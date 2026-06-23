بیانیه مشترک ایران و عمان درباره مدیریت ناوبری در تنگه هرمز
به گزارش تابناک،ایران و عمان در بیانیهای مشترک بر تداوم همکاری برای حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کردند و از توافق برای ادامه گفتوگوها درباره مدیریت آینده ناوبری در این گذرگاه راهبردی خبر دادند.
در متن این بیانیه آمده است: سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دو کشور ساحلی مشرف بر تنگه هرمز، بر پایبندی خود به تضمین عبور ایمن از این تنگه مطابق با احکام مرتبط حقوق بینالملل تأکید و همزمان بر حاکمیت و حقوق حاکمیتی خود بر آبهای سرزمینیشان در تنگه هرمز تأکید داشتند.
دو طرف توافق کردند گفتوگوها درباره این موضوع از طریق یک کارگروه مشترک میان وزارتخانههای امور خارجه دو کشور؛ با هدف دستیابی به توافقی درباره نحوه مدیریت ناوبری در تنگه هرمز در آینده، خدمات مرتبط با آن و هزینههای مربوطه، مطابق با استانداردهای بینالمللی ادامه یابد.
طرفین همچنین توافق کردند، رایزنیهایی با کشورهای ساحلی منطقه و دیگر طرفهای ذیربط انجام دهند.
دو کشور تأکید کردند، تمامی ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز باید با احترام کامل به حاکمیت و حقوق حاکمیتی دو کشور مشرف بر این تنگه انجام شود.
جمهوری اسلامی ایران و عمان بار دیگر بر تعهد خود به حفظ تنگه هرمز بهعنوان یک گذرگاه آبی امن و باز برای ناوبری بینالمللی تأکید کردند و ادامه همکاریها برای تقویت ایمنی دریایی، آزادی کشتیرانی و ثبات منطقهای را ضروری دانستند.