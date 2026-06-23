اعتراض ایران به تداخل ورزش و سیاست در آمریکا
ما از رویکرد ایالات متحده که فوتبال را به یک ابزار سیاسی تبدیل کرده است، بسیار ناراضی و معترض هستیم.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۹۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی بحرینی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد: ایالات متحده خیلی دیر برای تیم ایران ویزا صادر کرد و به آنها اجازه اقامت در این کشور را نداد.
ما از رویکرد ایالات متحده که فوتبال را به یک ابزار سیاسی تبدیل کرده است، بسیار ناراضی و معترض هستیم.
باید شرایط یکسانی برای همه ورزشکاران فراهم شود
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