مدافع مصر ضربه مغزی شد!
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ حسام عبدالمجید، مدافع میانی تیم ملی مصر که در جریان دیدار اخیرشان مقابل نیوزیلند در دقیقه ۸۵ به زمین آمد و در دقیقه ۹+۹۰ به علت آسیب دیدگی از ناحیه سر دوباره بیرون رفت، بهطور قطعی در دیدار آینده تیمش برابر ایران حضور نخواهد داشت.
طبق گزارشهای پزشکی، حسام عبدالمجید دچار ضربه مغزی شده و بلافاصله تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفته و همین موضوع باعث شد او طبق پروتکل پزشکی فیفا از زمین مسابقه خارج شود.
عبدالمجید در حالی مقابل نیوزیلند تعویض شد که مصر هر ۵ تعویض خود را انجام داده بود، اما مصدومیت از ناحیه سر و قوانین فیفا این اجازه را داد تا حسام حسن دوباره این مدافع را از زمین بیرون بیاورد.
قوانین پزشکی فیفا برای چنین آسیبهایی دوره استراحت حداقل ۶ روزه را الزامی میکند و بازیکن تنها پس از انجام آزمایشهای کامل اجازه بازگشت به تمرین و مسابقه را خواهد داشت. به همین دلیل او بهطور رسمی بازی برابر ایران را از دست داده است.
دیدار مصر و ایران قرار است بامداد روز شنبه هفته آینده در ورزشگاه لومین فیلد شهر سیاتل برگزار شود؛ مسابقهای که نقش مهمی در تعیین سرنوشت صعود و صدرنشینی مصر خواهد داشت.
با وجود این اتفاق، کادر فنی مصر امیدوار است روند بهبودی این بازیکن بهخوبی پیش برود و او پس از پایان دوره استراحت اجباری به تمرینات بازگردد؛ چراکه یکی از مهرههای مهم خط دفاعی تیم محسوب میشود و شاید بتواند در مرحله حذفی در دسترس قرار بگیرد.