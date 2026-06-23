اعلام جزئیات تعطیلی کل کشور در ایام تشییع رهبر شهید





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ معاون اول رئیس جمهور در ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید: در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه استان قم و پنجشنبه ۱۸ تیرماه استان‌خراسان‌رضوی تعطیل است.



دبیر ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید : بر اساس مصوبه این ستاد در تهران و مشهد ، کل مسیرهای اصلی شهر به عنوان مسیرهای تشییع امام شهید تعیین شد.



جمشیدیان در ادامه گفت : در کنار استفاده از ظرفیت تکایا ، حسینیه‌ها و موکب‌های مسیرتشییع ،پویش هر خانه یک موکب،در دستور کار این ستاد است.



وزیر بهداشت در این نشست گفت : تمام بیمارستان‌ها و مراکز اورژانس در تمام مسیرهای وداع و تشییع در سه استان آماده خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران است.