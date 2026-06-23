پوستر اعتراضی که در ژاپن فراگیر شد!
اعتراض زنان ژاپنی به مردان این کشور در استادیوم ها: به جای ریاکاری، خانه خودت را تمیز کن!
کد خبر: ۱۳۸۰۹۷۸| |
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اعتراض زنان ژاپنی به مردان این کشور در استادیوم ها: به جای ریاکاری، خانه خودت را تمیز کن!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۱
دقیقا مثل مردایایرانی که جلوی بقیه خوش و خندان و خوش اخلاقن ولی به زن و بچه شون که میرسه شروع به بداخلاقی و غرغر میکنن
پاسخ ها
رضا| |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
خدا گواهه، 21 ساااال، تو خونه من دقییییییقا برعکس این داستان بود!!!!! اگر من نظافت می کردم که هیچ، وگرنه خونه رو ....... بر می داشت!!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس| |
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
ایمان| |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳