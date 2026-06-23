به گزارش تابناک به نقل از المیادین، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران عباس عراقچی، در ادامه سفر‌های اخیر خود به کشور‌های منطقه، هفته آینده به عراق سفر خواهد کرد. عراقچی هم‌اکنون برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر در مورد کنترل تنگه هرمز، به همراه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران، در عمان حضور دارد. پیش از این، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در دی‌ماه ۱۴۰۴ به تهران سفر کرده و با مسئولان عالی‌رتبه ایرانی از جمله رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، و همچنین همتای ایرانی خود دیدار و گفت‌و‌گو کرده بود.