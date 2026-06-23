چرخش معنادار در نگاه اسرائیل به ترکیه

طبق نظرسنجی یک موسسه عبری، رژیم صهیونیستی با اشاره به پیشرفت‌های صنعت دفاعی و عملیات‌های منطقه‌ای، ترکیه را به عنوان «دومین تهدید بزرگ پس از ایران» می‌دانند.

نتایج نظرسنجی «موسسه سیاستگذاری خلق یهود» (JPPI) مستقر در سرزمین‌های اشغالی، تغییر قابل‌توجهی را در برداشت عمومی از تهدید نشان می‌دهد؛ به‌طوری که ترکیه اکنون پس از ایران به عنوان «دومین نگرانی امنیتی بزرگ» از دیدگاه رژیم صهیونیستی رتبه‌بندی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ براساس این نظرسنجی، یافته‌ها کمتر به رویارویی فوری و بیشتر به ارزیابی‌های مبتنی بر توانایی ناشی از گسترش صنعت دفاعی و جایگاه منطقه‌ای ترکیه اشاره دارند.

تحلیلگرانی که این نظرسنجی را بررسی کرده‌اند، استدلال می‌کنند که این ارزیابی، سرمایه‌گذاری پایدار در سه حوزه اصلی را نشان می‌دهد: «پهپادها، سیستم‌های موشکی بومی و قدرت دریایی.»

آنها تاکید کردند: «این موارد که به‌طور فزاینده‌ای با تولید داخلی و موفقیت در صادرات مرتبط هستند، جایگاه ترکیه را از یک بازیگر منطقه‌ای به آنچه پاسخ‌دهندگان آن را رقیب نظامی مدرن و قدرتمند توصیف کردند، ارتقا داده‌اند.»

این نظرسنجی خاطرنشان کرد که چگونه ردپای عملیاتی ترکیه فراتر از مرزهای خود، از دیدگاه رژیم صهیونیستی نقش داشته است. درگیری‌های نظامی و عملیات‌های امنیتی که از سوریه تا آفریقا امتداد دارند، به‌عنوان شواهدی از «دامنه استراتژیک گسترده‌تر» ذکر شده‌اند و این حس را تقویت می‌کنند که ترکیه دیگر محدود به یک نقش دفاعی محدود نیست.

در بخشی از این نظر سنجی به نقل از تحلیگران آمده است: «این جغرافیای وسیع‌تر باعث شده که ترکیه نسبت به سایر بازیگران منطقه‌ای غیرقابل پیش‌بینی‌تر به نظر برسد. در رتبه‌بندی، ترکیه از کشورهایی مانند لبنان و قطر پیشی گرفته است.»

جنگ و تجاوز رژیم صهیونیستی در غزه این برداشت‌ها را تشدید کرده است. بر اساس این نظرسنجی، موضع دیپلماتیک قاطع ترکیه در قبال غزه و درخواست‌های داخلی در ترکیه برای اقدامات شدیدتر، دیدگاه‌های رژیم اسرائیل نسبت به آنکارا به عنوان یک «منتقد سیاسی» به سمت تبدیل آن به یک «تهدید راهبردی» تغییر داده است.

نظرسنجی JPPI همچنین تغییر نگرش نسبت به ایالات متحده را برجسته می‌کند. حدود ۵۰٪ از پاسخ‌دهندگان گفتند که رژیم صهیونیستی نباید خواسته‌های ایالات متحده را بدون قید و شرط بپذیرد و باید آزادی عمل در امور امنیتی را حفظ کند.