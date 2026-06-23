آغاز جلسات ایران و عمان دربار تنگۀ هرمز
خبرنگار صداوسیما حاضر در محل مذاکرات هیئت ایرانی با سلطان عمان گزارش داد: هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از پایان مذاکرات سوئیس، راهی عمان شد و در نخستین ساعات ورود به مسقط، گفتوگوهای هیئتهای ایرانی و عمانی درباره موضوع تنگه هرمز آغاز شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این مذاکرات با حضور وزیر امور خارجه عمان تا پاسی از شب دوشنبه ادامه داشته و محور اصلی آن، تثبیت مدیریت جدید تنگه هرمز و بررسی ترتیبات مربوط به عبور و مرور دریایی در این گذرگاه راهبردی بوده است.
همزمان با مخابره این گزارش، محمدباقر قالیباف و اعضای هیئت ایرانی در دیدار با سلطان عمان حضور داشتند. گفته میشود یکی از محورهای اصلی این دیدار، موضوع تنگه هرمز و شرایط جدید حاکم بر این آبراه مهم بینالمللی است.
آنچه از روند مذاکرات برمیآید، تأکید طرف ایرانی بر این موضوع است که مدیریت تنگه هرمز و شرایط عبور و مرور در آن به وضعیت پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بازنخواهد گشت و ترتیبات جدید در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار دارد.
از سوی دیگر، همزمان با مذاکرات عمان، در سوئیس نیز کمیتههای تخصصی با حضور کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه، در حال بررسی سازوکارهای اجرایی یادداشت تفاهم اسلامآباد هستند.
پیگیری موضوع داراییها، فروش نفت و چگونگی اجرای تعهدات طرفین از جمله محورهای اصلی مذاکرات فنی در سوئیس عنوان شده است.
مجموع تحرکات سه روز اخیر هیئت ایرانی نشان میدهد تهران بیش از هر چیز بر ورود سریع توافقات به مرحله اجرا و سنجش عملی میزان پایبندی طرف مقابل متمرکز است؛ رویکردی که میتواند در روزهای آینده تصویر روشنتری از اراده واقعی آمریکا برای اجرای تعهدات ارائه کند.
در جریان رایزنیهای انجامشده پس از امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد، بار دیگر بر تثبیت ترتیبات جدید مربوط به تنگه هرمز تأکید شده است.
بر اساس این گزارش، هیئت ایرانی تصریح کرده است که تنها جمهوری اسلامی ایران و عمان به عنوان دو کشور دارای سواحل این آبراه، مسئول تعیین و اجرای ترتیبات مربوط به عبور و مرور در تنگه هرمز هستند.
همچنین هیئت مذاکرهکننده ایران تأکید کرده است که این ترتیبات به معنای تأثیرگذاری بر عبور و مرور ایمن دریایی یا همکاریهای بینالمللی نخواهد بود و تردد شناورها همچنان با رعایت استانداردها و قوانین بینالمللی ادامه خواهد یافت.
بر این اساس، عبور و مرور از تنگه هرمز در چارچوب ترتیبات جدید و با مدیریت مشترک ایران و عمان دنبال خواهد شد.