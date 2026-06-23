اعتراض ایران به تداخل ورزش و سیاست در آمریکا

ما از رویکرد ایالات متحده که فوتبال را به یک ابزار سیاسی تبدیل کرده است، بسیار ناراضی و معترض هستیم.





به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی بحرینی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد: ایالات متحده خیلی دیر برای تیم ایران ویزا صادر کرد و به آنها اجازه اقامت در این کشور را نداد.



ما از رویکرد ایالات متحده که فوتبال را به یک ابزار سیاسی تبدیل کرده است، بسیار ناراضی و معترض هستیم.



باید شرایط یکسانی برای همه ورزشکاران فراهم شود