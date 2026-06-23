صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرخش معنادار در نگاه اسرائیل به ترکیه

طبق نظرسنجی یک موسسه عبری، رژیم صهیونیستی با اشاره به پیشرفت‌های صنعت دفاعی و عملیات‌های منطقه‌ای، ترکیه را به عنوان «دومین تهدید بزرگ پس از ایران» می‌دانند.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۴۷
| |
6451 بازدید
|
۴
چرخش معنادار در نگاه اسرائیل به ترکیه

نتایج نظرسنجی «موسسه سیاستگذاری خلق یهود» (JPPI) مستقر در سرزمین‌های اشغالی، تغییر قابل‌توجهی را در برداشت عمومی از تهدید نشان می‌دهد؛ به‌طوری که ترکیه اکنون پس از ایران به عنوان «دومین نگرانی امنیتی بزرگ» از دیدگاه رژیم صهیونیستی رتبه‌بندی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ براساس این نظرسنجی، یافته‌ها کمتر به رویارویی فوری و بیشتر به ارزیابی‌های مبتنی بر توانایی ناشی از گسترش صنعت دفاعی و جایگاه منطقه‌ای ترکیه اشاره دارند.

تحلیلگرانی که این نظرسنجی را بررسی کرده‌اند، استدلال می‌کنند که این ارزیابی، سرمایه‌گذاری پایدار در سه حوزه اصلی را نشان می‌دهد: «پهپادها، سیستم‌های موشکی بومی و قدرت دریایی.»

آنها تاکید کردند: «این موارد که به‌طور فزاینده‌ای با تولید داخلی و موفقیت در صادرات مرتبط هستند، جایگاه ترکیه را از یک بازیگر منطقه‌ای به آنچه پاسخ‌دهندگان آن را رقیب نظامی مدرن و قدرتمند توصیف کردند، ارتقا داده‌اند.»

این نظرسنجی خاطرنشان کرد که چگونه ردپای عملیاتی ترکیه فراتر از مرزهای خود، از دیدگاه رژیم صهیونیستی نقش داشته است. درگیری‌های نظامی و عملیات‌های امنیتی که از سوریه تا آفریقا امتداد دارند، به‌عنوان شواهدی از «دامنه استراتژیک گسترده‌تر» ذکر شده‌اند و این حس را تقویت می‌کنند که ترکیه دیگر محدود به یک نقش دفاعی محدود نیست.

در بخشی از این نظر سنجی به نقل از تحلیگران آمده است: «این جغرافیای وسیع‌تر باعث شده که ترکیه نسبت به سایر بازیگران منطقه‌ای غیرقابل پیش‌بینی‌تر به نظر برسد. در رتبه‌بندی، ترکیه از کشورهایی مانند لبنان و قطر پیشی گرفته است.»

جنگ و تجاوز رژیم صهیونیستی در غزه این برداشت‌ها را تشدید کرده است. بر اساس این نظرسنجی، موضع دیپلماتیک قاطع ترکیه در قبال غزه و درخواست‌های داخلی در ترکیه برای اقدامات شدیدتر، دیدگاه‌های رژیم اسرائیل نسبت به آنکارا به عنوان یک «منتقد سیاسی» به سمت تبدیل آن به یک «تهدید راهبردی» تغییر داده است.

نظرسنجی JPPI همچنین تغییر نگرش نسبت به ایالات متحده را برجسته می‌کند. حدود ۵۰٪ از پاسخ‌دهندگان گفتند که رژیم صهیونیستی نباید خواسته‌های ایالات متحده را بدون قید و شرط بپذیرد و باید آزادی عمل در امور امنیتی را حفظ کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
رسانه عبری ترکیه‌ تهدید سرزمین اشغالی
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراف رسانه‌های عبری به فروپاشی در ارتش اسرائیل
قلیچدار اوغلو: اردوغان در دور اول انتخابات بازنده است
افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در سرزمین‌های اشغالی
سانسور شدید در ارتش اسرائیل
این زن قرار است ترکیه را نجات دهد!
حمله پهپادی ارتش به زیرساخت های نظامی اسرائیل
ایرانی‌ها بیشتر به کجا سفر می‌کنند؟
تشدید نگرانی‌ها پیرامون حقابه هیرمند و پروژه داپ ترکیه / تضمین امنیت آبی ایران در حوزه بین الملل بر عهده کیست؟
رسانه عبری: احتمالا مذاکره‌کنندگان اسرائیل نقشه راه ارائه کند
ترکیه به د‌نبال جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
آنتاکیای ترکیه پس از آواربرداری/عکس
تور اروپایی وزیر خارجه رژیم اسرائیل
ترکیه اپلیکیشن مشهور چینی را جریمه کرد
اعتراف رسانه عبری: توفیقی در شکست ایران نداشتیم
حداقل دستمزد کارگر ترکیه‌ای چقدر است؟
درگیری لفظی ترامپ و نتانیاهو درباره ادامه حملات به ایران
بازی هوشمندانه کلیچدار اوغلو در برابر اردوغان
رسانه عبری: انگیزه اصلی همکاری ساکنان اسرائیل با ایران پول است
تایید فوت یک دانشجوی ایرانی در زلزله ترکیه
افشای درخواست بنت از بایدن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
9
پاسخ
اسرائیل چیزی بیشتر از یک سگ برای آمریکا نیست . و سگ بی صاحب محکوم به مرگ زود رس است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
1
پاسخ
چرخش معنا دار ؟! دلیل خلقت اسراییل را فراموش نکنید . جنگ و ویرانی همیشگی در جهان اسلام . اگه نوبت ترکیه است به خاطر اینه که ایران دیگه خیلی تکراری شده و باعث شده اسراییل تا حدودی از ائن هدف اولیه اش خارج شود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
7
5
پاسخ
هر دو زیر بلیط آمریکا هستند و احتمال درگیری شان کم است.البته ترکیه میداند که F35 و تجهیزات آمریکایی با کدهای آمریکا باز میشن و اونها اسرائیل رو دوست درجه یک میدانند پس هواپیماها برای بمباران کردها بوده و هر کسی غیر از اسرائیل.نهایتا ترکیه دست پائین رو داره و کوتاه میاد.
پاسخ ها
ناشناس
| Oman |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ترکیه اف ۳۵ نداره. با هواپیما هم جایی را بمباران نمیشه کرد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005nFL
tabnak.ir/005nFL