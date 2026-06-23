پزشکیان: اثربخشی مذاکرات به تعهد آنها بستگی دارد

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اثربخشی مذاکرات به پایبندی کامل به تعهدات و اجرای دقیق‌شان بستگی دارد، تاکید کرد: پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته‌شده سنجیده خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به انگلیسی نوشت: «اثربخشی مذاکرات به پایبندی کامل به تعهدات مورد توافق‌ و اجرای دقیق آنها بستگی دارد. پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته‌شده سنجیده خواهد شد.

اظهارات خارج از متن مورد توافق کمکی به پیشرفت مذاکرات نمی‌کند.»