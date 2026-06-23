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پوستر اعتراضی که در ژاپن فراگیر شد!

اعتراض زنان ژاپنی به مردان این کشور در استادیوم ها: به جای ریاکاری، خانه خودت را تمیز کن!
کد خبر: ۱۳۸۰۹۷۸
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6517 بازدید
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۱۱
پوستر اعتراضی که در ژاپن فراگیر شد!

اعتراض زنان ژاپنی به مردان این کشور در استادیوم ها: به جای ریاکاری، خانه خودت را تمیز کن!

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ژاپن استادیوم جام جهانی تیم ملی ژاپن زنان ژاپنی تمیزکاری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
45
پاسخ
هاها
همه جای دنیا این حرفا هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
48
پاسخ
عااااااالی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
18
پاسخ
آفرین به ژاپن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
11
24
پاسخ
دقیقا مثل مردایایرانی که جلوی بقیه خوش و خندان و خوش اخلاقن ولی به زن و بچه شون که میرسه شروع به بداخلاقی و غرغر میکنن
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
مردان مظلوم ایرانی و زنان ایرانی زبان دراز و پر ادعا.هرچه خونه بابا شون بهش نرسیدند از شوهر بدبخت می خواهند
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
4
19
پاسخ
خدا گواهه، 21 ساااال، تو خونه من دقییییییقا برعکس این داستان بود!!!!! اگر من نظافت می کردم که هیچ، وگرنه خونه رو ....... بر می داشت!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
در خانه من هم همین وضعیت است اگر من، مرد خانه، تمیز نکنم هیچ کس دیگری تمیز نمی کنه. زن های امروز فقط یاد گرفتن مهریه بگیرن یا با تهدید به گرفتن مهریه شوهر بیچاره را تحت فشار بگذارند.م
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
برای اینکه از اون ابتدا مشخص نکردید که زنان و مردان برابرند.
ایمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
اونایی مقررات مساوی است و مسئوليت اقتصاد فقط با مردان نیست و زنان مهریه نمی‌گیرند نفقه نمی‌گیرند و مثل مردان بیرون کار میکنند و کار داخل خانه نیز مشترک انجام می‌دهند پس لطفا مقایسه بی جهت نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
16
پاسخ
احسنت به خانم های ژاپنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
13
پاسخ
😀😀 جالب بود
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