صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام زمان برگزاری جلسات علنی مجلس!+جزییات

عضو هیات رئیسه مجلس به تشریح آخرین تصمیم هیات رییسه مجلس برای برگزاری جلسات علنی مجلس پرداخت.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۶۲
| |
1364 بازدید
|
۵
اعلام زمان برگزاری جلسات علنی مجلس!+جزییات

احمد نادری درباره زمان برگزاری جلسات علنی مجلس گفت: هیأت رئیسه در حال بررسی و فراهم کردن تمهیدات لازم است تا به‌زودی جلسات علنی مجلس برگزار شده و امکان قانون‌گذاری فراهم شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در پاسخ به این پرسش که آیا زمان مشخصی برای بازگشایی مجلس تعیین شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تاریخ قطعی مشخص نیست. به محض نهایی شدن تصمیم، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد و زمان دقیق بازگشایی جلسات علنی مجلس اعلام می‌شود.

ابن عضو هیات رئیسه مجلس همچنین با اشاره به برگزاری جلسات نظارتی و مجازی مجلس در چهار ماه گذشته گفت: مجلس از ابتدای جنگ تاکنون وظایف نظارتی خود را به صورت مستمر انجام داده به طوری که مجلس بیش از ۱۵۰ جلسه نظارتی برگزار کرده است.

گفتنی است؛ از روز گذشته برخی از نمایندگان، شروع برگزاری جلسات علنی مجلس را از هفته آینده عنوان کرده بودند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس تجاوز آمریکا به ایران تجاوز اسرائیل به ایران
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساختار سیاسی ایران با شهادت آیت الله خامنه‌ای نیز فرو نمی‌پاشد/ احتمال به قدرت رسیدن اپوزیسیون اندک است
هزینه‌های جنگ با ایران برای آمریکا و شخص ترامپ رو به افزایش است/ بازدهی عملیات رو به کاهش است
گزارش شبکه الجزیره از عمدی بودن حمله آمریکا و اسرائیل به مدرسه میناب
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی- ۱ مرداد ۱۴۰۲
آمریکا آغازگر جنگ بود اما پایان در اختیار آن نخواهد بود/ مقایسه ایران با ونزوئلا وحشتناک است!
نیویورک‌تایمز: احتمالاً ترامپ موضعش را تغییر دهد و پایان جنگ را اعلام کند/ آمریکا: برنامه‌ای برای هدف قرار دادن صنعت نفت ایران نداریم!/ هفتمین نظامی آمریکایی در پی تجاوز به ایران کشته شد
آغاز موج شانزدهم عملیات وعده صادق ۴/ترامپ: آماده همکاری با برخی اعضای حکومت ایران هستم
نظر مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه جلسه ندارد
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
حضور سرزده مسعود پزشکیان در مجلس
اولین جلسه صحن علنی مجلس در سال ۱۴۰۳
حرف‌های درگوشی نمایندگان در صحن علنی مجلس
حاشیه‌های صحن علنی مجلس ۲۵ شهریور
عکس: خوش و بش نمایندگان با پزشکیان در مجلس
جلسه امروز مجلس به ریاست قالیباف
صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۲ خرداد ۱۴۰۰
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
صحن علنی مجلس - یکشنبه ۲۸ فروردین
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
11
پاسخ
واقعا مسئولین جان بر کف ما تلاشی می‌کنند حیرت آور است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
برای مردم خدمتگزاری می کنند عزیز دل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
8
پاسخ
خسته نشن یه وقت.
حیدر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
3
پاسخ
بهتره همان تعطیل بمونه تا دوره انها تمام شود کشور در رامش خواهد ماند
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
0
پاسخ
مجلس در رأس همه امور است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005nFa
tabnak.ir/005nFa