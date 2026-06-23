پزشکیان: اثربخشی مذاکرات به تعهد آنها بستگی دارد
رئیسجمهوری با بیان اینکه اثربخشی مذاکرات به پایبندی کامل به تعهدات و اجرای دقیقشان بستگی دارد، تاکید کرد: پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیتهای پذیرفتهشده سنجیده خواهد شد.
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به انگلیسی نوشت: «اثربخشی مذاکرات به پایبندی کامل به تعهدات مورد توافق و اجرای دقیق آنها بستگی دارد. پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیتهای پذیرفتهشده سنجیده خواهد شد.
اظهارات خارج از متن مورد توافق کمکی به پیشرفت مذاکرات نمیکند.»
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به هر حال دو ساله مذاکرات اثربخشی انجام دادین ! این هم دنباله همون مذاکرات ...
از حالا بهونه هاش شروع شده. چند سال بعد میگه اگه تندروها می ذاشتن توافق انجام می شد. اگه فلانی می ذاشت. اگه کارشکنی پایداری نبود. اگه اگه اگه....