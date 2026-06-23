اعلام زمان برگزاری جلسات علنی مجلس!+جزییات

احمد نادری درباره زمان برگزاری جلسات علنی مجلس گفت: هیأت رئیسه در حال بررسی و فراهم کردن تمهیدات لازم است تا به‌زودی جلسات علنی مجلس برگزار شده و امکان قانون‌گذاری فراهم شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در پاسخ به این پرسش که آیا زمان مشخصی برای بازگشایی مجلس تعیین شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تاریخ قطعی مشخص نیست. به محض نهایی شدن تصمیم، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد و زمان دقیق بازگشایی جلسات علنی مجلس اعلام می‌شود.

ابن عضو هیات رئیسه مجلس همچنین با اشاره به برگزاری جلسات نظارتی و مجازی مجلس در چهار ماه گذشته گفت: مجلس از ابتدای جنگ تاکنون وظایف نظارتی خود را به صورت مستمر انجام داده به طوری که مجلس بیش از ۱۵۰ جلسه نظارتی برگزار کرده است.

گفتنی است؛ از روز گذشته برخی از نمایندگان، شروع برگزاری جلسات علنی مجلس را از هفته آینده عنوان کرده بودند.