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رایزنی نفتی ایران و تاجیکستان برای توسعه همکاری‌ها

ایران و تاجیکستان مسیرهای توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را مورد بررسی قرار دادند.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۹۴
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رایزنی نفتی ایران و تاجیکستان برای توسعه همکاری‌ها

به گزارش تابناک از وزارت نفت، شریفه خدابخش، معاون وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان در سفر به تهران، با سید علی‌محمد موسوی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی و محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دیدار و مسیرهای توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را بررسی کردند.

در این نشست که با حضور نظام‌الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران برگزار شد، دو طرف درباره ظرفیت‌های موجود برای افزایش همکاری‌های تجاری و فنی در حوزه انرژی گفت‌وگو کردند.

تامین بخشی از نیازهای تاجیکستان به نفت و فرآورده‌های نفتی از سوی جمهوری اسلامی ایران، محوراصلی مذاکرات دو طرف را تشکیل داد.

همچنین در این دیدارها، ظرفیت موجود برای گسترش همکاری میان شرکت‌های فعال دو کشور در زنجیره تامین، تجارت و انتقال فرآورده‌های نفتی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و بر تداوم رایزنی‌ها به‌منظور دستیابی به ساز و کارهای عملیاتی تأکید شد.

دو طرف با اشاره به نزدیکی فرهنگی دو کشور و روابط دوستانه و رو به گسترش تهران و دوشنبه، توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی را یکی از زمینه‌های مهم تقویت مناسبات اقتصادی میان جمهوری اسلامی و جمهوری تاجیکستان و افزایش همکاری‌های تجاری برشمردند.

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