربازی ایران در قهرمانی آسیا نشانه‌ای از یک سقوط تمام عیار است؛ سقوط آزادی که شمشیربازی ایران را از سطح یک مدعی در جهان و المپیک، تبدیل به یک حریف دستگرمی در آسیا کرده است، آن هم نه حریفی در اندازه‌های کره جنوبی که ایران هم‌سطح با این تیم در جهان و المپیک به رقابت می‌پرداخت، حریفی دستگرمی در اندازه تیم‌های درچه چندم آسیایی.

نتایجی که از سوی شمشیربازان ایران در این دوره از رقابت‌ها رقم خورد، بازهم ناامیدی به بار آورد و نشان داد که شمشیربازی ایران با سرعت بالایی به سمت افول حرکت می‌کند. فدراسیونی که از دوران طلایی خود به سرعت فاصله گرفته و در شرایطی که کمتر از دو سال پیش در اسلحه سابر نزدیک به کسب مدال المپیک ۲۰۲۴ پاریس بود، حالا یارای رقابت با تیم‌های سطح پایین قاره را هم ندارد. فدراسیونی که پس از روزهای درخشان و پرمدال شمشیربازی در یک دهه اخیر، این روزها با ریاست علیرضا پورسلمان به سمت دره حرکت کرده و هر روز پایین‌تر می‌رود. فدراسیونی که با حضور پررنگ اعضای خانواده پورسلمان، دیگر توانی برای جنگیدن ندارد و انگار همین که فرزندش به عنوان ملی‌پوش دور دنیا را بچرخد، دنیا به کام اوست. این اتفاق را می‌توان با نگاهی به نتایج شمشیربازان ایران در هند بررسی کرد که یکی از یکی بدتر است.

اسلحه سابر همیشه نماینگر قدرت ایران را در شمشیربازی بود که در رقابت‌های سالیانه قهرمانی آسیا و جهان و همچنین بازی‌های آسیایی و المپیک که چهار سال یک بار برگزار می‌شود، در یک دهه اخیر به نتایج قابل قبولی رسیده است. با این حال ایران حتی در اسلحه سابر هم دیگر قدرتی ندارد و در این دوره از رقابت‌ها، تیم ایران نه در بخش تیمی و نه انفرادی، مدالی کب نکرد. در روز نخست رقابت‌ها، علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور در بخش انفرادی سابر مردان روی پیست رفتند که با وجود راهیابی همه نفرات به مرحله حذفی، نتایج هر چهار ورزشکار دور از انتظار بود.

بازنده اصلی به طور قطع محمد فتوحی و نیما زاهدی بودند که در همان بازی اول حذفی، شکست خوردند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند، اما طاها کارگرپور و علی پاکدامن کمی امیدوار کننده‌تر به رقابت پرداختند. کارگرپور که جوان‌ترین عضو تیم است در بازی اول خود در مرحله حذفی به پیروزی رسید اما در بازی دوم شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. علی پداکدامن هم که در یک سال اخیر دور از مسابقات بین‌المللی بود و فدراسیون او را به چند تورنمنت اعزام نکرد، پس از دوری طولانی مدت و آمادگی نسبی، امیدوار کننده‌ترین نتیجه را بین نفرات ایران گرفت. او با یک استراحت و پیروزی مقابل سابریست هنگ‌کنگی به جمع ۱۶ نفر برتر رسید، اما در نهایت در رقابت با هوانگ از کره جنوبی ۱۵ بر ۱۳ شکست خورد و از راهیابی به یک چهارم نهایی بازماند.

در رده‌بندی نهایی سابریست‌های آسیایی، وضعیت ورزشکاران ایران چندان مناست نبود و در میان ۶۹ ورزشکار، علی پاکدامن در رده ۱۰ قرار گرفت، طاها کارگرپور رده ۲۷، محمد فتوحی رده ۳۷ و نیما زاهدی هم در رده ۵۰ سابریتس‌های آسیا قرار گرفتند.

در شرایطی که این امید وجود داشت که سابر تیمی مردان با هدایت محمد رهبری صاحب مدال شود، مسابقات این تیم هم روز دوشنبه پیگیری شد. با این حال شمشیربازان ایران با قبول شکست مقابل قزاقستان با حساب ۴۵ بر ۳۳ نتوانستند راهی یک چهارم نهایی شود و از کسب مدال بازماندند. در جدول بازنده‌ها هم که رتبه‌بندی تیم‌های نهم تا شانزدهم بود، سابریست‌های ایران در دو دیدار پیاپی مقابل فیلیپین و امارات با نتیجه مشابه ۴۵ بر ۲۳ پیروز شدند و سپس هند میزبان را با فاصله نزدیک ۴۵ بر ۴۴ شکست دادند و نهم شدند که نتایج تعدادی از سابریست‌ها در این دیدار فاجعه‌آمیز بود.

تکمیل سقوط شمشیربازی ایران؛ دور شدن از جهان و هم سطح شدن با هند و سنگاپور

در اسلحه سابر زنان هم ایران به صورت انفرادی شرکت کرده بود و در بخش تیمی، حضور نداشت. نجمه سازنجیان تنها نماینده ایران بود که با سابریست‌های از ژاپن، ازبکستان، قزاقستان، کره جنوبی و چین هم گروه شد که موفق به صعود از دور گروهی نشد و خیلی زود از رقابت‌ها کنار رفت و بین ۴۵ سابریست زن، در رتبه ۴۱ به کار خود پایان داد.

ایران در اسلحه فلوره هم تنها زهرا کارگر را در بخش زنان به این رقابت‌ها اعزام کرده بود که او نیز در همان مرحله مقدماتی شکست خورد و موفق نشد از این مرحله عبور کند و بین ۵۹ ورزشکار در رتبه ۵۱ قرار گرفت.

وضعیت در اپه هم چندان امیدوار کننده نبود؛ ریحانه رضایی تنها نماینده اپه زنان ایران بود که پس از صعود از مرحله گروهی، در دور حذفی مقابل نماینده هنگ‌کنگ شکست خورد و به جمع ۳۲ نفر برتر راه پیدا نکرد‌. او میان ۶۷ ورزشکار در رده ۴۸ ایستاد.

تکمیل سقوط شمشیربازی ایران؛ دور شدن از جهان و هم سطح شدن با هند و سنگاپور

در اپه مردان هم امیرحسین موشحی، محمد اسماعیلی، بهنام بیک و علی نمازی نماینده ایران در این رقابت‌ها و در میان ۸۶ ورزشکار بودند که روز دوم وارد پیست شدند. هر چهار نماینده اپه ایران موفق شدند به دور حذفی برسند، اما وضعیت در این بخش خوشایند نبود. موشحی در مرحله حذفی مقابل شمشیرباز چین تایپه شکست خورد و در رده ۵۱ ایستاد. نمازی و بیک هر دو به حریفان قزاقستانی باختند که به ترتیب رده‌های ۵۷ و ۶۳ قرار گرفتند. محمد اسماعیلی بهترین نتیجه را در این اسلحه کسب کرد که او هم در رقابت با نماینده چین‌تایپه با اختلاف یک امتیاز شکست خورد تا در رده ۳۷ جدول نهایی قرار بگیرد.

تکمیل سقوط شمشیربازی ایران؛ دور شدن از جهان و هم سطح شدن با هند و سنگاپور

در آخرین روز رقابت‌ها هم اپه تیمی ایران روی پیست رفت که بازهم نتیجه‌ای دریافت نکرد. شمشیربازان ایران در بازی نخست با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ مقابل نیوزلند پیروز شدند و به یک هشتم نهایی رسیدند، اما اپه‌ایست‌های کشورمان در گام بعدی نتیجه را ۴۵ بر ۲۷ به قزاقستان واگذار کردند. تیم کشورمان در جدول بازنده‌ها هم مقابل سنگاپور ۴۵ بر ۴۲ شکست خورد، در تقابل با هندوستان بازی را ۴۵ بر ۳۱ واگذار کرد و دیدار پایانی با ترکمنستان ۴۵ بر ۳۹ پیروز شد تا میان ۱۹ تیم شرکت کننده، در رده ۱۵ جدول قرار بگیرد.

نتایج فاجعه‌بار شمشیربازی در رقابت‌های قهرمانی آسیا در شرایطی رقم خورد که کاروان ورزش ایران باید چند ماه دیگر به بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا اعزام شود. با این شرایط پرسش اینجاست، رشته‌ای که در سه المپیک پیشین برای ایران امید مدال تیمی و حتی انفرادی بوده، قرار است در بازی‌های آسیایی چه نتیجه‌ای رقم بزند؟ آیا با این شرایط اصلاً می‌توان امیدی را برای شمشیربازی ایران متصور شد که در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس حضور داشته باشد؟ آنچه نتایج نشان می‌دهد، تکمیل سقوط شمشیربازی ایران است؛ سقوطی که با شیوه مدیریتی علیرضا پورسلمان رقم خورده و حالا ایران به جای رقابت با کشورهایی چون کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، آمریکا و... هم سطح کشورهایی چون هندوستان و سنگاپور شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
باهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
0
پاسخ
احتمالا در رقابتهای گذشته خیلی بیش از حد مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته اند و همین امر بر آنها اثر سو مثل عروس تعریفی گذاشته است که این کار خیلی بعید است که انجام شده باشد!!
یا در اثر بی احترامی و‌عدم تشویق و نیز سرزنش کردن بیجا و ندادن حق و حقوق کافی به انها باعث بهم‌ریختگی روحیه آنها و‌دلسردی آنها و نیز فراهم نکردن امکانات ورزشی برای آنها شده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
0
پاسخ
آقای وزیر در برخی از فدراسیون ها چه خبر نتیجه نیست افت شدید.کاراته .شمشیر بازی .جودو .دوومیدانی
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