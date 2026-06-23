صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان: اثربخشی مذاکرات به تعهد آنها بستگی دارد

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اثربخشی مذاکرات به پایبندی کامل به تعهدات و اجرای دقیق‌شان بستگی دارد، تاکید کرد: پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته‌شده سنجیده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۴۴
| |
376 بازدید
|
۳
پزشکیان: اثربخشی مذاکرات به تعهد آنها بستگی دارد

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به انگلیسی نوشت: «اثربخشی مذاکرات به پایبندی کامل به تعهدات مورد توافق‌ و اجرای دقیق آنها بستگی دارد. پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته‌شده سنجیده خواهد شد.

اظهارات خارج از متن مورد توافق کمکی به پیشرفت مذاکرات نمی‌کند.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان تعهد آمریکا توافق
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاش از بازگشایی خبر مجلس ذوق می‎کردیم!
سفر پزشکیان به پاکستان برای اجرای تفاهمنامه
پزشکیان: توافق نهایی هنوز شکل نگرفته است
جریان خاموش «ازدواج سفيد» در کشور
دیدار وزیر کشور پاکستان با پزشکیان
پزشکیان: با حفظ منافع ملی آماده توافق با آمریکا هستیم
پزشکیان: هماهنگی و همدلی تمام ارکان کشور بی‌نظیر است
اهمیت تعهد در رابطه؛ چطور متعهد بمانیم؟
آمادگی داریم دیپلماسی را در راستای حقوق بین‌المللی ادامه دهیم
تصمیم‌گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده رهبری است
پزشکیان: به تسلیم واداشتن ایران توهمی بیش نیست
روسیه به ۹۲ درصد تعهد خود در قبال اوپک عمل کرد
دولت آمریکا ملزم به رعایت توافق است
پزشکیان: در مذاکره به دنبال توافق هستیم
قدردانی پزشکیان از نقش‌آفرینی پاکستان در توافق
تفاهم‌نامه می‌تواند سندی افتخارآمیز برای کشور باشد
ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را چگونه می‌توان مطالبه کرد؟
دولت آمریکا باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند
دستور آغاز مذاکرات با آمریکا صادر شد
ترامپ خواستار تعهد مکتوب ایران در مذاکرات شد!
تعهد ۱۰۰ درصدی امارت به توافق اوپک
فرجام عشق کورکورانه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
2
پاسخ
به هر حال دو ساله مذاکرات اثربخشی انجام دادین ! این هم دنباله همون مذاکرات ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
3
پاسخ
از حالا بهونه هاش شروع شده. چند سال بعد میگه اگه تندروها می ذاشتن توافق انجام می شد. اگه فلانی می ذاشت. اگه کارشکنی پایداری نبود. اگه اگه اگه....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
0
پاسخ
آخرش ساده بودن شما کار است کشور میده
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005nFI
tabnak.ir/005nFI