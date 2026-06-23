گزارشهای مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟
پیامهای دریافتی از مخاطبان تابناک نشان میدهد اختلال در خدمات برخی بانکها، برخلاف انتظار، هنوز بهطور کامل برطرف نشده است. شماری از کاربران میگویند همچنان در استفاده از همراهبانک، کارتبهکارت و برخی تراکنشهای روزمره با خطا، کندی یا عدم انجام موفق عملیات مواجهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، حدود ده روز پیش شبکه خدماترسانی حضوری و غیرحضوری در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بهطور ناگهانی دچار اختلال شد؛ اختلالی که به گفته بانک مرکزی، ناشی از حمله سایبری به زیرساخت این بانکها بود.
بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود تأکید کرده بود که اطلاعات مشتریان آسیب ندیده، دادههای بانکی محفوظ مانده و هیچ دسترسی غیرمجازی به آنها صورت نگرفته است. این نهاد همچنین ادعای ارتباط اختلال بانکی با کنترل بازار ارز و طلا را «کذب محض» خوانده بود.
با این حال، تأکید بانک مرکزی بر زمانبر بودن رفع کامل اختلالها نشان میداد که مشکل در برخی خدمات همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که حالا در پیامهای مخاطبان تابناک نیز بازتاب یافته است. برخی کاربران بهویژه از تداوم اختلال در بانک ملی و همراهبانک این بانک خبر دادهاند و برخی دیگر نیز از مشکل در خدمات بانکهای دیگر سخن میگویند.
در همین زمینه، میثم ظهوریان، نماینده مجلس در فضای مجازی نوشته است:
در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه بانکی جلسه با وزیر اقتصاد و بانک مرکزی و مدیران عامل چهار بانک مسئلهدار داشتیم:
۱. مشکل ایجاد شده به واسطه حمله به زیرساخت و هسته خدماتی ۴ بانک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه میشود اتفاق افتاده است. شرکت مذکور ارائه دهنده خدمات شتاب و شاپرک و … نیز هست و شرکت بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکل دار نیز در آن سهامدار هستند.
۲. علی رغم بررسیهای انجام شده توسط نهادهای مختلف تاکنون منشا و دلیل حمله اصلی مشخص نشده است و حتی تغییر سختافزار هم نتوانسته است مشکل را حل کند.
۳. سامانههای بین بانکی دچار مشکلی نشدهاند و در حال حاضر از ظرفیت آن برای حل مشکل استفاده شده است و خدمات پایه چهار بانک برای مردم فعال شده است و برآورد این است که تا دو هفته دیگر مشکل حل شود.
۴. در حمله اخیر برخلاف حمله به بانک سپه در جنگ ۱۲ روزه نشت اطلاعات مردم اتفاق نیفتاده است.
۵. مشکل بانک توسعه صادرات حل شد و بانک تجارت نیز با سولوشن اختصاصی اغلب خدمات خود را راه اندازی کرده است اما دو بانک دیگر از سامانه هور استفاده میکنند. بانک صادرات نیز برآورد کرد به جز خدمات چک تا انتهای هفته بقیه خدمات را راهاندازی خواهد کرد.
۶. زیر ساخت سخت افزاری خدمات بانکی در ایران مین فریم شرکت IBM آمریکا است که دارای ریسک قابل توجهی است
ظهوریان همچنین در فضای مجازی بیان داشته است: "یک اشکال مهم این است که نهادی که نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانک ها را می بایست داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آن ها شود"
این توضیحات نماینده مجلس چند پرسش جدی ایجاد میکند: اگر منشأ حمله هنوز دقیقاً مشخص نشده، گزارش نهایی این اتفاق و اختلال گسترده بانکی چه زمانی منتشر میشود؟ شرکت خدمات انفورماتیک چه توضیحی درباره اظهارات نماینده مجلس دارد؟ همچنین وقتی رفع کامل مشکل تا دو هفته دیگر زمانبر اعلام میشود، بانکهای عامل چه برنامهای برای اطلاعرسانی شفاف و کاهش سردرگمی مشتریان دارند؟
بنابراین اکنون پرسش اصلی مشتریان این است که اختلالهای باقیمانده چه زمانی بهطور کامل رفع میشود و خدمات بانکی چه زمانی به وضعیت پایدار بازمیگردد؛ هرچند برخی پیام های رسیده به تابناک از موج جدیدی از قطعی خدمات بانکی حکایت دارد؛ ادعایی که در واکنش به آن، دقایقی قبل شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: «در پی بروز برخی اختلالات در سامانههای کارتمحور بانکهای ملی، صادرات و تجارت که ناشی از حملات سایبری گزارش شده است، بدینوسیله به استحضار مشتریان گرامی و هموطنان عزیز میرساند، شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»
مخاطبان تابناک میتوانند تجربه خود از اختلالهای بانکی طی روزهای اخیر، بهویژه امروز، را در بخش نظرات با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارند؛ از مشکل در همراهبانک و اینترنتبانک گرفته تا کارتبهکارت، خدمات چک و تراکنشهای ناموفق و واکنش کارمندان شعب بانکی!
درک این موضوع این قدر سخت است؟
بی کفایتی- بی عرضگی و بی مسیولتی مطلق
واقعا نمی ففهمید همتی خودش یک باگ در سیستم است؟!!!
آقا نمیتونید اداره کنید استعفا بدید تمام؟!
وقتی نت بین الملل قطع میشه هم هک کردن
درضمن تو زمان قطع نت بیشترین هک ها اتفاق افتاده اگه یه تحقیق خیلی کوچولویی داشته باشی