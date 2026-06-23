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گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟

اختلال بانکی که قرار بود موقتی باشد، هنوز برای برخی مشتریان به پایان نرسیده است؛ پیام‌های مخاطبان تابناک نشان می‌دهد علاوه بر چهار بانک درگیر اختلال اخیر، امروز بخشی از خدمات بانکی در برخی بانک‌های دیگر نیز، از همراه‌بانک تا کارت‌به‌کارت، با خطا، کندی و ناپایداری همراه است.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۸۸
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19735 بازدید
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۵۵

گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟

پیام‌های دریافتی از مخاطبان تابناک نشان می‌دهد اختلال در خدمات برخی بانک‌ها، برخلاف انتظار، هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. شماری از کاربران می‌گویند همچنان در استفاده از همراه‌بانک، کارت‌به‌کارت و برخی تراکنش‌های روزمره با خطا، کندی یا عدم انجام موفق عملیات مواجه‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، حدود ده روز پیش شبکه خدمات‌رسانی حضوری و غیرحضوری در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به‌طور ناگهانی دچار اختلال شد؛ اختلالی که به گفته بانک مرکزی، ناشی از حمله سایبری به زیرساخت این بانک‌ها بود.

بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود تأکید کرده بود که اطلاعات مشتریان آسیب ندیده، داده‌های بانکی محفوظ مانده و هیچ دسترسی غیرمجازی به آن‌ها صورت نگرفته است. این نهاد همچنین ادعای ارتباط اختلال بانکی با کنترل بازار ارز و طلا را «کذب محض» خوانده بود.

با این حال، تأکید بانک مرکزی بر زمان‌بر بودن رفع کامل اختلال‌ها نشان می‌داد که مشکل در برخی خدمات همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که حالا در پیام‌های مخاطبان تابناک نیز بازتاب یافته است. برخی کاربران به‌ویژه از تداوم اختلال در بانک ملی و همراه‌بانک این بانک خبر داده‌اند و برخی دیگر نیز از مشکل در خدمات بانک‌های دیگر سخن می‌گویند.

در همین زمینه، میثم ظهوریان، نماینده مجلس در فضای مجازی نوشته است:

در مورد اختلال ایجاد شده در شبکه بانکی جلسه با وزیر اقتصاد و بانک مرکزی و مدیران عامل چهار بانک مسئله‌دار داشتیم:

۱. مشکل ایجاد شده به واسطه حمله به زیرساخت و هسته خدماتی ۴ بانک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه می‌شود اتفاق افتاده است. شرکت مذکور ارائه دهنده خدمات شتاب و شاپرک و … نیز هست و شرکت بورسی است که بانک‌ مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکل دار نیز در آن سهامدار هستند.

۲. علی رغم بررسی‌های انجام شده توسط نهادهای مختلف تاکنون منشا و دلیل حمله اصلی مشخص نشده است و حتی تغییر سخت‌افزار هم نتوانسته است مشکل را حل کند.

۳. سامانه‌های بین بانکی دچار مشکلی نشده‌اند و در حال حاضر از ظرفیت آن برای حل مشکل استفاده شده است و خدمات پایه چهار بانک برای مردم فعال شده است و برآورد این است که تا دو هفته دیگر مشکل حل شود.

۴. در حمله اخیر برخلاف حمله به بانک سپه در جنگ ۱۲ روزه نشت اطلاعات مردم اتفاق نیفتاده است.

۵. مشکل بانک توسعه صادرات حل شد و بانک تجارت نیز با سولوشن اختصاصی اغلب خدمات خود را راه اندازی کرده است اما دو بانک دیگر از سامانه هور استفاده می‌کنند. بانک صادرات نیز برآورد کرد به جز خدمات چک تا انتهای هفته بقیه خدمات را راه‌اندازی خواهد کرد.

۶. زیر ساخت سخت افزاری خدمات بانکی در ایران مین فریم شرکت IBM آمریکا است که دارای ریسک قابل توجهی است

ظهوریان همچنین در فضای مجازی بیان داشته است: "یک اشکال مهم این است که نهادی که نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانک ها را می بایست داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آن ها شود"

این توضیحات نماینده مجلس چند پرسش جدی ایجاد می‌کند: اگر منشأ حمله هنوز دقیقاً مشخص نشده، گزارش نهایی این اتفاق و اختلال گسترده بانکی چه زمانی منتشر می‌شود؟ شرکت خدمات انفورماتیک چه توضیحی درباره اظهارات نماینده مجلس دارد؟ همچنین وقتی رفع کامل مشکل تا دو هفته دیگر زمان‌بر اعلام می‌شود، بانک‌های عامل چه برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی شفاف و کاهش سردرگمی مشتریان دارند؟

بنابراین اکنون پرسش اصلی مشتریان این است که اختلال‌های باقی‌مانده چه زمانی به‌طور کامل رفع می‌شود و خدمات بانکی چه زمانی به وضعیت پایدار بازمی‌گردد؛ هرچند برخی پیام های رسیده به تابناک از موج جدیدی از قطعی خدمات بانکی حکایت دارد؛ ادعایی که در واکنش به آن، دقایقی قبل شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: «در پی بروز برخی اختلالات در سامانه‌های کارت‌محور بانک‌های ملی، صادرات و تجارت که ناشی از حملات سایبری گزارش شده است، بدین‌وسیله به استحضار مشتریان گرامی و هم‌وطنان عزیز می‌رساند، شرکت خدمات انفورماتیک به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»

مخاطبان تابناک می‌توانند تجربه خود از اختلال‌های بانکی طی روزهای اخیر، به‌ویژه امروز، را در بخش نظرات با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارند؛ از مشکل در همراه‌بانک و اینترنت‌بانک گرفته تا کارت‌به‌کارت، خدمات چک و تراکنش‌های ناموفق و واکنش کارمندان شعب بانکی!

 

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اختلال بانکی بانک مرکزی شرکت خدمات انفورماتیک بانک ملی بانک صادرات بانک تجارت کارت به کارت همراه بانک حمله سایبری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۸۴
انتشار یافته: ۵۵
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
17
124
پاسخ
از یک چیز در زندگیم بیش از سایر ضعف های اخلاقی تنفر دارم اونهم اینکه احمق فرض بشم! درحال حاضر و باتوجه به شرایط اقتصادی بحرانی، مردم نباید به سمت بازار ارز و فلزات گرانبها و ... هجوم ببرند، خوب، بهترین راه کنترلشون چیه؟؟؟؟؟ اینکه به پولهاشون دسترسی حداقلی داشته باشند!
پاسخ ها
میر فندرسکی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
میر مهنا، ترکوندی حاجی. ای ول قربون آدم چیز فهم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
در شرایط جنگی به سر می بریم.
درک این موضوع این قدر سخت است؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
بانک پاسارگاد هم چند روزه دیگه با آپ جواب نمی دهد و رمز پویا نمی فرستد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
یک کارشناس کامپیوتری همان زمان ادغام بانک آینده و ملی به رئیس ها هشدار داده بود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
آفرین. هدف دقیقا همینه . نمی دونم چرا در ایران کارهای بزرگ همیشه خیلی راحت انجام می شود ولی کارهای کوچک همیشه با مشکل انجام می شود. مگر یک قدرت بزرگ که از عهده کارهای بزرگ بر می آید می تواند در انجام کارهای کوچک لنگ بزند؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
خوب با عقل پس چرا روز اول جنگ اینطوری نشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
12
116
پاسخ
عرضه هیچ کاری ندارند فقط بلدن گرانی و تورم درست کنند دولت عاشق گران کردن همه چیز شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
6
103
پاسخ
این دیگه حمله سایبری نیست. حمله موشکیه. هیچی کار نمیکنه، حتی یه مانده حساب هم نمیتونیم بگیریم
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
10
111
پاسخ
مشکل اخیر در سیستم بانکی در چند جمله میتوان خلاصه کرد:

بی کفایتی- بی عرضگی و بی مسیولتی مطلق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
از کسیی که همتی رو گذاشت در پست رییاست بانک مرکزی بپرسید.
واقعا نمی ففهمید همتی خودش یک باگ در سیستم است؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
5
101
پاسخ
شبکه بانکی ترکیده، ولی قسط ها همچنان به قوت خودش باقی هست و سر موقع از حساب ها برداشت میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
48
51
پاسخ
دولت فشل پزشکیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
25
39
پاسخ
وقتی تمام تکنولوژی که استفاده میکنیم ساخت دشمن است انتظار بهتری دارید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
گر تم بهتر می‌زنی بستان بزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
74
پاسخ
بام ملی امروز کلاً تعطیله؟!
آقا نمیتونید اداره کنید استعفا بدید تمام؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
پاداش و بسته‌های حمایتی رو کی بگیره اینا استعفا بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
113
25
پاسخ
اون اینترنت بین الملل کوفتی رو قطع کنین اون حملات سایبری از طریق خونه عمه من انجام نمیشن از اینترنت بین المللی نفوذ کردن،در ضمن تو همین اوضاع آدم اطرافیانش ر و می‌شناسه، نه پدر و نه مادرم بهم امروز کارتشونو ندادن (گو اینکه خیلی هم همینطوریش خسیس هستن برای همین تا حالا روننداخته بودم بهشون ) برای خرید اضطراریمو من فقط تو بانک ملی کارت دارم ،حالا فکر کن همین الان مریض بشم باید بمیرم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
مهندس نت عزیز
وقتی نت بین الملل قطع میشه هم هک کردن
درضمن تو زمان قطع نت بیشترین هک ها اتفاق افتاده اگه یه تحقیق خیلی کوچولویی داشته باشی
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
کانفیگ فروشی چیزی هستی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
،یعنی چی که در زمان قطعی نت بین المللی هک میشه ،خداشفات بده ناشناس۱۴:۵۰ خودتم نفهمیدی چی گفتی
ناشناس
| France |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
اولا آقای مهندس خدمت شما عرض شود که زیرساخت شبکه ی بانکی کشور اصلا به شبکه ی اینترنت عمومی وصل نیست و یک شبکه ی کاملا جداست، ثانیا تمام متخصصین امنیت سایبری در طول 3 ماه قطعی اینترنت هشدار میدادند که این کار باعث آسیب پذیری های امنیتی گسترده خواهد شد و دقیقا همین سناریو را پیش بینی میکردند. طرفداران قطع شدن اینترنت حالا بیان جواب بدن، چون وضعیت فعلی دقیقا برآیند قطعی طولانی مدت شبکه ی اینترنت کشور و به روز نشدن سیستم های سایبری حیاتی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
به اونی که بهم گفته من کانفیگ فروش هستم من اگه کانفیگ فروش بودم یک کارت بانکی نمیداشتم وهشتم گروه نهم نبود و تو از رو شکم سیری به دیگران تهمت میزنی،درضمن گوشی که دارم و کامنت گذاشتم اندروید پایین هس، خدا لعنت کنه تهمت زنندگان رو
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
خدا واقعا شفا بده بهت توی عصر حجر زندگی میکنی مگه
سید حسن نجیبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
42
پاسخ
بانک ملی حتی کارت به کارت با آپ هم قطع هست اصلأ رمز پویا هم نمیفرسته
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